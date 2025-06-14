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Крымский мост: очереди растут с обеих сторон
Крымский мост: очереди растут с обеих сторон - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Крымский мост: очереди растут с обеих сторон
Очереди у досмотровых пунктов перед Крымским мостом продолжают увеличиваться. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T13:10
2025-06-14T13:10
2025-06-14T13:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Очереди у досмотровых пунктов перед Крымским мостом продолжают увеличиваться. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Пробка со стороны Тамани появилась утром в субботу. К 10:00 на въезде в Крым стояло 165 машин. Спустя час очередь со стороны Тамани увеличилась в два раза и образовался затор со стороны Керчи.На Крымском мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежит проверке.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост: очереди растут с обеих сторон
У Крымского моста к этому часу проезда ждут 423 авто со стороны Керчи и Тамани
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Очереди у досмотровых пунктов перед Крымским мостом продолжают увеличиваться. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"К 13:00 в очереди со стороны Тамани находится 220 транспортных средства. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи стоят 203 автомобиля", - говорится в сообщении.
Пробка со стороны Тамани появилась утром в субботу. К 10:00 на въезде в Крым стояло 165 машин
. Спустя час очередь со стороны Тамани увеличилась в два раза
и образовался затор со стороны Керчи.
На Крымском мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежит проверке.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.