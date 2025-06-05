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Мишустин рассказал о развитии промышленной кооперации в ЕАЭС - РИА Новости Крым, 05.06.2025
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Мишустин рассказал о развитии промышленной кооперации в ЕАЭС
Мишустин рассказал о развитии промышленной кооперации в ЕАЭС - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Мишустин рассказал о развитии промышленной кооперации в ЕАЭС
В конце 2024 года Россия завершила свое председательство в органах Содружества Независимых Государств (СНГ). Итогом работы стало укрепление интеграции... РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T10:48
2025-06-05T10:48
снг
михаил мишустин
россия
политика
еаэс
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В конце 2024 года Россия завершила свое председательство в органах Содружества Независимых Государств (СНГ). Итогом работы стало укрепление интеграции стран-участниц, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.Он отметил, что в течение этого периода был принят целый ряд значимых документов, направленных на развитие энергетики, логистики, интеллектуальной собственности, а также на повышение продовольственной безопасности, модернизацию транспортного комплекса и стимулирование инновационной активности.Отдельное внимание в рамках ЕАЭС, по его словам, уделяется развитию промышленной кооперации. Совместные проекты получают финансовую поддержку за счет субсидирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым коммерческими банками. Аналогичные меры поддержки прорабатываются и в агропромышленном комплексе.Существенным шагом в укреплении внешнеэкономических связей стало подписание соглашения о единой системе таможенного транзита.С января 2025 года председательство в СНГ перешло к Таджикистану. Россия выразила готовность оказывать поддержку инициативам, направленным на раскрытие потенциала Содружества и повышение качества жизни в странах-участницах.В числе ближайших событий – промышленная выставка "Иннопром", которая пройдет в июле в Екатеринбурге. Россия пригласила делегации стран СНГ принять участие в мероприятии, которое станет площадкой для обмена опытом, установления новых деловых контактов и заключения перспективных контрактов.С 24 по 26 июля на Алтае состоится международная конференция по вопросам экологии и охраны природы, а осенью в Москве пройдет музыкальный конкурс "Интервидение", на который приглашены творческие коллективы стран СНГ. Эти мероприятия призваны не только продемонстрировать культурное разнообразие народов Содружества, но и способствовать развитию гуманитарного сотрудничества, отметили в российском правительстве."Россия является надежным союзником и торговым партнером для государства Содружества, и мы настроены на дальнейшую конструктивную работу вместе", – подытожил Мишустин.Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, которая обладает международной правосубъектностью и учреждена Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.В рамках союза функционирует внутренний рынок товаров, применяется единый таможенный тариф и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами, действует единый режим торговли товарами в отношении третьих стран, осуществляется единое таможенное регулирование.В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравили лидеров соседних государств с Днем ЕАЭС"Евразийские лицеи" в Африке и США: в Севастополе раскрыли планы РоссииПутин назвал два главных принципа расширения БРИКС
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снг, михаил мишустин, россия, политика, еаэс, экономика, новости
Мишустин рассказал о развитии промышленной кооперации в ЕАЭС

Страны ЕАЭС прорабатывают механизмы помощи агропромышленным предприятиям - Мишустин

10:48 05.06.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В конце 2024 года Россия завершила свое председательство в органах Содружества Независимых Государств (СНГ). Итогом работы стало укрепление интеграции стран-участниц, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Он отметил, что в течение этого периода был принят целый ряд значимых документов, направленных на развитие энергетики, логистики, интеллектуальной собственности, а также на повышение продовольственной безопасности, модернизацию транспортного комплекса и стимулирование инновационной активности.
"Важным считаем и дальнейшее расширение сотрудничества СНГ и Евразийского экономического союза. С учетом тесных связей между нашими странами необходимо работать над сближением нормативно-правового регулирования сотрудничества и союза", – цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.
Отдельное внимание в рамках ЕАЭС, по его словам, уделяется развитию промышленной кооперации. Совместные проекты получают финансовую поддержку за счет субсидирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым коммерческими банками. Аналогичные меры поддержки прорабатываются и в агропромышленном комплексе.
Существенным шагом в укреплении внешнеэкономических связей стало подписание соглашения о единой системе таможенного транзита.
"Оно открыто для всех стран, позволяет присоединиться к перевозкам через территорию Евразийского экономического союза, сократить расходы бизнеса и повысить уровень безопасности. Приглашаю партнеров по СНГ подключиться к такому механизму", – рассказал глава правительства.
С января 2025 года председательство в СНГ перешло к Таджикистану. Россия выразила готовность оказывать поддержку инициативам, направленным на раскрытие потенциала Содружества и повышение качества жизни в странах-участницах.
В числе ближайших событий – промышленная выставка "Иннопром", которая пройдет в июле в Екатеринбурге. Россия пригласила делегации стран СНГ принять участие в мероприятии, которое станет площадкой для обмена опытом, установления новых деловых контактов и заключения перспективных контрактов.
С 24 по 26 июля на Алтае состоится международная конференция по вопросам экологии и охраны природы, а осенью в Москве пройдет музыкальный конкурс "Интервидение", на который приглашены творческие коллективы стран СНГ. Эти мероприятия призваны не только продемонстрировать культурное разнообразие народов Содружества, но и способствовать развитию гуманитарного сотрудничества, отметили в российском правительстве.
"Россия является надежным союзником и торговым партнером для государства Содружества, и мы настроены на дальнейшую конструктивную работу вместе", – подытожил Мишустин.
Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, которая обладает международной правосубъектностью и учреждена Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.
В рамках союза функционирует внутренний рынок товаров, применяется единый таможенный тариф и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами, действует единый режим торговли товарами в отношении третьих стран, осуществляется единое таможенное регулирование.
В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.
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