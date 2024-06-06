Рейтинг@Mail.ru
Вернули Чапаева и Гайдара: в Бердянске отменили "декоммунизацию" улиц - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240606/vernuli-chapaeva-i-gaydara-v-berdyanske-otmenili-dekommunizatsiyu-ulits-1137914895.html
Вернули Чапаева и Гайдара: в Бердянске отменили "декоммунизацию" улиц
Вернули Чапаева и Гайдара: в Бердянске отменили "декоммунизацию" улиц - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Вернули Чапаева и Гайдара: в Бердянске отменили "декоммунизацию" улиц
В Бердянске Запорожской области вернули исторические названия улицам, переименованным в 2016 году в рамках украинской "декоммунизации". Соответствующий указ... РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T21:37
2024-06-06T21:37
бердянск
декоммунизация
городская среда
общество
украина
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/06/1137914773_77:0:946:489_1920x0_80_0_0_98a8f985a0abfb77852db36be0148681.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В Бердянске Запорожской области вернули исторические названия улицам, переименованным в 2016 году в рамках украинской "декоммунизации". Соответствующий указ подписал глава города Александр Сауленко, сообщает Telegram-канал администрации.Так, улице Адама Мицкевича вернули имя легендарного комдива Чапаева, Азовскому проспекту – Ленина, улице Парусной – Щорса, улице Тараса Шевченко – имя советского писателя Аркадия Гайдара.Примечательно, что и в 2016 году, под давлением украинских властей, жители Бердянска не отказывались от имен русских деятелей. Так, улица Валентины Терешковой была переименована в честь Владимира Высоцкого, улицу Фрунзе назвали в честь выдающегося российского и советского врача-бактериолога Владимира Хавкина, улицу Краснодонскую – в честь известного советского писателя-фантаста Ивана Ефремова.Улица Красных партизан ненадолго стала улицей Украинских партизан, улица Чекистов – Веселой, улица Кирова – Европейской. Теперь им возвращены прежние названия.Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" был принят Верховной Радой Украины 9 апреля 2015 года. Согласно ему, в течение полугода региональные власти должны были снести памятники и памятные знаки, а также переименовать улицы, так или иначе связанные с историей СССР и русской культурой.В частности, украинские власти планировали "быстро и решительно" декоммунизировать Крым. Планы по переименованию крымских объектов уже были одобрены Верховной Радой.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине Днепропетровскую область хотят переименовать в СечеславскуюОт Ростова до Курска: Зеленский захотел "декоммунизировать" регионы РФВслед за "Сватами" на Украине пригрозили "вымести улицы Пушкиных, Толстых, Достоевских"
бердянск
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/06/1137914773_186:0:838:489_1920x0_80_0_0_0f704e2389511ba91fc1afbe594bfeb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бердянск, декоммунизация, городская среда, общество, украина, россия, новости
Вернули Чапаева и Гайдара: в Бердянске отменили "декоммунизацию" улиц

В Бердянске отменили "декоммунизацию" улиц и вернули им прежние названия

21:37 06.06.2024
 
© Официальный канал администрации города БердянскаБердянск
Бердянск
© Официальный канал администрации города Бердянска
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В Бердянске Запорожской области вернули исторические названия улицам, переименованным в 2016 году в рамках украинской "декоммунизации". Соответствующий указ подписал глава города Александр Сауленко, сообщает Telegram-канал администрации.

"Исторические названия были возвращены 69 бердянским улицам, бульварам и проулкам, которые были переименованы в 2016 году в период кампании по украинизации Бердянска", – говорится в сообщении.

Так, улице Адама Мицкевича вернули имя легендарного комдива Чапаева, Азовскому проспекту – Ленина, улице Парусной – Щорса, улице Тараса Шевченко – имя советского писателя Аркадия Гайдара.
Примечательно, что и в 2016 году, под давлением украинских властей, жители Бердянска не отказывались от имен русских деятелей. Так, улица Валентины Терешковой была переименована в честь Владимира Высоцкого, улицу Фрунзе назвали в честь выдающегося российского и советского врача-бактериолога Владимира Хавкина, улицу Краснодонскую – в честь известного советского писателя-фантаста Ивана Ефремова.
Улица Красных партизан ненадолго стала улицей Украинских партизан, улица Чекистов – Веселой, улица Кирова – Европейской. Теперь им возвращены прежние названия.
Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" был принят Верховной Радой Украины 9 апреля 2015 года. Согласно ему, в течение полугода региональные власти должны были снести памятники и памятные знаки, а также переименовать улицы, так или иначе связанные с историей СССР и русской культурой.
В частности, украинские власти планировали "быстро и решительно" декоммунизировать Крым. Планы по переименованию крымских объектов уже были одобрены Верховной Радой.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Украине Днепропетровскую область хотят переименовать в Сечеславскую
От Ростова до Курска: Зеленский захотел "декоммунизировать" регионы РФ
Вслед за "Сватами" на Украине пригрозили "вымести улицы Пушкиных, Толстых, Достоевских"
 
БердянскДекоммунизацияГородская средаОбществоУкраинаРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:16Главные новости Крыма: 6 июня
22:06Франция разрешает Киеву бить по России и даст истребители - Макрон
21:59Российские боевые корабли идут на Кубу
21:58Сальдо заявил о скором запуске поездов в Крым через Новороссию
21:51Путин пообещал способствовать улучшению ситуации на Балканах
21:37Вернули Чапаева и Гайдара: в Бердянске отменили "декоммунизацию" улиц
21:27Атаки ВСУ на газовые потоки в Турцию – зачем это Киеву
21:01Внеплановые военные учения начались в Новороссийске
20:52Сальдо: имущество украинских олигархов на Херсонщине национализировано
20:38Проект игорной зоны в Крыму будет реализован – власти региона
20:26В Севастополе флот проводит учения
20:20Можно сделать быстро: Сальдо о восстановлении Каховской ГЭС
20:02Триллионы рублей: в Крыму считают ущерб от блокад со стороны Киева
19:45Работу горячих линий в Крыму надо перестроить – Аксенов
19:28Небывалая жара в Крыму: как "охлаждают" животных в сафари-парке
19:15В Кемерово по делу столкновения трамваев задержаны два сотрудника депо
19:01Почему Украина усилила атаки на Крым
18:41Правительство РФ продлит действие параллельного импорта на 2025 год
18:28Мы убираем хлеб: в Крыму началась жатва
18:06В Крыму перевернулась фура – водитель уснул за рулем
Лента новостейМолния