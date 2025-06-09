Как выбрать качественную черешню
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору качественной черешни
© РИА Новости КрымСбор черешни в Красногвардейском районе Крыма
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Крыму начался сезон черешни. Она уже появилась на прилавках магазинов и на рынках. Специалисты Роспотребнадзора дали советы о том, как выбрать качественную сезонную ягоду и дольше сохранить ее свежесть.
По словам специалистов, черешня должна иметь️ чистую и гладкую поверхность с глянцевым блеском, без вмятин и трещин. Мякоть качественной ягоды плотная и упругая. Также стоит обращать внимание на наличие плодоножки.
Покупать черешню Роспотребнадзор призывает только в местах с регулярным контролем качества. а перед употреблением в пищу мыть ягоды под холодной водой, тщательно промывать в дуршлаге, удаляя мусор.
"Если вы не собираетесь есть черешню сразу, ее лучше хранить в холодильнике, помещая в бумажный пакет или пластиковую емкость без мытья и отделения от черешков – так она дольше сохранится.️ Ягоды не следует хранить рядом с яблоками и бананами, поскольку это может ускорить их порчу", – отметили специалисты.
В мае министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк рассказал, что в Крыму две волны весенних заморозков сильнее всего отразилась на орехоплодных культурах, черешне и сливе. По его прогнозам, ожидается до 15% снижения урожайности по этим культурам.
Ранее в комментарии РИА Новости Крым замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства РК по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко рассказала, что заморозки, которые в конце апреля и начале мая обрушились на Крым, а также отсутствие осадков могут неблагоприятно отразиться на будущем урожае как плодовых, так и зерновых культур.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: