https://crimea.ria.ru/20231122/geroev-stalingrada-stala-ulitsey-bayrona-v-kharkove-pereimenovali-26-ulits-1132985296.html

Героев Сталинграда стала улицей Байрона: в Харькове переименовали 26 улиц

Героев Сталинграда стала улицей Байрона: в Харькове переименовали 26 улиц - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Героев Сталинграда стала улицей Байрона: в Харькове переименовали 26 улиц

В Харькове 26 улиц были переименованы из-за того, что их прежние названия были связаны с Россией, соответствующее решение принято Харьковским горсоветом. Об это РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T19:20

2023-11-22T19:20

2023-11-22T19:20

харьков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. В Харькове 26 улиц были переименованы из-за того, что их прежние названия были связаны с Россией, соответствующее решение принято Харьковским горсоветом. Об это говорится в Telegram-канале администрации.Так, по информации горсовета, проспект Героев Сталинграда теперь носит имя Байрона, улицу Мурманскую переименовали в Уютную. Улице имени советского летчика дали название в честь украинского военного Вадима Манько, въезд Росинского переименовали во въезд гетмана войска Запорожского Ивана Выговского. Даже улица Интернациональная теперь будет Белоцерковской.Кроме того, в сообщении уточняется, что на картах города теперь не будет площади Александра Невского, поскольку там нет застройки, которой необходимо присваивать адреса.Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко похвастался в своем Telegram-канале, что в столице Украины переименовано еще 26 улиц. В общей сложности теперь в Киеве новые названия получили 314 городских объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировалиНа Украине заново поделили Крым – Зеленский подписал законКолумб из Коломыи и Христос из Галичины: как украинцы историю сочиняли

https://crimea.ria.ru/20211206/dva-rta-i-prapor-na-ukraine-dekommunizirovali-olimpiyskogo-mishku-1121649800.html

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харьков, украина, декоммунизация, общество, новости, киев, виталий кличко