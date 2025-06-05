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Мишустин рассказал о развитии промышленной кооперации в ЕАЭС

Мишустин рассказал о развитии промышленной кооперации в ЕАЭС - РИА Новости Крым, 05.06.2025

Мишустин рассказал о развитии промышленной кооперации в ЕАЭС

В конце 2024 года Россия завершила свое председательство в органах Содружества Независимых Государств (СНГ). Итогом работы стало укрепление интеграции... РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T10:48

2025-06-05T10:48

2025-06-05T10:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В конце 2024 года Россия завершила свое председательство в органах Содружества Независимых Государств (СНГ). Итогом работы стало укрепление интеграции стран-участниц, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.Он отметил, что в течение этого периода был принят целый ряд значимых документов, направленных на развитие энергетики, логистики, интеллектуальной собственности, а также на повышение продовольственной безопасности, модернизацию транспортного комплекса и стимулирование инновационной активности.Отдельное внимание в рамках ЕАЭС, по его словам, уделяется развитию промышленной кооперации. Совместные проекты получают финансовую поддержку за счет субсидирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым коммерческими банками. Аналогичные меры поддержки прорабатываются и в агропромышленном комплексе.Существенным шагом в укреплении внешнеэкономических связей стало подписание соглашения о единой системе таможенного транзита.С января 2025 года председательство в СНГ перешло к Таджикистану. Россия выразила готовность оказывать поддержку инициативам, направленным на раскрытие потенциала Содружества и повышение качества жизни в странах-участницах.В числе ближайших событий – промышленная выставка "Иннопром", которая пройдет в июле в Екатеринбурге. Россия пригласила делегации стран СНГ принять участие в мероприятии, которое станет площадкой для обмена опытом, установления новых деловых контактов и заключения перспективных контрактов.С 24 по 26 июля на Алтае состоится международная конференция по вопросам экологии и охраны природы, а осенью в Москве пройдет музыкальный конкурс "Интервидение", на который приглашены творческие коллективы стран СНГ. Эти мероприятия призваны не только продемонстрировать культурное разнообразие народов Содружества, но и способствовать развитию гуманитарного сотрудничества, отметили в российском правительстве."Россия является надежным союзником и торговым партнером для государства Содружества, и мы настроены на дальнейшую конструктивную работу вместе", – подытожил Мишустин.Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, которая обладает международной правосубъектностью и учреждена Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.В рамках союза функционирует внутренний рынок товаров, применяется единый таможенный тариф и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами, действует единый режим торговли товарами в отношении третьих стран, осуществляется единое таможенное регулирование.В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравили лидеров соседних государств с Днем ЕАЭС"Евразийские лицеи" в Африке и США: в Севастополе раскрыли планы РоссииПутин назвал два главных принципа расширения БРИКС

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

снг, михаил мишустин, россия, политика, еаэс, экономика, новости