https://crimea.ria.ru/20250614/konflikt-mezhdu-iranom-i-izrailem-obostryaetsya-strany-sdelali-zayavleniya-1147203683.html

Конфликт между Ираном и Израилем обостряется: страны сделали заявления

Конфликт между Ираном и Израилем обостряется: страны сделали заявления - РИА Новости Крым, 14.06.2025

Конфликт между Ираном и Израилем обостряется: страны сделали заявления

Иран заявил о готовности расширения атак на Израиль и, в случае его поддержки странами Запада, на военные базы этих государств. Об этом сообщают РИА Новости со... РИА Новости Крым, 14.06.2025

2025-06-14T12:25

2025-06-14T12:25

2025-06-14T12:25

иран

израиль

обострение между израилем и ираном

в мире

безопасность

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0e/1147203565_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_20e0011877f88adc759066607d9b7737.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. Иран заявил о готовности расширения атак на Израиль и, в случае его поддержки странами Запада, на военные базы этих государств. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr. Секретариат Высшего совета национальной безопасности Ирана отметил, что Тегеран принял необходимые меры внутренней готовности для продолжения ударов по Израилю."Были рассмотрены вопросы готовности внутри страны и приняты необходимые меры", - приводит гостелерадиокомпания IRIB заявление секретариата.Практически одновременно появились сведения о том, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет масштабы военной операции против ядерной программы Ирана и наносит удары по десяткам военных объектов. Об этом сообщил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман, уточняет РИА Новости.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Президент России Владимир Путин накануне провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.Утром израильские СМИ сообщили, что при атаке Ирана по Израилю погибли два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения.В субботу днем началась эвакуация россиян из Ирана. По данным посольства РФ в Баку, в Азербайджан будут вывезены 88 россиян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

иран

израиль

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, израиль, обострение между израилем и ираном, в мире, безопасность, политика, новости