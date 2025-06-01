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Центр крымской мозаики: что хранит и как меняется Симферополь новой эпохи

Центр крымской мозаики: что хранит и как меняется Симферополь новой эпохи - РИА Новости Крым, 01.06.2025

Центр крымской мозаики: что хранит и как меняется Симферополь новой эпохи

Симферополь является центром так называемой "крымской мозаики" эпох и культур, и вряд ли где-то в России найдется еще один такой город, где, переходя из одного... РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T20:33

2025-06-01T20:33

2025-06-01T20:33

симферополь

радио "спутник в крыму"

краеведение

иван коваленко

крым

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Симферополь является центром так называемой "крымской мозаики" эпох и культур, и вряд ли где-то в России найдется еще один такой город, где, переходя из одного района в другой, можно сразу попасть из Европы в Азию. Об уникальном смешении и новых брендах истории в крымской столице, которая празднует 241 год, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал гид по Крыму, краевед, историк, географ-путешественник Иван Коваленко.Третий расцветСимферополь в своей истории переживал ранее два ярких расцвета, рассказывает Коваленко. Первый, по словам эксперта, связан с 18-м веком, но даже не с основанием города в 1784 году императрицей Екатериной, а с деятельностью его внука, Александра Первого, который после победы над Наполеоном в 1820-е годы начал максимально развивать столицу южных рубежей Российской империи.Следующий этап пришелся на конец 19 – начало 20 века, когда город разбогател: сюда пришла железная дорога и появился пул купцов, которые наладили торговлю Симферополя с материком. Отсюда везли фрукты, и овощи, консервы, вино и даже табак, ведь в городе было несколько табачных фабрик, сказал Коваленко.Третий же этап расцвета столицы Крыма происходит именно сейчас, сказал Коваленко. В этом можно убедиться, если сравнить то, что происходит прямо на глазах, с фотографиями города в конце 20 века, когда Симферополь имел удручающий вид, и особенно в "новую украинскую эпоху", в 1990-е, где был "просто ужас", в котором не хотели задерживаться приезжие и стеснялись жить местные, отметил он."А мы живем в этап современного развития Симферополя и переосмысления его исторических ценностей. Люди по-другому сейчас относятся к нему. И сами горожане начинают влюбляться заново в свой город. Сейчас за один вечер могут появиться клумбы с цветами, устанавливается множество новых скульптурных композиций и памятников, меняется вид улиц, обновляются фасады домов. Это наша новая история".Посмотрите наверхОдним из важнейших аспектов преображения Симферополя историк считает реставрацию старых зданий, прежде всего исторического центра, которая уже началась и активно продолжается."Вот дом купца Чирахова ("Дом с девятью драконами", 1890), обновленный на улице Кирова, а на Пролетарской бывшая гимназия Станишевской. Обновляется бывшее здание Городской думы и Управы на Пушкина 3 и 1, и на очереди многие другие здания исторического центра", – сказал Коваленко.Среди и реставрируемых – здание Русского театра (ныне Крымский академический театр им. М. Горького), основателем которого был московский купец Федор Волков, переехавший в Симферополь в 1820-х годах.Еще одно из красивейших исторических зданий Симферополя – дом братьев купцов Эргановых (1890 г. постройки, ныне – стоматологическая клиника на ул. Пушкина)."И, насколько я знаю, это единственное здание в нашем городе, которое украшено резьбой по камню, а не лепниной. То есть брались плиты и вырезались так называемые маскароны. Там много всего: мордочки львов, лица женщин, морские коньки, вензеля. И строители того времени потом просто вставляли это в фасад здания. Уникально, это потрясающе".По словам Коваленко, все эти и другие уникальные исторические здания, которые строили купцы и меценаты Симферополя больше века тому назад, простоят еще сто лет, и что требует в них особого внимания, так это менее долговечные декоративные детали, как правило размещенные наверху."И я всегда говорю: в нашем городе нужно смотреть вверх. У нас вся самая красота наверху, на втором и третьем этажах. Очень богатые люди жили в городе на рубеже 19 – 20-х веков, и они соревновались друг перед другом в красоте обрамления своих зданий".Есть и такие здания, которые обрамляют собой своеобразные ворота Симферополя в том или ином его районе, заметил Коваленко. Среди таких – здание Следственного комитета и МВД на Феодосийском шоссе."Здание МВД было реальным училищем имени государя Николая Второго, а одно из зданий Следственного комитета – это знаменитейший Институт минеральных ресурсов, аналогов которому не было во всем огромном Советском Союзе. Эти помпезные здания, и все, кто заезжал в город со стороны Феодосии, Керчи, видели их".Центр "крымской мозаики"Особенностью архитектуры современного Симферополя вновь становится уникальное смешение новых и старинных зданий, которое происходит очень гармонично.Это стало возможно, потому что "нового не долепливают и старое не отбивают". А также потому, что строить дома стали с архитектурным контекстом, а не в духе тренда "из стекла и бетона, постекляннее и подешевле", сказал Коваленко."Или взять исторический центр, как я называю его "губернский город С". Наш "золотой треугольник Симферополя": одна вершина – Екатерининский сад, другая – сквер Александра Невского у храма и третья – Семинарский сквер. И современная застройка аккуратно вклинивается. Эти здания дополняют и дают уникальную мозаику. Вот мы говорим – "крымская мозаика". Вот она и есть. А центр крымской мозаики – в нашем Симферополе".По мнению Коваленко, "за этим будущее города", как и его прошлое. Поскольку Симферополь как раз и уникален своим смешением – эпох, культур, религий, архитектуры, – "и не надо этого менять".Он уверен, что сотни путешественников описывали и еще многие сотни будут писать о том, что в одном только Симферополе можно попасть сразу из Европы в Азию и из Азии в Европу, просто переходя из района в район."Это наш крымский инь и ян. Я вожу туристов, которые, как мы говорим, с материка, и они удивляются: ничего подобного не видели", – сказал Коваленко.Новый бренд историиНо и это еще не все. Уникальной частью атмосферы города становятся сейчас памятники, посвященные событиям Крымской весны, которые, по мнению Коваленко, создают "новый бренд истории города"."Люди приезжают, туристы звонят: "Только нам обязательно нужно показать, чтобы вы не забыли, памятник "вежливым людям", памятник "народному ополчению всех времен", какие-то места знакомые, где происходили события. То есть люди приезжают в Симферополь, чтобы узнать новую историю мира. Это наш бренд теперь навсегда".Ранее мы рассказывали о том, как Симферополь – "город пользы" оправдывает свое название.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юго-восточный обход Симферополя – когда закончится стройка Новый поезд Таганрог - Симферополь отправился в первый рейс На ж/д вокзале Симферополя "разгонят" таксистов

https://crimea.ria.ru/20250601/simferopol-vchera-i-segodnya-istoriya-i-novaya-gorodskaya-identichnost-1146823484.html

https://crimea.ria.ru/20250521/teatr-kukol-v-simferopole-planiruyut-dostroit-ranshe-sroka-1146583479.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, краеведение, иван коваленко, крым, новости, общество