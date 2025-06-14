Рейтинг@Mail.ru
Конфликт между Ираном и Израилем обостряется: страны сделали заявления - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250614/konflikt-mezhdu-iranom-i-izrailem-obostryaetsya-strany-sdelali-zayavleniya-1147203683.html
Конфликт между Ираном и Израилем обостряется: страны сделали заявления
Конфликт между Ираном и Израилем обостряется: страны сделали заявления - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Конфликт между Ираном и Израилем обостряется: страны сделали заявления
Иран заявил о готовности расширения атак на Израиль и, в случае его поддержки странами Запада, на военные базы этих государств. Об этом сообщают РИА Новости со... РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T12:25
2025-06-14T12:25
иран
израиль
обострение между израилем и ираном
в мире
безопасность
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0e/1147203565_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_20e0011877f88adc759066607d9b7737.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. Иран заявил о готовности расширения атак на Израиль и, в случае его поддержки странами Запада, на военные базы этих государств. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr. Секретариат Высшего совета национальной безопасности Ирана отметил, что Тегеран принял необходимые меры внутренней готовности для продолжения ударов по Израилю."Были рассмотрены вопросы готовности внутри страны и приняты необходимые меры", - приводит гостелерадиокомпания IRIB заявление секретариата.Практически одновременно появились сведения о том, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет масштабы военной операции против ядерной программы Ирана и наносит удары по десяткам военных объектов. Об этом сообщил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман, уточняет РИА Новости.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Президент России Владимир Путин накануне провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.Утром израильские СМИ сообщили, что при атаке Ирана по Израилю погибли два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения.В субботу днем началась эвакуация россиян из Ирана. По данным посольства РФ в Баку, в Азербайджан будут вывезены 88 россиян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
иран
израиль
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0e/1147203565_13:0:924:683_1920x0_80_0_0_cf7498333909a731b20ea767e88292c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иран, израиль, обострение между израилем и ираном, в мире, безопасность, политика, новости
Конфликт между Ираном и Израилем обостряется: страны сделали заявления

Иран и Израиль заявили об усилении взаимных ударов

12:25 14.06.2025
 
© AP Photo Ohad ZwigenbergПоследствия обострения конфликта между Израилем и Ираном
Последствия обострения конфликта между Израилем и Ираном - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo Ohad Zwigenberg
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. Иран заявил о готовности расширения атак на Израиль и, в случае его поддержки странами Запада, на военные базы этих государств. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.
"Иран официально заявил Франции, Британии и США, что проведет более масштабные атаки против Израиля. Любая страна, которая поможет нивелировать атаки Ирана по Израилю, войдет в число целей: их военные базы в Персидском заливе, а также морские суда в Персидском заливе и Красном море", - написало агентство.
Секретариат Высшего совета национальной безопасности Ирана отметил, что Тегеран принял необходимые меры внутренней готовности для продолжения ударов по Израилю.
"Были рассмотрены вопросы готовности внутри страны и приняты необходимые меры", - приводит гостелерадиокомпания IRIB заявление секретариата.
Практически одновременно появились сведения о том, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет масштабы военной операции против ядерной программы Ирана и наносит удары по десяткам военных объектов. Об этом сообщил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман, уточняет РИА Новости.
"ЦАХАЛ расширяет широкомасштабную операцию на территории Ирана, направленную против его ядерной программы и в ответ на продолжающуюся агрессию режима. Удары наносятся по десяткам ключевых объектов, включая пусковые установки баллистических ракет, военные базы и стратегическую инфраструктуру, на основе точных разведданных", - написал Гендельман в своем Telegram-канале.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Президент России Владимир Путин накануне провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.
В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.
Утром израильские СМИ сообщили, что при атаке Ирана по Израилю погибли два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения.
В субботу днем началась эвакуация россиян из Ирана. По данным посольства РФ в Баку, в Азербайджан будут вывезены 88 россиян.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ИранИзраильОбострение между Израилем и ИраномВ миреБезопасностьПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:31Зеленский "оправдал" угнетение РПЦ на Украине свободой воли человека
15:09Крымский мост сегодня: в пробке больше тысячи машин
14:47Группа российских военных возвращена из украинского плена
14:37Шторм в Крыму – непогода обрушилась на Феодосию и движется на юг
14:22Морской флот "Артека" выстроился парадом в честь столетия МДЦ
14:12Крымчанка пыталась похитить квартиры по поддельному завещанию
13:49Новости СВО: Киев потерял еще 1300 солдат за сутки
13:23Сбил насмерть ребенка и скрылся - в Воронежской области ищут водителя
13:10Крымский мост: очереди растут с обеих сторон
12:55Подросток утонул в Азовском море - СК начал проверку
12:47Армия России выбила ВСУ из Зеленого Кута в Донбассе
12:35Двое мужчин упали с высоты семи метров в русло реки в центре Ялты
12:25Конфликт между Ираном и Израилем обостряется: страны сделали заявления
12:20Минимум 20 детей погибли при ударе Израиля по жилому дому в Тегеране
12:04Обломки беспилотника упали на территорию храма в Краснодарском крае
11:45Жилой дом и машина сгорели в Крыму
11:26Россиян начали эвакуировать из Ирана
11:14На Крымском мосту очередь выросла в два раза
11:09Кабмин утвердил порядок выплат 6 млн ополченцам Донбасса с инвалидностью
10:56Шквал с грозами и градом идет на Крым
Лента новостейМолния