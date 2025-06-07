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Крым ищет воду и сорта: как спасти урожай в условиях засухи

Крым ищет воду и сорта: как спасти урожай в условиях засухи - РИА Новости Крым, 07.06.2025

Крым ищет воду и сорта: как спасти урожай в условиях засухи

Вопрос полива остается ключевым для крымского сельского хозяйства – особенно в условиях участившихся засух и дефицита влаги. Об этом РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 07.06.2025

2025-06-07T09:44

2025-06-07T09:44

2025-06-07T09:44

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василий рогатин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Вопрос полива остается ключевым для крымского сельского хозяйства – особенно в условиях участившихся засух и дефицита влаги. Об этом РИА Новости Крым рассказал председатель комитета Госсовета РК по аграрной политике и развитию сельского хозяйства Василий Рогатин.Он напомнил, что в прошлом году температура почвы доходила до +42 градусов, что негативно сказалось на урожае. По его словам, министерство сельского хозяйства и "Крымводхоз" по поручению главы республики Сергея Аксенова находят всевозможные решения для организации орошения, особенно для многолетних культур.Отдельно председатель комитета Госсовета РК подчеркнул важность восстановления подачи воды по Северо-Крымскому каналу, доступ к которому был утрачен в предыдущие годы."Конечно нам очень не хватает сегодня воды с Днепра. Но мы очень верим, что наступит момент, когда она придет, и мы решим эту проблему", – добавил он.В условиях дефицита влаги научные учреждения республики предлагают сорта сельхозкультур, устойчивые к засухе и морозам. По словам Рогатина, они активно внедряются на практике.Кроме того, в Крыму продолжается закладка садов и виноградников. За последние 11 лет высажено свыше 11 тысяч гектаров многолетних культур. При этом, если раньше посадочный материал ввозили из-за рубежа, сегодня в регионе работают собственные питомники.Ранее крымчане жаловались на высокую цену на картофель. Такая стоимость вызвана неурожаем этой культуры в стране в целом. В Крыму употребляется около 210 тысяч тонн картофеля ежегодно. И только около трети от этого объема – от 78 до 85 тонн – производится в республике. "Львиная доля" картофеля производится в Ульяновской области в Туле, в Курской, Белгородской, Воронежской областях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в Крыму дорогой картофельПочва как источник силы: в Крыму создали препарат для роста урожайностиКак ученые обеспечивают продовольственную безопасность Крыма

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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