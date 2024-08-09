В Ивано-Франковской области Украины декоммунизируют "Холм Славы"
В Калуше Ивано-Франковской области приступили к сносу "Холма Славы" - Азаров
© Telegram Николай АзаровВ Калуше Ивано-Франковской области приступили к сносу "Холма Славы"
© Telegram Николай Азаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В городе Калуше Ивано-Франковской области демонтируют мемориальный комплекс "Холм Славы", посвященный подвигу советских воинов в годы Великой Отечественной войны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Киевский режим, не сколотивший и собачей будки в своей жизни, снова продолжает разрушать памятники в Украине, пытаясь заставить украинцев забыть свои корни и свою историю. В Калуше Ивано-Франковской области начали демонтаж мемориально-скульптурного комплекса "Холм Славы", - написал Азаров.
По его словам, в первую очередь "декоммунизаторы" уничтожили надпись "1941-1945" на гранитной стеле и большое каменное панно с барельефами лиц людей. Далее запланирован демонтажу титанового обелиска.
© Telegram Николай АзаровВ Калуше Ивано-Франковской области приступили к сносу "Холма Славы"
© Telegram Николай Азаров
В Калуше Ивано-Франковской области приступили к сносу "Холма Славы"
Демонтаж памятников, связанных с советской историей и переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда власти приняли закон о так называемой декоммунизации. Только за последнее время в Житомирской области Украины памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину в рамках "декоммунизации" обрел голову русского поэта с украинскими корнями Тараса Шевченко, в Харькове демонтировали памятную доску борцам с фашизмом из-за даты начала Великой Отечественной войны. Киеврада проголосовала за переименование проспекта Правды в Подольском районе украинской столицы в проспект Европейского Союза.
Параллельно в освобожденном Бердянске Запорожской области вернули исторические названия улицам, переименованным в 2016 году в рамках украинской "декоммунизации". Так, улице Адама Мицкевича вернули имя легендарного комдива Чапаева, Азовскому проспекту – Ленина, улице Парусной – Щорса, улице Тараса Шевченко – имя советского писателя Аркадия Гайдара.
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