https://crimea.ria.ru/20250604/mezhdu-kitaem-i-belorussiey-krepnet-druzhba-i-doverie--si-tszinpin-1146928330.html

Между Китаем и Белоруссией крепнет дружба и доверие – Си Цзиньпин

Между Китаем и Белоруссией крепнет дружба и доверие – Си Цзиньпин - РИА Новости Крым, 04.06.2025

Между Китаем и Белоруссией крепнет дружба и доверие – Си Цзиньпин

Традиционная дружба и нерушимое политическое взаимное доверие между Китаем и Белоруссией укрепляется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с... РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T09:10

2025-06-04T09:10

2025-06-04T09:42

китай

белоруссия

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

си цзиньпин (председатель кнр)

новости

политика

внешняя политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Традиционная дружба и нерушимое политическое взаимное доверие между Китаем и Белоруссией укрепляется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине.Си Цзиньпин отметил, что Пекин и Минск сохраняют тесные контакты и координацию в международных делах, в том числе в рамках ШОС и ООН.Лукашенко отметил, что основной особенностью нынешнего времени является беспрецедентное давление со стороны Запада как на Белоруссию, так и на Китай."И сегодня взоры многих государств, как и Беларуси, обращены к вам - в Пекин. Еще пять лет назад говорили: "Если Китай выдержит, значит, планета будет уравновешена и будет существовать". Сегодня уже говорят: "Китай выдержал, выдержит и Китай не позволит сломать мировой порядок". В этом убеждены многие-многие народы", - добавил президент республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:БРИКС оставил позади "Большую семерку" - ЛавровВстреча Путина и Лукашенко: о чем говорили лидеры двух стран"Настоящие друзья": Китай оценил сотрудничество с Россией в энергетике

китай

белоруссия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, си цзиньпин (председатель кнр), новости, политика, внешняя политика