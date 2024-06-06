https://crimea.ria.ru/20240606/vernuli-chapaeva-i-gaydara-v-berdyanske-otmenili-dekommunizatsiyu-ulits-1137914895.html

Вернули Чапаева и Гайдара: в Бердянске отменили "декоммунизацию" улиц

Вернули Чапаева и Гайдара: в Бердянске отменили "декоммунизацию" улиц - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Вернули Чапаева и Гайдара: в Бердянске отменили "декоммунизацию" улиц

В Бердянске Запорожской области вернули исторические названия улицам, переименованным в 2016 году в рамках украинской "декоммунизации". Соответствующий указ... РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T21:37

2024-06-06T21:37

2024-06-06T21:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В Бердянске Запорожской области вернули исторические названия улицам, переименованным в 2016 году в рамках украинской "декоммунизации". Соответствующий указ подписал глава города Александр Сауленко, сообщает Telegram-канал администрации.Так, улице Адама Мицкевича вернули имя легендарного комдива Чапаева, Азовскому проспекту – Ленина, улице Парусной – Щорса, улице Тараса Шевченко – имя советского писателя Аркадия Гайдара.Примечательно, что и в 2016 году, под давлением украинских властей, жители Бердянска не отказывались от имен русских деятелей. Так, улица Валентины Терешковой была переименована в честь Владимира Высоцкого, улицу Фрунзе назвали в честь выдающегося российского и советского врача-бактериолога Владимира Хавкина, улицу Краснодонскую – в честь известного советского писателя-фантаста Ивана Ефремова.Улица Красных партизан ненадолго стала улицей Украинских партизан, улица Чекистов – Веселой, улица Кирова – Европейской. Теперь им возвращены прежние названия.Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" был принят Верховной Радой Украины 9 апреля 2015 года. Согласно ему, в течение полугода региональные власти должны были снести памятники и памятные знаки, а также переименовать улицы, так или иначе связанные с историей СССР и русской культурой.В частности, украинские власти планировали "быстро и решительно" декоммунизировать Крым. Планы по переименованию крымских объектов уже были одобрены Верховной Радой.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине Днепропетровскую область хотят переименовать в СечеславскуюОт Ростова до Курска: Зеленский захотел "декоммунизировать" регионы РФВслед за "Сватами" на Украине пригрозили "вымести улицы Пушкиных, Толстых, Достоевских"

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бердянск, декоммунизация, городская среда, общество, украина, россия, новости