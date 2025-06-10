https://crimea.ria.ru/20250610/tovarooborot-rossii-i-belarusi-vyros-v-18-raza-za-pyat-let-1147083800.html

Товарооборот России и Беларуси вырос в 1,8 раза за пять лет

Товарооборот России и Беларуси вырос в 1,8 раза за пять лет - РИА Новости Крым, 10.06.2025

Товарооборот России и Беларуси вырос в 1,8 раза за пять лет

За последние пять лет товарооборот между Россией и Беларусью увеличился в 1,8 раза и по итогам 2024 года составил более 60 миллионов долларов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T11:14

2025-06-10T11:14

2025-06-10T11:14

россия

белоруссия

экономика

союзное государство

сергей лавров

максим рыженков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/16/1119498825_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_9ca2a4121217985c42eaa840e62a7f68.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня – РИА Новости Крым. За последние пять лет товарооборот между Россией и Беларусью увеличился в 1,8 раза и по итогам 2024 года составил более 60 миллионов долларов. Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым.В центре обсуждения оказались ключевые направления двустороннего сотрудничества, международная повестка и укрепление союзнических связей в условиях внешнеполитических вызовов.Важной темой стала инициатива по признанию продукции, совместно произведенной в России и Беларуси, как "товара союзного государства". Это решение, по мнению сторон, придаст новый импульс интеграции экономик.Также на встрече обсудили расширении дипломатического присутствия в регионах: в этом году в Нижнем Новгороде откроется генеральное консульство Беларуси.На повестке дня также стояли вопросы взаимодействия в международных организациях: евразийский экономический союз, организация договора о коллективной безопасности, СНГ, а также на площадках ООН и ОБСЕ. Особое внимание уделили инициативе Беларуси по формированию механизма ежегодного диалога по вопросам евразийской безопасности."Мы вместе с вами продвигаем документ, который может стать основой для коллективной работы. Подход должен основываться на признании равного и неделимого характера безопасности для любого государства", – заявил глава российского МИД.Обе стороны подчеркнули исключительную роль глав государств в выстраивании отношений между двумя странами. Только за прошлый год президенты России и Беларуси встречались 12 раз, еще 11 раз общались по телефону. В этом году уже состоялось три очных встречи.В конце 2024 года Россия завершила председательство в СНГ, отметив укрепление интеграции стран-участниц. Глава правительства РФ Михаил Мишустин озвучил достижения, включая важные документы в сферах энергетики, логистики и продовольственной безопасности, а также развитие промышленной кооперации с финансовой поддержкой для совместных проектов. Подписано соглашение о единой системе таможенного транзита для упрощения перевозок и снижения затрат бизнеса. С января 2025 года председательство перешло к Таджикистану, и Россия готова поддерживать инициативы для повышения качества жизни участников СНГ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мишустин рассказал о развитии промышленной кооперации в ЕАЭСМежду Китаем и Белоруссией крепнет дружба и доверие – Си ЦзиньпинПутин назвал Байконур символом российско-казахстанского партнерства

россия

белоруссия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белоруссия, экономика, союзное государство, сергей лавров, максим рыженков