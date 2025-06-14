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Кабмин утвердил порядок выплат 6 млн ополченцам Донбасса с инвалидностью - РИА Новости Крым, 14.06.2025
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Кабмин утвердил порядок выплат 6 млн ополченцам Донбасса с инвалидностью
Кабмин утвердил порядок выплат 6 млн ополченцам Донбасса с инвалидностью - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Кабмин утвердил порядок выплат 6 млн ополченцам Донбасса с инвалидностью
Правительство России определило порядок назначения единовременных выплат ополченцам ДНР и ЛНР, получившим инвалидность, в размере до шести миллионов рублей. Об... РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T11:09
2025-06-14T10:57
правительство россии
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события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. Правительство России определило порядок назначения единовременных выплат ополченцам ДНР и ЛНР, получившим инвалидность, в размере до шести миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. 10 марта президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах до 6 миллионов рублей ставшим инвалидами ополченцам Донбасса. Отмечается, что ополченцам будут предоставлены единовременные выплаты в зависимости от группы инвалидности. Речь идет о людях, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских формирований и органов этих республик с 11 мая 2014 года и ставших в связи с этим инвалидами.Для получения денег нужно обратиться в военный комиссариат муниципального образования, территориальный орган МВД или ФСБ по месту жительства (пребывания) с заявлением в письменном виде и предоставить документ, удостоверяющий личность, справку федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающую факт установления инвалидности, заключение военно-врачебной комиссии и военный билет, уточнили в правительстве."Выплаты будут производиться финансовыми подразделениями Минобороны, МВД и ФСБ в зависимости от ведомственной принадлежности ВВК, вынесшей заключение о наличии причинно-следственной связи между увечьем (ранением, травмой, контузией) или заболеванием, полученным ополченцем, и его участием в боевых действиях", - добавили в кабмине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы приграничных к спецоперации территорий получат статус ветеранаВ Крыму стартовали несколько программ для участников СВО и их семейВетеран имеет право: какую помощь и защиту могут получить участники СВО
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правительство россии, россия, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), общество, выплаты и компенсации, пособия и выплаты, новости
Кабмин утвердил порядок выплат 6 млн ополченцам Донбасса с инвалидностью

Кабмин утвердил порядок единовременных выплат ополченцам ДНР и ЛНР с инвалидностью

11:09 14.06.2025
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАэропорт Донецка
Аэропорт Донецка - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. Правительство России определило порядок назначения единовременных выплат ополченцам ДНР и ЛНР, получившим инвалидность, в размере до шести миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
10 марта президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах до 6 миллионов рублей ставшим инвалидами ополченцам Донбасса.
Отмечается, что ополченцам будут предоставлены единовременные выплаты в зависимости от группы инвалидности. Речь идет о людях, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских формирований и органов этих республик с 11 мая 2014 года и ставших в связи с этим инвалидами.
"Согласно указу президента, имеющие инвалидность I группы получат единовременную выплату в размере 6,05 млн рублей, II группы – 5,2 млн рублей, III группы – 4,4 млн рублей", - говорится в сообщении.
Для получения денег нужно обратиться в военный комиссариат муниципального образования, территориальный орган МВД или ФСБ по месту жительства (пребывания) с заявлением в письменном виде и предоставить документ, удостоверяющий личность, справку федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающую факт установления инвалидности, заключение военно-врачебной комиссии и военный билет, уточнили в правительстве.
"Выплаты будут производиться финансовыми подразделениями Минобороны, МВД и ФСБ в зависимости от ведомственной принадлежности ВВК, вынесшей заключение о наличии причинно-следственной связи между увечьем (ранением, травмой, контузией) или заболеванием, полученным ополченцем, и его участием в боевых действиях", - добавили в кабмине.
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Правительство РоссииРоссияСобытия в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)ОбществоВыплаты и компенсацииПособия и выплатыНовости
 
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