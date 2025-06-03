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Сколько туристов посетили Евпаторию с начала года - РИА Новости Крым, 03.06.2025
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Сколько туристов посетили Евпаторию с начала года
Сколько туристов посетили Евпаторию с начала года - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Сколько туристов посетили Евпаторию с начала года
Евпаторию посетили более 100 тысяч туристов с начала года, сообщает во вторник отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города со ссылкой на мэра... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T20:48
2025-06-03T20:48
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александр юрьев
администрация евпатории
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Евпаторию посетили более 100 тысяч туристов с начала года, сообщает во вторник отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города со ссылкой на мэра Александра Юрьева.По данным пресс-службы мэрии, сейчас в городе стартовали первые смены в летних лагерях. В этом году ребят принимают 12 детских оздоровительных учреждений. Уже сейчас на отдых приехали дети из Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов, Херсонской и Запорожской областей."Всего в летних лагерях Евпатории пройдет четыре смены, каждая продлится 21 день. Планируется, что более 12 тысяч детей отдохнут в здравницах города, а евпаторийские школьники получили 800 бесплатных путевок", – проинформировали в мэрии.В целом в Крыму за пять месяцев текущего года отдохнули более 1,5 миллиона туристов, что на 17% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Евпатория получит статус всероссийской детской здравницыКаникулы мечты: что ждет детей в лагерях Крыма этим летомВ здравницах Евпатории бронирование идет уже на октябрь
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Сколько туристов посетили Евпаторию с начала года

100 тысяч туристов посетили Евпаторию с начала года – мэр

20:48 03.06.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваЕвпатория
Евпатория
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Евпаторию посетили более 100 тысяч туристов с начала года, сообщает во вторник отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города со ссылкой на мэра Александра Юрьева.

"С начала года Евпаторию посетили более 100 тысяч туристов. Сейчас в городе функционирует 23 санаторно-курортных учреждения и 58 гостиниц, в которых отдыхают и оздоравливаются порядка 8 тысяч человек", – привел статистику Юрьев.

По данным пресс-службы мэрии, сейчас в городе стартовали первые смены в летних лагерях. В этом году ребят принимают 12 детских оздоровительных учреждений. Уже сейчас на отдых приехали дети из Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов, Херсонской и Запорожской областей.
"Всего в летних лагерях Евпатории пройдет четыре смены, каждая продлится 21 день. Планируется, что более 12 тысяч детей отдохнут в здравницах города, а евпаторийские школьники получили 800 бесплатных путевок", – проинформировали в мэрии.
В целом в Крыму за пять месяцев текущего года отдохнули более 1,5 миллиона туристов, что на 17% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
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