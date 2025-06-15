https://crimea.ria.ru/20250615/krymskiy-most-so-storony-kubani-rezko-vyrosla-ochered-1147222259.html

Крымский мост: со стороны Кубани резко выросла очередь

Крымский мост: со стороны Кубани резко выросла очередь - РИА Новости Крым, 15.06.2025

Крымский мост: со стороны Кубани резко выросла очередь

Перед пропускными пунктами возле Крымского моста резко выросла очередь со стороны Краснодарокого края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 15.06.2025

2025-06-15T09:11

2025-06-15T09:11

2025-06-15T09:11

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139383186_0:899:2042:2048_1920x0_80_0_0_1c26aa97973afa401cab4e29546d9788.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Перед пропускными пунктами возле Крымского моста резко выросла очередь со стороны Краснодарокого края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Еще час назад и в течение ночи проезд к досмотровым пунктам перед въездом на мостовой переход через Керченский пролив был свободен.На Крымском мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежит проверке.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250610/v-krym-cherez-dnr---iz-moskovskoy-oblasti-zapustyat-tranzitnyy-avtobus-1147086791.html

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту