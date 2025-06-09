https://crimea.ria.ru/20250609/kak-vybrat-kachestvennuyu-chereshnyu-1147047704.html

Как выбрать качественную черешню

Как выбрать качественную черешню - РИА Новости Крым, 09.06.2025

Как выбрать качественную черешню

В Крыму начался сезон черешни. Она уже появилась на прилавках магазинов и на рынках. Специалисты Роспотребнадзора дали советы о том, как выбрать качественную... РИА Новости Крым, 09.06.2025

2025-06-09T21:32

2025-06-09T21:32

2025-06-09T19:47

роспотребнадзор

совет федерации

ягоды

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торговля

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вкусно и полезно

продукты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Крыму начался сезон черешни. Она уже появилась на прилавках магазинов и на рынках. Специалисты Роспотребнадзора дали советы о том, как выбрать качественную сезонную ягоду и дольше сохранить ее свежесть.Покупать черешню Роспотребнадзор призывает только в местах с регулярным контролем качества. а перед употреблением в пищу мыть ягоды под холодной водой, тщательно промывать в дуршлаге, удаляя мусор.В мае министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк рассказал, что в Крыму две волны весенних заморозков сильнее всего отразилась на орехоплодных культурах, черешне и сливе. По его прогнозам, ожидается до 15% снижения урожайности по этим культурам.Ранее в комментарии РИА Новости Крым замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства РК по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко рассказала, что заморозки, которые в конце апреля и начале мая обрушились на Крым, а также отсутствие осадков могут неблагоприятно отразиться на будущем урожае как плодовых, так и зерновых культур.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым ищет воду и сорта: как спасти урожай в условиях засухиВ четырех районах Крыма ввели ЧС из-за гибели части урожаяЗаморозки в Крыму повредили 28 тысяч га зерновых и более 3 тысяч га садов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, совет федерации, ягоды, новости, общество, торговля, еда, вкусно и полезно, продукты