https://crimea.ria.ru/20250603/skolko-turistov-posetili-evpatoriyu-s-nachala-goda-1146911144.html

Сколько туристов посетили Евпаторию с начала года

Сколько туристов посетили Евпаторию с начала года - РИА Новости Крым, 03.06.2025

Сколько туристов посетили Евпаторию с начала года

Евпаторию посетили более 100 тысяч туристов с начала года, сообщает во вторник отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города со ссылкой на мэра... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T20:48

2025-06-03T20:48

2025-06-03T20:48

евпатория

александр юрьев

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детский отдых

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Евпаторию посетили более 100 тысяч туристов с начала года, сообщает во вторник отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города со ссылкой на мэра Александра Юрьева.По данным пресс-службы мэрии, сейчас в городе стартовали первые смены в летних лагерях. В этом году ребят принимают 12 детских оздоровительных учреждений. Уже сейчас на отдых приехали дети из Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов, Херсонской и Запорожской областей."Всего в летних лагерях Евпатории пройдет четыре смены, каждая продлится 21 день. Планируется, что более 12 тысяч детей отдохнут в здравницах города, а евпаторийские школьники получили 800 бесплатных путевок", – проинформировали в мэрии.В целом в Крыму за пять месяцев текущего года отдохнули более 1,5 миллиона туристов, что на 17% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Евпатория получит статус всероссийской детской здравницыКаникулы мечты: что ждет детей в лагерях Крыма этим летомВ здравницах Евпатории бронирование идет уже на октябрь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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