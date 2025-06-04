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Между Китаем и Белоруссией крепнет дружба и доверие – Си Цзиньпин
Между Китаем и Белоруссией крепнет дружба и доверие – Си Цзиньпин - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Между Китаем и Белоруссией крепнет дружба и доверие – Си Цзиньпин
Традиционная дружба и нерушимое политическое взаимное доверие между Китаем и Белоруссией укрепляется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T09:10
2025-06-04T09:10
2025-06-04T09:42
китай
белоруссия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
си цзиньпин (председатель кнр)
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внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Традиционная дружба и нерушимое политическое взаимное доверие между Китаем и Белоруссией укрепляется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине.Си Цзиньпин отметил, что Пекин и Минск сохраняют тесные контакты и координацию в международных делах, в том числе в рамках ШОС и ООН.Лукашенко отметил, что основной особенностью нынешнего времени является беспрецедентное давление со стороны Запада как на Белоруссию, так и на Китай."И сегодня взоры многих государств, как и Беларуси, обращены к вам - в Пекин. Еще пять лет назад говорили: "Если Китай выдержит, значит, планета будет уравновешена и будет существовать". Сегодня уже говорят: "Китай выдержал, выдержит и Китай не позволит сломать мировой порядок". В этом убеждены многие-многие народы", - добавил президент республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:БРИКС оставил позади "Большую семерку" - ЛавровВстреча Путина и Лукашенко: о чем говорили лидеры двух стран"Настоящие друзья": Китай оценил сотрудничество с Россией в энергетике
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китай, белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, си цзиньпин (председатель кнр), новости, политика, внешняя политика
Между Китаем и Белоруссией крепнет дружба и доверие – Си Цзиньпин
Си Цзиньпин заявил об укреплении традиционной дружбы и доверия между Китаем и Белоруссией
09:10 04.06.2025 (обновлено: 09:42 04.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Традиционная дружба и нерушимое политическое взаимное доверие между Китаем и Белоруссией укрепляется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине.
"Между нашими странами все крепнет традиционная дружба. А также укрепляется нерушимое политическое взаимодоверие, продвигается сотрудничество практически во всех сферах", - цитирует китайского лидера агентство "БелТА".
Си Цзиньпин отметил, что Пекин и Минск сохраняют тесные контакты и координацию в международных делах, в том числе в рамках ШОС и ООН.
"Как и вы, как и наша страна, никогда не подчиняемся какому-либо международному гегемонизму, политике травли. Вместе мы защищаем международные справедливость и равенство", - подчеркнул он.
Лукашенко отметил, что основной особенностью нынешнего времени является беспрецедентное давление со стороны Запада как на Белоруссию, так и на Китай.
"И сегодня взоры многих государств, как и Беларуси, обращены к вам - в Пекин. Еще пять лет назад говорили: "Если Китай выдержит, значит, планета будет уравновешена и будет существовать". Сегодня уже говорят: "Китай выдержал, выдержит и Китай не позволит сломать мировой порядок". В этом убеждены многие-многие народы", - добавил президент республики.
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