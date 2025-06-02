https://crimea.ria.ru/20250602/putin-nazval-baykonur-simvolom-rossiysko-kazakhstanskogo-partnerstva-1146879846.html

Путин назвал Байконур символом российско-казахстанского партнерства

Путин назвал Байконур символом российско-казахстанского партнерства - РИА Новости Крым, 02.06.2025

Путин назвал Байконур символом российско-казахстанского партнерства

Легендарный космодром Байконур является одним из ярких символов российско-казахстанского стратегического партнерства, и его активное использование находится в... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T11:36

2025-06-02T11:36

2025-06-02T11:36

владимир путин (политик)

космос

байконур

казахстан

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Легендарный космодром Байконур является одним из ярких символов российско-казахстанского стратегического партнерства, и его активное использование находится в приоритете. Об этом в видеообращении по случаю 70-летия космодрома заявил президент России Владимир Путин.Байконур — это уникальный ракетный полигон, первая космическая гавань планеты, решение о создании которой было принято в СССР 2 июня 1955года, напомнил президент.Глава государства подчеркнул, что создание Байконура, как и в целом реализация космической программы, — это настоящий подвиг, пример самоотверженности и героизма советского народа.Также президент отметил, что в общей сложности на счету Байконура свыше 2,5 тысяч пусков, а с его стартовых площадок на орбиту отправились более 200 космонавтов. В том числе, это были ученые из других стран. Сегодня Байконур, где трудятся около семи тысяч сотрудников, является одним из крупнейших и самых современных космодромов в мире, подчеркнул Путин. Он активно задействован в космических программах России и других стран."И, конечно, Байконур – это один из ярких символов российско-казахстанского стратегического партнерства. Между нашими государствами заключены десятки договоров и соглашений, регулирующих все сферы деятельности космодрома и города Байконур", - напомнил российский лидер.На примере Байконура хорошо видно, как сотрудничество и интеграция служат интересам двух стран, сказал Путин.По его словам, российская сторона многое делает и будет делать для развития города Байконур и социальной поддержки его жителей – и россиян, и казахстанцев."Активное использование космодрома и создание условий для его дальнейшей работы остаются нашими безусловными приоритетами", - подытожил российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:11 000 витков вокруг Земли – космонавт Шкаплеров о космосе и людях"Поехали!": как Гагарин покорял космосДружба и сотрудничество: Путин оценил отношения России и Казахстана

космос

байконур

казахстан

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), космос, байконур, казахстан, новости