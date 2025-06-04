https://crimea.ria.ru/20250604/na-kerchenskom-poluostrove-gromko--sapery-unichtozhayut-boepripasy-1146928538.html
На Керченском полуострове громко – саперы уничтожают боеприпасы
На Керченском полуострове громко – саперы уничтожают боеприпасы - РИА Новости Крым, 04.06.2025
На Керченском полуострове громко – саперы уничтожают боеприпасы
В Ленинском районе Крыма в среду на полигонах уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Об этом предупредили в районной... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T09:36
2025-06-04T09:36
2025-06-04T09:58
крым
новости крыма
ленинский район
великая отечественная война
взрыв
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма в среду на полигонах уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Об этом предупредили в районной администрации.Крымчан просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.Кроме того, крымчан и гостей полуострова ранее предупреждали, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Кроме того, ежедневные тактические учения военнослужащие армии России проводят на полигоне "Опук".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кельне эвакуируют 20 тысяч человек из-за бомб времен Второй мировойВ Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снарядыВ севастопольской бухте Гильзовая обезвредили 680 боеприпасов времен ВОВ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, новости крыма, ленинский район, великая отечественная война, взрыв, утилизация взрывоопасных предметов в крыму
На Керченском полуострове громко – саперы уничтожают боеприпасы
В Ленинском районе Крыма уничтожают боеприпасы времен Великой Отечественной войны
09:36 04.06.2025 (обновлено: 09:58 04.06.2025)