https://crimea.ria.ru/20250601/tsentr-krymskoy-mozaiki-chto-khranit-i-kak-menyaetsya-simferopol-novoy-epokhi-1146836780.html
Центр крымской мозаики: что хранит и как меняется Симферополь новой эпохи
Центр крымской мозаики: что хранит и как меняется Симферополь новой эпохи - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Центр крымской мозаики: что хранит и как меняется Симферополь новой эпохи
Симферополь является центром так называемой "крымской мозаики" эпох и культур, и вряд ли где-то в России найдется еще один такой город, где, переходя из одного... РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T20:33
2025-06-01T20:33
2025-06-01T20:33
симферополь
радио "спутник в крыму"
краеведение
иван коваленко
крым
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Симферополь является центром так называемой "крымской мозаики" эпох и культур, и вряд ли где-то в России найдется еще один такой город, где, переходя из одного района в другой, можно сразу попасть из Европы в Азию. Об уникальном смешении и новых брендах истории в крымской столице, которая празднует 241 год, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал гид по Крыму, краевед, историк, географ-путешественник Иван Коваленко.Третий расцветСимферополь в своей истории переживал ранее два ярких расцвета, рассказывает Коваленко. Первый, по словам эксперта, связан с 18-м веком, но даже не с основанием города в 1784 году императрицей Екатериной, а с деятельностью его внука, Александра Первого, который после победы над Наполеоном в 1820-е годы начал максимально развивать столицу южных рубежей Российской империи.Следующий этап пришелся на конец 19 – начало 20 века, когда город разбогател: сюда пришла железная дорога и появился пул купцов, которые наладили торговлю Симферополя с материком. Отсюда везли фрукты, и овощи, консервы, вино и даже табак, ведь в городе было несколько табачных фабрик, сказал Коваленко.Третий же этап расцвета столицы Крыма происходит именно сейчас, сказал Коваленко. В этом можно убедиться, если сравнить то, что происходит прямо на глазах, с фотографиями города в конце 20 века, когда Симферополь имел удручающий вид, и особенно в "новую украинскую эпоху", в 1990-е, где был "просто ужас", в котором не хотели задерживаться приезжие и стеснялись жить местные, отметил он."А мы живем в этап современного развития Симферополя и переосмысления его исторических ценностей. Люди по-другому сейчас относятся к нему. И сами горожане начинают влюбляться заново в свой город. Сейчас за один вечер могут появиться клумбы с цветами, устанавливается множество новых скульптурных композиций и памятников, меняется вид улиц, обновляются фасады домов. Это наша новая история".Посмотрите наверхОдним из важнейших аспектов преображения Симферополя историк считает реставрацию старых зданий, прежде всего исторического центра, которая уже началась и активно продолжается."Вот дом купца Чирахова ("Дом с девятью драконами", 1890), обновленный на улице Кирова, а на Пролетарской бывшая гимназия Станишевской. Обновляется бывшее здание Городской думы и Управы на Пушкина 3 и 1, и на очереди многие другие здания исторического центра", – сказал Коваленко.Среди и реставрируемых – здание Русского театра (ныне Крымский академический театр им. М. Горького), основателем которого был московский купец Федор Волков, переехавший в Симферополь в 1820-х годах.Еще одно из красивейших исторических зданий Симферополя – дом братьев купцов Эргановых (1890 г. постройки, ныне – стоматологическая клиника на ул. Пушкина)."И, насколько я знаю, это единственное здание в нашем городе, которое украшено резьбой по камню, а не лепниной. То есть брались плиты и вырезались так называемые маскароны. Там много всего: мордочки львов, лица женщин, морские коньки, вензеля. И строители того времени потом просто вставляли это в фасад здания. Уникально, это потрясающе".По словам Коваленко, все эти и другие уникальные исторические здания, которые строили купцы и меценаты Симферополя больше века тому назад, простоят еще сто лет, и что требует в них особого внимания, так это менее долговечные декоративные детали, как правило размещенные наверху."И я всегда говорю: в нашем городе нужно смотреть вверх. У нас вся самая красота наверху, на втором и третьем этажах. Очень богатые люди жили в городе на рубеже 19 – 20-х веков, и они соревновались друг перед другом в красоте обрамления своих зданий".Есть и такие здания, которые обрамляют собой своеобразные ворота Симферополя в том или ином его районе, заметил Коваленко. Среди таких – здание Следственного комитета и МВД на Феодосийском шоссе."Здание МВД было реальным училищем имени государя Николая Второго, а одно из зданий Следственного комитета – это знаменитейший Институт минеральных ресурсов, аналогов которому не было во всем огромном Советском Союзе. Эти помпезные здания, и все, кто заезжал в город со стороны Феодосии, Керчи, видели их".Центр "крымской мозаики"Особенностью архитектуры современного Симферополя вновь становится уникальное смешение новых и старинных зданий, которое происходит очень гармонично.Это стало возможно, потому что "нового не долепливают и старое не отбивают". А также потому, что строить дома стали с архитектурным контекстом, а не в духе тренда "из стекла и бетона, постекляннее и подешевле", сказал Коваленко."Или взять исторический центр, как я называю его "губернский город С". Наш "золотой треугольник Симферополя": одна вершина – Екатерининский сад, другая – сквер Александра Невского у храма и третья – Семинарский сквер. И современная застройка аккуратно вклинивается. Эти здания дополняют и дают уникальную мозаику. Вот мы говорим – "крымская мозаика". Вот она и есть. А центр крымской мозаики – в нашем Симферополе".По мнению Коваленко, "за этим будущее города", как и его прошлое. Поскольку Симферополь как раз и уникален своим смешением – эпох, культур, религий, архитектуры, – "и не надо этого менять".Он уверен, что сотни путешественников описывали и еще многие сотни будут писать о том, что в одном только Симферополе можно попасть сразу из Европы в Азию и из Азии в Европу, просто переходя из района в район."Это наш крымский инь и ян. Я вожу туристов, которые, как мы говорим, с материка, и они удивляются: ничего подобного не видели", – сказал Коваленко.Новый бренд историиНо и это еще не все. Уникальной частью атмосферы города становятся сейчас памятники, посвященные событиям Крымской весны, которые, по мнению Коваленко, создают "новый бренд истории города"."Люди приезжают, туристы звонят: "Только нам обязательно нужно показать, чтобы вы не забыли, памятник "вежливым людям", памятник "народному ополчению всех времен", какие-то места знакомые, где происходили события. То есть люди приезжают в Симферополь, чтобы узнать новую историю мира. Это наш бренд теперь навсегда".Ранее мы рассказывали о том, как Симферополь – "город пользы" оправдывает свое название.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юго-восточный обход Симферополя – когда закончится стройка Новый поезд Таганрог - Симферополь отправился в первый рейс На ж/д вокзале Симферополя "разгонят" таксистов
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симферополь, краеведение, иван коваленко, крым, новости, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Симферополь является центром так называемой "крымской мозаики" эпох и культур, и вряд ли где-то в России найдется еще один такой город, где, переходя из одного района в другой, можно сразу попасть из Европы в Азию. Об уникальном смешении и новых брендах истории в крымской столице, которая празднует 241 год, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал гид по Крыму, краевед, историк, географ-путешественник Иван Коваленко.
Третий расцвет
Симферополь в своей истории переживал ранее два ярких расцвета, рассказывает Коваленко. Первый, по словам эксперта, связан с 18-м веком, но даже не с основанием города в 1784 году императрицей Екатериной, а с деятельностью его внука, Александра Первого, который после победы над Наполеоном в 1820-е годы начал максимально развивать столицу южных рубежей Российской империи.
"Конечно развивался и флот Севастополя, и подъездные пути. Но в Симферополь огромные финансы вливались. Строился собор, дом губернатора, архив – различные учреждения, которые и сейчас сохранились. Это был расцвет города", – сказал историк.
Следующий этап пришелся на конец 19 – начало 20 века, когда город разбогател: сюда пришла железная дорога и появился пул купцов, которые наладили торговлю Симферополя с материком. Отсюда везли фрукты, и овощи, консервы, вино и даже табак, ведь в городе было несколько табачных фабрик, сказал Коваленко.
"И в 1880-х годах Симферополь получил звание "Лучший город Юга России". Он обошел даже Харьков, Одессу и все другие города потому, что был максимально благоустроен, озеленен, уже была брусчатка, электричество, трамвай и так далее", – добавил историк.
Третий же этап расцвета столицы Крыма происходит именно сейчас, сказал Коваленко. В этом можно убедиться, если сравнить то, что происходит прямо на глазах, с фотографиями города в конце 20 века, когда Симферополь имел удручающий вид, и особенно в "новую украинскую эпоху", в 1990-е, где был "просто ужас", в котором не хотели задерживаться приезжие и стеснялись жить местные, отметил он.
"А мы живем в этап современного развития Симферополя и переосмысления его исторических ценностей. Люди по-другому сейчас относятся к нему. И сами горожане начинают влюбляться заново в свой город. Сейчас за один вечер могут появиться клумбы с цветами, устанавливается множество новых скульптурных композиций и памятников, меняется вид улиц, обновляются фасады домов. Это наша новая история".
Посмотрите наверх
Одним из важнейших аспектов преображения Симферополя историк считает реставрацию старых зданий, прежде всего исторического центра, которая уже началась и активно продолжается.
"Вот дом купца Чирахова ("Дом с девятью драконами", 1890), обновленный на улице Кирова, а на Пролетарской бывшая гимназия Станишевской
. Обновляется бывшее здание Городской думы и Управы на Пушкина 3 и 1, и на очереди многие другие здания исторического центра", – сказал Коваленко.
Среди и реставрируемых – здание Русского театра (ныне Крымский академический театр им. М. Горького), основателем которого был московский купец Федор Волков, переехавший в Симферополь в 1820-х годах.
"Там на крыше прекрасные фигуры расположены: грифоны, аполлоны. А над входом в театр – три пары "добрых гениев". Скульптор Якобс из Харькова – это его гениальное творение", – сказал историк.
Еще одно из красивейших исторических зданий Симферополя – дом братьев купцов Эргановых (1890 г. постройки, ныне – стоматологическая клиника на ул. Пушкина).
"И, насколько я знаю, это единственное здание в нашем городе, которое украшено резьбой по камню, а не лепниной. То есть брались плиты и вырезались так называемые маскароны. Там много всего: мордочки львов, лица женщин, морские коньки, вензеля. И строители того времени потом просто вставляли это в фасад здания. Уникально, это потрясающе".
По словам Коваленко, все эти и другие уникальные исторические здания, которые строили купцы и меценаты Симферополя больше века тому назад, простоят еще сто лет, и что требует в них особого внимания, так это менее долговечные декоративные детали, как правило размещенные наверху.
"И я всегда говорю: в нашем городе нужно смотреть вверх. У нас вся самая красота наверху, на втором и третьем этажах. Очень богатые люди жили в городе на рубеже 19 – 20-х веков, и они соревновались друг перед другом в красоте обрамления своих зданий".
Есть и такие здания, которые обрамляют собой своеобразные ворота Симферополя в том или ином его районе, заметил Коваленко. Среди таких – здание Следственного комитета и МВД на Феодосийском шоссе.
"Здание МВД было реальным училищем имени государя Николая Второго, а одно из зданий Следственного комитета – это знаменитейший Институт минеральных ресурсов, аналогов которому не было во всем огромном Советском Союзе. Эти помпезные здания, и все, кто заезжал в город со стороны Феодосии, Керчи, видели их".
Центр "крымской мозаики"
Особенностью архитектуры современного Симферополя вновь становится уникальное смешение новых и старинных зданий, которое происходит очень гармонично.
Это стало возможно, потому что "нового не долепливают и старое не отбивают". А также потому, что строить дома стали с архитектурным контекстом, а не в духе тренда "из стекла и бетона, постекляннее и подешевле", сказал Коваленко.
"Или взять исторический центр, как я называю его "губернский город С". Наш "золотой треугольник Симферополя": одна вершина – Екатерининский сад, другая – сквер Александра Невского у храма и третья – Семинарский сквер. И современная застройка аккуратно вклинивается. Эти здания дополняют и дают уникальную мозаику. Вот мы говорим – "крымская мозаика". Вот она и есть. А центр крымской мозаики – в нашем Симферополе".
По мнению Коваленко, "за этим будущее города", как и его прошлое. Поскольку Симферополь как раз и уникален своим смешением – эпох, культур, религий, архитектуры, – "и не надо этого менять".
"У Симферополя есть свой дух, своя атмосфера. Она в том числе в этом многообразии. И вряд ли где-то еще на территории нашей страны есть город, где идет такое смешение старого, средневекового города и нового, который застраивался в 19-м веке", – сказал он.
Он уверен, что сотни путешественников описывали и еще многие сотни будут писать о том, что в одном только Симферополе можно попасть сразу из Европы в Азию и из Азии в Европу, просто переходя из района в район.
"Это наш крымский инь и ян. Я вожу туристов, которые, как мы говорим, с материка, и они удивляются: ничего подобного не видели", – сказал Коваленко.
Новый бренд истории
Но и это еще не все. Уникальной частью атмосферы города становятся сейчас памятники, посвященные событиям Крымской весны, которые, по мнению Коваленко, создают "новый бренд истории города".
"Люди приезжают, туристы звонят: "Только нам обязательно нужно показать, чтобы вы не забыли, памятник "вежливым людям", памятник "народному ополчению всех времен", какие-то места знакомые, где происходили события. То есть люди приезжают в Симферополь, чтобы узнать новую историю мира. Это наш бренд теперь навсегда".
Ранее мы рассказывали
о том, как Симферополь – "город пользы" оправдывает свое название.
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