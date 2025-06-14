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Крымский мост сегодня: в пробке больше тысячи машин
Крымский мост сегодня: в пробке больше тысячи машин - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Крымский мост сегодня: в пробке больше тысячи машин
Больше тысячи машин стоят в пробке с обеих сторон Крымского моста. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T15:09
2025-06-14T15:09
2025-06-14T15:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Больше тысячи машин стоят в пробке с обеих сторон Крымского моста. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Пробка со стороны Тамани появилась утром 14 июня. К 10:00 на въезде в Крым стояло 165 машин. Спустя час очередь со стороны Тамани увеличилась в два раза и образовался затор со стороны Керчи. К часу дня в пробке стояло уже 423 авто.На Крымском мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежит проверке.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сегодня: в пробке больше тысячи машин
У Крымского моста сейчас проезда ждут 1110 машин со стороны Керчи и Тамани
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Больше тысячи машин стоят в пробке с обеих сторон Крымского моста. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 280 транспортных средства. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи стоят 550 автомобилей. Время ожидания около двух часов", - сообщаются данные на 15:00 субботы.
Пробка со стороны Тамани появилась утром 14 июня. К 10:00 на въезде в Крым стояло 165 машин
. Спустя час очередь со стороны Тамани увеличилась в два раза
и образовался затор со стороны Керчи. К часу дня в пробке стояло уже 423 авто
.
На Крымском мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежит проверке.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.
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