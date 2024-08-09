https://crimea.ria.ru/20240809/v-ivano-frankovskoy-oblasti-ukrainy-dekommuniziruyut-kholm-slavy-1139473273.html

В Ивано-Франковской области Украины декоммунизируют "Холм Славы"

В Ивано-Франковской области Украины декоммунизируют "Холм Славы" - РИА Новости Крым, 09.08.2024

В Ивано-Франковской области Украины декоммунизируют "Холм Славы"

В городе Калуше Ивано-Франковской области демонтируют мемориальный комплекс "Холм Славы", посвященный подвигу советских воинов в годы Великой Отечественной... РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T10:19

2024-08-09T10:19

2024-08-09T10:19

украина

новости

николай азаров

декоммунизация

память

великая отечественная война

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/09/1139473434_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_0ef3ecfd5adf26ebaca5b43563d2454a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В городе Калуше Ивано-Франковской области демонтируют мемориальный комплекс "Холм Славы", посвященный подвигу советских воинов в годы Великой Отечественной войны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.По его словам, в первую очередь "декоммунизаторы" уничтожили надпись "1941-1945" на гранитной стеле и большое каменное панно с барельефами лиц людей. Далее запланирован демонтажу титанового обелиска.Демонтаж памятников, связанных с советской историей и переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда власти приняли закон о так называемой декоммунизации. Только за последнее время в Житомирской области Украины памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину в рамках "декоммунизации" обрел голову русского поэта с украинскими корнями Тараса Шевченко, в Харькове демонтировали памятную доску борцам с фашизмом из-за даты начала Великой Отечественной войны. Киеврада проголосовала за переименование проспекта Правды в Подольском районе украинской столицы в проспект Европейского Союза.Параллельно в освобожденном Бердянске Запорожской области вернули исторические названия улицам, переименованным в 2016 году в рамках украинской "декоммунизации". Так, улице Адама Мицкевича вернули имя легендарного комдива Чапаева, Азовскому проспекту – Ленина, улице Парусной – Щорса, улице Тараса Шевченко – имя советского писателя Аркадия Гайдара.Читайте также на РИА Новости Крым:Героев Сталинграда стала улицей Байрона: в Харькове переименовали 26 улицУкраинский трезубец не прижился на щите "Родины-матери" в КиевеКоммунальщики снимают советскую звезду с обелиска городу-герою Киеву

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, николай азаров, декоммунизация, память, великая отечественная война, общество