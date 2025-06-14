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Конфликт между Ираном и Израилем обостряется: страны сделали заявления
Конфликт между Ираном и Израилем обостряется: страны сделали заявления - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Конфликт между Ираном и Израилем обостряется: страны сделали заявления
Иран заявил о готовности расширения атак на Израиль и, в случае его поддержки странами Запада, на военные базы этих государств. Об этом сообщают РИА Новости со... РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T12:25
2025-06-14T12:25
2025-06-14T12:25
иран
израиль
обострение между израилем и ираном
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политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. Иран заявил о готовности расширения атак на Израиль и, в случае его поддержки странами Запада, на военные базы этих государств. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr. Секретариат Высшего совета национальной безопасности Ирана отметил, что Тегеран принял необходимые меры внутренней готовности для продолжения ударов по Израилю."Были рассмотрены вопросы готовности внутри страны и приняты необходимые меры", - приводит гостелерадиокомпания IRIB заявление секретариата.Практически одновременно появились сведения о том, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет масштабы военной операции против ядерной программы Ирана и наносит удары по десяткам военных объектов. Об этом сообщил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман, уточняет РИА Новости.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Президент России Владимир Путин накануне провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.Утром израильские СМИ сообщили, что при атаке Ирана по Израилю погибли два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения.В субботу днем началась эвакуация россиян из Ирана. По данным посольства РФ в Баку, в Азербайджан будут вывезены 88 россиян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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иран, израиль, обострение между израилем и ираном, в мире, безопасность, политика, новости
Конфликт между Ираном и Израилем обостряется: страны сделали заявления
Иран и Израиль заявили об усилении взаимных ударов
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. Иран заявил о готовности расширения атак на Израиль и, в случае его поддержки странами Запада, на военные базы этих государств. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.
"Иран официально заявил Франции, Британии и США, что проведет более масштабные атаки против Израиля. Любая страна, которая поможет нивелировать атаки Ирана по Израилю, войдет в число целей: их военные базы в Персидском заливе, а также морские суда в Персидском заливе и Красном море", - написало агентство.
Секретариат Высшего совета национальной безопасности Ирана отметил, что Тегеран принял необходимые меры внутренней готовности для продолжения ударов по Израилю.
"Были рассмотрены вопросы готовности внутри страны и приняты необходимые меры", - приводит гостелерадиокомпания IRIB заявление секретариата.
Практически одновременно появились сведения о том, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет масштабы военной операции против ядерной программы Ирана и наносит удары по десяткам военных объектов. Об этом сообщил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман, уточняет РИА Новости.
"ЦАХАЛ расширяет широкомасштабную операцию на территории Ирана, направленную против его ядерной программы и в ответ на продолжающуюся агрессию режима. Удары наносятся по десяткам ключевых объектов, включая пусковые установки баллистических ракет, военные базы и стратегическую инфраструктуру, на основе точных разведданных", - написал Гендельман в своем Telegram-канале.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей
, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила
, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях
Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Президент России Владимир Путин накануне провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.
В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.
Утром израильские СМИ сообщили, что при атаке Ирана по Израилю погибли
два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения.
В субботу днем началась эвакуация россиян
из Ирана. По данным посольства РФ в Баку, в Азербайджан будут вывезены 88 россиян.
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