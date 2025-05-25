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Новый поезд Таганрог - Симферополь отправился в первый рейс

Новый поезд Таганрог - Симферополь отправился в первый рейс - РИА Новости Крым, 25.05.2025

Новый поезд Таганрог - Симферополь отправился в первый рейс

Новый пассажирский поезд "Таврия" №483/484 сообщением Таганрог – Симферополь отправился в воскресенье в первый рейс, сообщает пресс-служба компании-перевозчика... РИА Новости Крым, 25.05.2025

2025-05-25T11:56

2025-05-25T11:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Новый пассажирский поезд "Таврия" №483/484 сообщением Таганрог – Симферополь отправился в воскресенье в первый рейс, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Из Симферополя первые поезд по этому маршруту выехал накануне. Отправление из крымской столицы - в 13.30, остановка в Ростове-на-Дону – на следующий день в 04.35 – 05.04, прибытие в Таганрог в 6.15.В состав включены купейные и плацкартные вагоны. Как подчеркивают в компании, состав может стать "палочкой-выручалочкой" для пассажиров из-за доступности билетов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый летний рейс поезда "Таврия" Челябинск – Севастополь запущенСкорый поезд запустили в Севастополь из МурманскаИз Москвы в Феодосию начинает курсировать скорый поезд

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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