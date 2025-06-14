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На Крымском мосту очередь выросла в два раза - РИА Новости Крым, 14.06.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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На Крымском мосту очередь выросла в два раза
На Крымском мосту очередь выросла в два раза - РИА Новости Крым, 14.06.2025
На Крымском мосту очередь выросла в два раза
На Крымском мосту в очередях с обеих сторон стоят почти 300 транспортных средств, сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T11:14
2025-06-14T11:14
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очередях с обеих сторон стоят почти 300 транспортных средств, сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи также начал собираться транспорт, перед досмотровыми комплексами в настоящее время стоят 45 авто.На Крымском мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежит проверке.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, крым, новости крыма
На Крымском мосту очередь выросла в два раза

На Крымском мосту очередь выросла в два раза за час

11:14 14.06.2025
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очередях с обеих сторон стоят почти 300 транспортных средств, сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находятся 245 транспортных средства. Время ожидания около часа", - приводятся данные на 11 часов.
Со стороны Керчи также начал собираться транспорт, перед досмотровыми комплексами в настоящее время стоят 45 авто.
На Крымском мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежит проверке.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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