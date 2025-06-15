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Крымский мост: очередь за час выросла почти в 2,5 раза - РИА Новости Крым, 15.06.2025
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Крымский мост: очередь за час выросла почти в 2,5 раза
Крымский мост: очередь за час выросла почти в 2,5 раза - РИА Новости Крым, 15.06.2025
Крымский мост: очередь за час выросла почти в 2,5 раза
Очереди с обеих сторон на подъезде к Крымскому мосту выросли больше чем в два раза за час. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации РИА Новости Крым, 15.06.2025
2025-06-15T12:10
2025-06-15T12:10
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня – РИА Новости Крым. Очереди с обеих сторон на подъезде к Крымскому мосту выросли больше чем в два раза за час. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Со стороны Керчи проехать пытаются 360 автомобилей. Примерное время прохождения досмотровых мероприятий – больше часа.Очередь перед въездом на Крымский мост собралась к 9 часам утра – проезда ждали 100 автомобилей со стороны Краснодарского края. Рано утром и в течение ночи проезд к досмотровым пунктам перед въездом на мостовой переход через Керченский пролив был свободен.Советы по подготовке к поездке и досмотруПрезидент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков рекомендует иметь не более 3–5 сумок, вес которых должен быть удобным для переноски. Также он советует подготовить заранее к досмотру бардачки, ниши в подлокотниках и отделение для запаски.В Минтрансе советуют, кроме документов (паспорта и документов на авто) иметь при себе много питьевой воды и небольшой перекус. А чтобы процесс досмотра машин проходил как можно быстрее, рекомендуют брать с собой по возможности меньше вещей и компактно их упаковывать.Если собирается очередь из разного транспорта, то автобусы следуют по отдельной полосе. Перед пунктом досмотра, который проводится на специально оборудованных площадках, машины разделяют в зависимости от загруженности: без багажа и с большим багажом.Автобусы проходят досмотр на сканере, на личном авто можно проехать и через сканер, и пройти ручной досмотр. Если в вашей машине много багажа, то досмотр надо пройти на сканере. По окончании процедуры пассажиры возвращаются в зону транспортной безопасности.В ГАИ предупреждают, что обгонять и проезжать мимо очереди нельзя – нарушителей процедуры поставят в конец досмотра.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: очередь за час выросла почти в 2,5 раза

На Крымском мосту в очереди 635 машин – сколько ждать проезда

12:10 15.06.2025
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня – РИА Новости Крым. Очереди с обеих сторон на подъезде к Крымскому мосту выросли больше чем в два раза за час. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 275 транспортных средств. Время ожидания около часа", – говорится в сообщении по состоянию на 12:00.
Со стороны Керчи проехать пытаются 360 автомобилей. Примерное время прохождения досмотровых мероприятий – больше часа.
Очередь перед въездом на Крымский мост собралась к 9 часам утра – проезда ждали 100 автомобилей со стороны Краснодарского края. Рано утром и в течение ночи проезд к досмотровым пунктам перед въездом на мостовой переход через Керченский пролив был свободен.

Советы по подготовке к поездке и досмотру

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков рекомендует иметь не более 3–5 сумок, вес которых должен быть удобным для переноски. Также он советует подготовить заранее к досмотру бардачки, ниши в подлокотниках и отделение для запаски.
В Минтрансе советуют, кроме документов (паспорта и документов на авто) иметь при себе много питьевой воды и небольшой перекус. А чтобы процесс досмотра машин проходил как можно быстрее, рекомендуют брать с собой по возможности меньше вещей и компактно их упаковывать.
Если собирается очередь из разного транспорта, то автобусы следуют по отдельной полосе. Перед пунктом досмотра, который проводится на специально оборудованных площадках, машины разделяют в зависимости от загруженности: без багажа и с большим багажом.
Автобусы проходят досмотр на сканере, на личном авто можно проехать и через сканер, и пройти ручной досмотр. Если в вашей машине много багажа, то досмотр надо пройти на сканере. По окончании процедуры пассажиры возвращаются в зону транспортной безопасности.
В ГАИ предупреждают, что обгонять и проезжать мимо очереди нельзя – нарушителей процедуры поставят в конец досмотра.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
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