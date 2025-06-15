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Крымский мост: со стороны Кубани резко выросла очередь - РИА Новости Крым, 15.06.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250615/krymskiy-most-so-storony-kubani-rezko-vyrosla-ochered-1147222259.html
Крымский мост: со стороны Кубани резко выросла очередь
Крымский мост: со стороны Кубани резко выросла очередь - РИА Новости Крым, 15.06.2025
Крымский мост: со стороны Кубани резко выросла очередь
Перед пропускными пунктами возле Крымского моста резко выросла очередь со стороны Краснодарокого края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 15.06.2025
2025-06-15T09:11
2025-06-15T09:11
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Перед пропускными пунктами возле Крымского моста резко выросла очередь со стороны Краснодарокого края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Еще час назад и в течение ночи проезд к досмотровым пунктам перед въездом на мостовой переход через Керченский пролив был свободен.На Крымском мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежит проверке.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250610/v-krym-cherez-dnr---iz-moskovskoy-oblasti-zapustyat-tranzitnyy-avtobus-1147086791.html
крымский мост
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керчь
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: со стороны Кубани резко выросла очередь

На Крымском мосту резко выросла очередь со стороны Краснодарского края

09:11 15.06.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Перед пропускными пунктами возле Крымского моста резко выросла очередь со стороны Краснодарокого края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 100 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 9 утра.
Еще час назад и в течение ночи проезд к досмотровым пунктам перед въездом на мостовой переход через Керченский пролив был свободен.
На Крымском мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежит проверке.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Транспорт - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
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