https://crimea.ria.ru/20250604/na-kerchenskom-poluostrove-gromko--sapery-unichtozhayut-boepripasy-1146928538.html

На Керченском полуострове громко – саперы уничтожают боеприпасы

На Керченском полуострове громко – саперы уничтожают боеприпасы - РИА Новости Крым, 04.06.2025

На Керченском полуострове громко – саперы уничтожают боеприпасы

В Ленинском районе Крыма в среду на полигонах уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Об этом предупредили в районной... РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T09:36

2025-06-04T09:36

2025-06-04T09:58

крым

новости крыма

ленинский район

великая отечественная война

взрыв

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма в среду на полигонах уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Об этом предупредили в районной администрации.Крымчан просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.Кроме того, крымчан и гостей полуострова ранее предупреждали, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Кроме того, ежедневные тактические учения военнослужащие армии России проводят на полигоне "Опук".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кельне эвакуируют 20 тысяч человек из-за бомб времен Второй мировойВ Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снарядыВ севастопольской бухте Гильзовая обезвредили 680 боеприпасов времен ВОВ

крым

ленинский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, ленинский район, великая отечественная война, взрыв, утилизация взрывоопасных предметов в крыму