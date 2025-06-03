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В Кельне эвакуируют 20 тысяч человек из-за бомб времен Второй мировой - РИА Новости Крым, 03.06.2025
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В Кельне эвакуируют 20 тысяч человек из-за бомб времен Второй мировой
В Кельне эвакуируют 20 тысяч человек из-за бомб времен Второй мировой - РИА Новости Крым, 03.06.2025
В Кельне эвакуируют 20 тысяч человек из-за бомб времен Второй мировой
Власти немецкого Кельна объявили об эвакуации более 20 тысяч человек после обнаружения неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны, сообщается на сайте... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T14:55
2025-06-03T14:32
германия
эвакуация
в мире
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Власти немецкого Кельна объявили об эвакуации более 20 тысяч человек после обнаружения неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны, сообщается на сайте администрации города.С утра власти начали эвакуацию населения из опасной зоны в радиусе одного километра. Свои дома, рабочие офисы и предприятия вынуждены покинуть 20 500 человек. В числе эвакуируемых объектов также значатся местная больница, два дома престарелых, Кельнский вокзал, филармония, ряд музеев, здания администрации, 58 отелей, девять школ, множество детских садов.Ожидается, что Служба утилизации боеприпасов окружного правительства Дюссельдорфа обезвредит неразорвавшиеся боеприпасы 4 июня.Как отметили городские власти, это крупнейшая эвакуация в Кельне со времен Второй мировой войны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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германия, эвакуация, в мире, новости, происшествия
В Кельне эвакуируют 20 тысяч человек из-за бомб времен Второй мировой

В Кельне эвакуируют 20 тысяч человек после обнаружения бомб времен Второй мировой войны

14:55 03.06.2025
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГорода мира. Кельн
Города мира. Кельн - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Власти немецкого Кельна объявили об эвакуации более 20 тысяч человек после обнаружения неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны, сообщается на сайте администрации города.
"В ходе поисковых работ в понедельник, 2 июня, в Дойце (район Кельна – ред.) были обнаружены три неразорвавшихся бомбы времен Второй мировой войны. Это две американские бомбы по 20 центнеров и одна американская бомба 10 центнеров, каждая с ударно-детонаторным взрывателем", - говорится в сообщении.
С утра власти начали эвакуацию населения из опасной зоны в радиусе одного километра. Свои дома, рабочие офисы и предприятия вынуждены покинуть 20 500 человек. В числе эвакуируемых объектов также значатся местная больница, два дома престарелых, Кельнский вокзал, филармония, ряд музеев, здания администрации, 58 отелей, девять школ, множество детских садов.
Ожидается, что Служба утилизации боеприпасов окружного правительства Дюссельдорфа обезвредит неразорвавшиеся боеприпасы 4 июня.
Как отметили городские власти, это крупнейшая эвакуация в Кельне со времен Второй мировой войны.
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ГерманияЭвакуацияВ миреНовостиПроисшествия
 
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