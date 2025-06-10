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Товарооборот России и Беларуси вырос в 1,8 раза за пять лет - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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Товарооборот России и Беларуси вырос в 1,8 раза за пять лет
Товарооборот России и Беларуси вырос в 1,8 раза за пять лет - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Товарооборот России и Беларуси вырос в 1,8 раза за пять лет
За последние пять лет товарооборот между Россией и Беларусью увеличился в 1,8 раза и по итогам 2024 года составил более 60 миллионов долларов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T11:14
2025-06-10T11:14
россия
белоруссия
экономика
союзное государство
сергей лавров
максим рыженков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня – РИА Новости Крым. За последние пять лет товарооборот между Россией и Беларусью увеличился в 1,8 раза и по итогам 2024 года составил более 60 миллионов долларов. Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым.В центре обсуждения оказались ключевые направления двустороннего сотрудничества, международная повестка и укрепление союзнических связей в условиях внешнеполитических вызовов.Важной темой стала инициатива по признанию продукции, совместно произведенной в России и Беларуси, как "товара союзного государства". Это решение, по мнению сторон, придаст новый импульс интеграции экономик.Также на встрече обсудили расширении дипломатического присутствия в регионах: в этом году в Нижнем Новгороде откроется генеральное консульство Беларуси.На повестке дня также стояли вопросы взаимодействия в международных организациях: евразийский экономический союз, организация договора о коллективной безопасности, СНГ, а также на площадках ООН и ОБСЕ. Особое внимание уделили инициативе Беларуси по формированию механизма ежегодного диалога по вопросам евразийской безопасности."Мы вместе с вами продвигаем документ, который может стать основой для коллективной работы. Подход должен основываться на признании равного и неделимого характера безопасности для любого государства", – заявил глава российского МИД.Обе стороны подчеркнули исключительную роль глав государств в выстраивании отношений между двумя странами. Только за прошлый год президенты России и Беларуси встречались 12 раз, еще 11 раз общались по телефону. В этом году уже состоялось три очных встречи.В конце 2024 года Россия завершила председательство в СНГ, отметив укрепление интеграции стран-участниц. Глава правительства РФ Михаил Мишустин озвучил достижения, включая важные документы в сферах энергетики, логистики и продовольственной безопасности, а также развитие промышленной кооперации с финансовой поддержкой для совместных проектов. Подписано соглашение о единой системе таможенного транзита для упрощения перевозок и снижения затрат бизнеса. С января 2025 года председательство перешло к Таджикистану, и Россия готова поддерживать инициативы для повышения качества жизни участников СНГ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мишустин рассказал о развитии промышленной кооперации в ЕАЭСМежду Китаем и Белоруссией крепнет дружба и доверие – Си ЦзиньпинПутин назвал Байконур символом российско-казахстанского партнерства
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РИА Новости Крым
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353
60
россия, белоруссия, экономика, союзное государство, сергей лавров, максим рыженков
Товарооборот России и Беларуси вырос в 1,8 раза за пять лет

Товарооборот России и Беларуси вырос в 1,8 раза за пять лет и превысил 60 млн долларов

11:14 10.06.2025
 
© РИА Новости . Andrei AleksandrovГосударственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Andrei Aleksandrov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня – РИА Новости Крым. За последние пять лет товарооборот между Россией и Беларусью увеличился в 1,8 раза и по итогам 2024 года составил более 60 миллионов долларов. Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым.
"Если мы возьмем номенклатуру выпускаемой продукции или торговли между нашими странами, мало найдется предприятий, которые не задействованы в этих цепочках создания товаров, пользующихся спросом в наших странах", – отметил Рыженков.
В центре обсуждения оказались ключевые направления двустороннего сотрудничества, международная повестка и укрепление союзнических связей в условиях внешнеполитических вызовов.
Важной темой стала инициатива по признанию продукции, совместно произведенной в России и Беларуси, как "товара союзного государства". Это решение, по мнению сторон, придаст новый импульс интеграции экономик.
Также на встрече обсудили расширении дипломатического присутствия в регионах: в этом году в Нижнем Новгороде откроется генеральное консульство Беларуси.
"Мы расширяем число наших дипломатических представительств на территории друг друга. Культурно-гуманитарные связи, духовные связи – все это реально способствует скреплению той основы, которая связывает наши народы", – подчеркнул Лавров.
На повестке дня также стояли вопросы взаимодействия в международных организациях: евразийский экономический союз, организация договора о коллективной безопасности, СНГ, а также на площадках ООН и ОБСЕ. Особое внимание уделили инициативе Беларуси по формированию механизма ежегодного диалога по вопросам евразийской безопасности.
"Мы вместе с вами продвигаем документ, который может стать основой для коллективной работы. Подход должен основываться на признании равного и неделимого характера безопасности для любого государства", – заявил глава российского МИД.
Обе стороны подчеркнули исключительную роль глав государств в выстраивании отношений между двумя странами. Только за прошлый год президенты России и Беларуси встречались 12 раз, еще 11 раз общались по телефону. В этом году уже состоялось три очных встречи.
В конце 2024 года Россия завершила председательство в СНГ, отметив укрепление интеграции стран-участниц. Глава правительства РФ Михаил Мишустин озвучил достижения, включая важные документы в сферах энергетики, логистики и продовольственной безопасности, а также развитие промышленной кооперации с финансовой поддержкой для совместных проектов. Подписано соглашение о единой системе таможенного транзита для упрощения перевозок и снижения затрат бизнеса. С января 2025 года председательство перешло к Таджикистану, и Россия готова поддерживать инициативы для повышения качества жизни участников СНГ.
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РоссияБелоруссияЭкономикаСоюзное государствоСергей ЛавровМаксим Рыженков
 
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