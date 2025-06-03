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В Кельне эвакуируют 20 тысяч человек из-за бомб времен Второй мировой

В Кельне эвакуируют 20 тысяч человек из-за бомб времен Второй мировой - РИА Новости Крым, 03.06.2025

В Кельне эвакуируют 20 тысяч человек из-за бомб времен Второй мировой

Власти немецкого Кельна объявили об эвакуации более 20 тысяч человек после обнаружения неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны, сообщается на сайте... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T14:55

2025-06-03T14:55

2025-06-03T14:32

германия

эвакуация

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Власти немецкого Кельна объявили об эвакуации более 20 тысяч человек после обнаружения неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны, сообщается на сайте администрации города.С утра власти начали эвакуацию населения из опасной зоны в радиусе одного километра. Свои дома, рабочие офисы и предприятия вынуждены покинуть 20 500 человек. В числе эвакуируемых объектов также значатся местная больница, два дома престарелых, Кельнский вокзал, филармония, ряд музеев, здания администрации, 58 отелей, девять школ, множество детских садов.Ожидается, что Служба утилизации боеприпасов окружного правительства Дюссельдорфа обезвредит неразорвавшиеся боеприпасы 4 июня.Как отметили городские власти, это крупнейшая эвакуация в Кельне со времен Второй мировой войны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

германия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, эвакуация, в мире, новости, происшествия