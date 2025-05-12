https://crimea.ria.ru/20250512/kakie-prezidenty-priekhali-na-parad-pobedy-1146379198.html

Какие президенты приехали на Парад Победы

Какие президенты приехали на Парад Победы - РИА Новости Крым, 12.05.2025

Какие президенты приехали на Парад Победы

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне запомнится не только ярким парадом на Красной площади, чествованием ветеранов, шествиями... РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T15:48

2025-05-12T15:48

2025-05-12T15:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне запомнится не только ярким парадом на Красной площади, чествованием ветеранов, шествиями "Бессмертного полка" по всему миру и грандиозным салютом в Москве. Запомнится он и масштабным дипломатическим марафоном в Кремле, который продолжался фактически трое суток. Переговоры президента России Владимира Путина с иностранными лидерами суммарно продолжались более 14 часов. Празднование юбилея Великой Победы фактически стало крупнейшим международным саммитом за последние несколько лет.Дипломатия в режиме нон-стопЗа четыре дня, с 7 по 10 мая, состоялись официальные визиты лидеров трех иностранных государств (КНР, Венесуэлы и Вьетнама) и 20 двусторонних встреч с главами стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки. Всего в торжествах приняли участие 27 глав государств: Абхазии, Армении, Белоруссии, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвиени-Бисау, Египта, Зимбабве, Казахстана, Киргизии, Китая, Конго, Кубы, Малайзии, Монголии, Мьянмы, Палестины, Республики Сербской, Сербии, Словакии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Эфиопии, Южной Осетии.Также присутствовали около десяти руководителей международных организаций. Еще ряд стран были представлены на высоком уровне (Азербайджан, Индия, Израиль, КНДР, Никарагуа, ЮАР). Лишь три лидера, ранее заявлявшие о своем участии в праздничных мероприятиях, по разным причинам не смогли в итоге приехать – премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Лаоса Тхонглун Сисулит.Владимир Путин лично в том или ином формате поговорил с большинством приехавших в Москву лидеров стран. Дипломатический марафон российского лидера начался 7 мая с переговоров с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. По их итогам главы государств подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Москва и Каракас договорились сотрудничать в военно-технической и области космических исследований, совместно бороться с международным терроризмом, выступать против односторонних санкций и проявлений неоколониализма, героизации нацизма, искажения истории. В документе речь также идет о сотрудничестве в разведке и разработке месторождений нефти и газа, повышении эффективности общих месторождений, расширении нефтеторговых операций и сотрудничества в сфере здравоохранения, улучшению взаимодействия по линии ЕАЭС.В тот же день Путин провел беседы с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом и президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.Самодостаточные отношенияОсновное внимание мировой общественности было приковано к российско-китайским переговорам с участием Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые состоялись 8 мая. Лидеры двух стран подписали ряд договоров. В их числе заявление о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступивших в новую эпоху; заявление по стратегической стабильности; меморандум о сотрудничестве в области борьбы с инфекционными заболеваниями; соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций и другие.Владимир Путин отметил, что отношения между Москвой и Пекином самодостаточны и не зависят от текущей мировой конъюнктуры. Страны продолжат усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и инициативы "Один пояс — один путь". Россия является одним из ведущих торговых партнеров КНР, между странами активно развивается инвестиционное сотрудничество, крупные китайские компании расширяют присутствие на российском рынке.Си Цзиньпин в свою очередь подчеркнул, что Китаю и РФ важно оставаться надежными партнерами, отстаивать многополярность, активизировать взаимодействие в ООН, ШОС и БРИКС.В совместном заявлении по итогам саммита стороны, в частности, отметили намерение наращивать взаимодействие для решительного противодействия курсу США на "двойное сдерживание" России и КНР и подчеркнули необходимость устранения первопричин украинского конфликта при его урегулировании.Характерно, что приехавшие в Москву лидеры не только обсудили различные вопросы с президентом РФ, но и провели ряд встреч друг с другом. Например, Си Цзиньпин встречался с лидерами Мьянмы, Кубы, Венесуэлы, Сербии и Словакии, и словацкий премьер Роберт Фицо – с лидерами Вьетнама и Бразилии.Брешь в "железном занавесе" ЕвропыОчередной раунд встреч на высшем уровне состоялся 9 мая уже после завершения Парада на Красной площади. Президент РФ провел переговоры с лидерами Бразилии, Египта, Узбекистана, Сербии и Словакии. Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев – единственный из глав государств СНГ, с которым Путин провел полноценные двусторонние переговоры.Серьезное внимание прессы, в первую очередь европейской, было уделено переговорам главы российского государства с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Им, как известно, руководство Евросоюза и отдельные страны ЕС чинили препятствия на пути в российскую столицу. Самолет президента Сербии вылетел из Белграда 7 мая, а затем приземлился в Баку для дозаправки. За день до этого стало известно, что Литва и Латвия запретили перелет в своем воздушном пространстве для его самолета. Борту словацкого премьера запретила перелет над своей территорией сначала Эстония, а затем и Латвия с Литвой. Фицо пришлось лететь через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию. В итоге словацкий премьер прилетел в Москву поздно вечером 8 мая, но к Параду успел. Обоим лидерам пригрозила последствиями глава евродипломатии Кая Каллас.Состоявшиеся встречи имели большое значение для всех трех лидеров, учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию. России важно иметь поддержку во враждебной Европе. Для Сербии ключевым является стабильные поставки российского газа по приемлемым ценам, о чем Вучич попросил Путина в ходе переговоров. Для Словакии этот вопрос не менее актуален. Фицо пообещал, что Братислава выступит против запрета ЕС на импорт энергоресурсов из России, если по этому вопросу будет общее голосование стран. Он также раскритиковал европейскую политику построения "железного занавеса" между Европой и Россией и заверил, что Словакия заинтересована в нормальных отношениях с РФ."Личная победа Путина"10 мая международная программа президента РФ началась с переговоров с генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом. Затем Путин пообщался с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом Буркина-Фасо Ибраимом Траоре, главнокомандующим ливийской национальной армией Халифой Хафтаром а также лидерами Абхазии и Южной Осетии Бадрой Гунбой и Аланом Гаглоевым.В частности, переговоры с лидером Вьетнама, также являющегося одним из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии, продолжались более трех часов. По их завершению оба лидера назвали состоявшиеся переговоры успешными. По словам Путина, товарооборот между странами за 2024 год вырос более чем на 20% и достиг 6 миллиардов долларов. То Лам сообщил, что стороны договорились углублять сотрудничество в области обороны, безопасности и военной техники, совместно реагировать на нетрадиционные вызовы безопасности, кибербезопасности, а также взаимодействовать в предотвращении и борьбе с преступлениями в сфере высоких технологийПомимо визитов и иностранных делегаций и переговоров с лидерами стран, 13 государств направили для участия в Параде Победы подразделения своих вооруженных сил: Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Вьетнама, Египта, Китая, Лаоса, Монголии, Мьянмы.Оценки прошедших в Москве мероприятий ведущими западными СМИ во многом были сходны, в особенности в части констатации провала попыток изолировать Россию от остального мира. The New York Times, например, написала, что Парад ознаменовал для президента РФ "геополитический момент, когда положение Москвы на мировой арене, похоже, улучшилось благодаря дружественному по отношению к России подходу президента (США Дональда) Трампа".The Washington Post назвал события в Москве личной победой Владимира Путина, которого Запад стремился изолировать, тогда как союз между США и Европой трещит по швам.Британское агентство Reuters заявило, что приезд иностранных лидеров в российскую столицу свидетельствует о том, что страна не находится в международной изоляции. Французская газета Le Figaro написала, что приезды глав около 30 иностранных государств и участие в Параде военнослужащих из более чем десятка стран "демонстрирует наличие у Москвы союзников, которые находятся с ней рядом в этот знаменательный день". По мнению испанской газеты El Pais*, Парад на Красной площади показал всему миру, что президент России не одинок. А американский телеканал Sky News указал, что масштаб парада и визит высокопоставленных лиц стали вызовом западным странам и свидетельством формирования антизападного фронта.Контуры антизападной коалицииМожно говорить о том, что прошедшие в Москве мероприятия очертили приблизительные контуры альтернативной Западу коалиции, в которую входят как прямые партнеры России, так и просто симпатизирующие нам государства, отметил в комментарии РИА Новости Крым профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.В то же время это были не формальные дипломатические визиты, а полноценные переговоры на высшем уровне, указал эксперт. И то, что иностранные лидеры общались лично с президентом РФ, говорит об их отношении к попыткам Запада изолировать Россию и вставить "палки в колеса" всем государствам, которые в той или иной степени сотрудничают с Москвой, подчеркнул аналитик.Кроме того, прошедшие в Москве встречи Владимира Путина с лидерами ряда государств очень важны с точки зрения отстаивания российской позиции по украинскому конфликту, считает Шатилов."Одно дело – находиться в одиночестве и отбиваться от тотально враждебного окружения, а другое дело, когда за спиной находятся целый ряд лидеров, которые тебя поддерживают, а некоторые даже и подставляют свое плечо в борьбе за суверенитет и многополярность. Думаю, такого рода поддержка придаст российскому руководству дополнительные силы, чтобы отстаивать наши основные требования по Украине, невзирая на прессинг и со стороны европейцев, и со стороны администрации Трампа", – пояснил политолог.* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным на территории России.

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80 лет победы, александр шатилов, мнения, владимир путин (политик), 9 мая, москва, в мире