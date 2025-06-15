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Крымский мост: оперативная обстановка на утро воскресенья
Крымский мост: оперативная обстановка на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 15.06.2025
Крымский мост: оперативная обстановка на утро воскресенья
Перед въездом на Крымский мост утром в воскресенье проезд свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 15.06.2025
2025-06-15T08:04
2025-06-15T08:04
2025-06-15T08:04
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост утром в воскресенье проезд свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.На Крымском мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежит проверке.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: оперативная обстановка на утро воскресенья
На Крымском мосту в воскресенье утром проезд свободен с двух сторон транспортного перехода