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Ситуация на Крымском мосту сейчас: данные о пробках и времени проезда - РИА Новости Крым, 14.06.2025
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Ситуация на Крымском мосту сейчас: данные о пробках и времени проезда
Ситуация на Крымском мосту сейчас: данные о пробках и времени проезда - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Ситуация на Крымском мосту сейчас: данные о пробках и времени проезда
К вечеру субботы у досмотровых пунктов перед Крымским мостом скопились двухчасовые очереди. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T18:09
2025-06-14T18:09
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
новости
новости крыма
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. К вечеру субботы у досмотровых пунктов перед Крымским мостом скопились двухчасовые очереди. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Пробка со стороны Тамани появилась утром 14 июня. К 10:00 на въезде в Крым стояло 165 машин. Спустя час очередь со стороны Тамани увеличилась в два раза и образовался затор со стороны Керчи. К часу дня в пробке стояло уже 423 авто. В 15:00 в очереди скопилось 1110 машин с обеих сторон.На Крымском мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежит проверке.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, новости, новости крыма, керчь, тамань
Ситуация на Крымском мосту сейчас: данные о пробках и времени проезда

У Крымского моста к вечеру субботы в двухчасовой пробке стоит 755 машин

18:09 14.06.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. К вечеру субботы у досмотровых пунктов перед Крымским мостом скопились двухчасовые очереди. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 475 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи проезда ждут 280 автомобилей. Время ожидания около часа", - сказано в сообщении о ситуации на мостовом переходе к 18:00 субботы.
Пробка со стороны Тамани появилась утром 14 июня. К 10:00 на въезде в Крым стояло 165 машин. Спустя час очередь со стороны Тамани увеличилась в два раза и образовался затор со стороны Керчи. К часу дня в пробке стояло уже 423 авто. В 15:00 в очереди скопилось 1110 машин с обеих сторон.
На Крымском мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежит проверке.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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