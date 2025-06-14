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Крымский мост сейчас: обстановка к утру субботы - РИА Новости Крым, 14.06.2025
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Крымский мост сейчас: обстановка к утру субботы
Крымский мост сейчас: обстановка к утру субботы - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Крымский мост сейчас: обстановка к утру субботы
К утру субботы у досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала скапливаться очередь со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T10:07
2025-06-14T10:07
ситуация на дорогах крыма
крым
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керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. К утру субботы у досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала скапливаться очередь со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом выезд из Крыма свободен – перед пунктами досмотра со стороны Керчи пробок нет.На Крымском мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежит проверке.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, новости, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: обстановка к утру субботы

У Крымского моста сейчас выросла очередь со стороны Тамани

10:07 14.06.2025
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. К утру субботы у досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала скапливаться очередь со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"В очереди со стороны Тамани находится 165 транспортных средств", - сказано в сообщении.

При этом выезд из Крыма свободен – перед пунктами досмотра со стороны Керчи пробок нет.
На Крымском мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежит проверке.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.
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