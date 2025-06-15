https://crimea.ria.ru/20250615/krymskiy-most-operativnaya-obstanovka-na-utro-voskresenya-1147220905.html

Крымский мост: оперативная обстановка на утро воскресенья

Крымский мост: оперативная обстановка на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 15.06.2025

Крымский мост: оперативная обстановка на утро воскресенья

Перед въездом на Крымский мост утром в воскресенье проезд свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 15.06.2025

2025-06-15T08:04

2025-06-15T08:04

2025-06-15T08:04

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0a/1136457108_0:421:959:960_1920x0_80_0_0_a1e801dbf3c3982393b7df69d6b9eeb2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост утром в воскресенье проезд свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.На Крымском мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежит проверке.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250515/kak-stroili-krymskiy-most--arkhivnye-kadry-ria-novosti-krym-1146438075.html

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту