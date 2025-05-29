Рейтинг@Mail.ru
На ж/д вокзале Симферополя "разгонят" таксистов - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250529/na-zhd-vokzale-simferopolya-razgonyat-taksistov-1146773357.html
На ж/д вокзале Симферополя "разгонят" таксистов
На ж/д вокзале Симферополя "разгонят" таксистов - РИА Новости Крым, 29.05.2025
На ж/д вокзале Симферополя "разгонят" таксистов
На железнодорожном вокзале Симферополя появятся дополнительные комплексы фото- и видеофиксации нарушений для контроля дорожной обстановки и движения по полосам. РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T06:10
2025-05-29T06:10
радио "спутник в крыму"
крым
симферополь
дмитрий леонтьев
логистика
транспорт
городская среда
такси
пдд (правила дорожного движения)
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111529/64/1115296445_0:52:3048:1767_1920x0_80_0_0_e6a699cafaaca84f452a56d2ea42b188.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. На железнодорожном вокзале Симферополя появятся дополнительные комплексы фото- и видеофиксации нарушений для контроля дорожной обстановки и движения по полосам. Это связано с необходимостью "очистить" от такси остановочные площадки, предназначенные для общественного транспорта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев.По словам Леонтьева, несмотря на организацию выделенных полос для движения общественного транспорта в некоторых местах водители автомобилей продолжают нарушать правила, в частности паркуются, игнорируя ограничения. Из-за этого ситуация остается сложной, например, на железнодорожном вокзале.Он отметил, что такие дополнительные комплексы контроля за выделенной полосой заработали спустя два месяца после установки на бульваре Ленина, и на вокзале нововведения будут внедряться аналогично.Следующим шагом, по словам Леонтьева, станет установка таких камер на проспекте Победы, где "все заторовые ситуации возникают именно из-за припаркованных транспортных средств на А-полосе".Ранее начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий рассказал, что в столице Крыма к лету не только обновляется разметка и появляются новые дорожные знаки, но и выстраивается новая культура движения на проезжей части – с приоритетом для общественного транспорта.Он отметил, что с начала текущего года в городе появилась сеть выделенных полос для автобусов и троллейбусов, которые уже действуют на проспекте Кирова, от площади Советской до Центрального рынка, а также на проспекте Победы и от железнодорожного вокзала до бульвара Ленина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Симферополе станут "умными" все светофоры Новая опция: на Госуслугах появились чаты для автовладельцев Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие номеров на авто
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111529/64/1115296445_313:0:2737:1818_1920x0_80_0_0_c88db7f5b51ce1198a52f84bcbe8e329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, дмитрий леонтьев, логистика, транспорт, городская среда, такси, пдд (правила дорожного движения), новости крыма, гаи
На ж/д вокзале Симферополя "разгонят" таксистов

На ж/д вокзале Симферополя появятся дополнительные камеры для фиксации нарушений такси

06:10 29.05.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСветовой короб на крыше автомобиля такси. Архивное фото
Световой короб на крыше автомобиля такси. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. На железнодорожном вокзале Симферополя появятся дополнительные комплексы фото- и видеофиксации нарушений для контроля дорожной обстановки и движения по полосам. Это связано с необходимостью "очистить" от такси остановочные площадки, предназначенные для общественного транспорта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев.
По словам Леонтьева, несмотря на организацию выделенных полос для движения общественного транспорта в некоторых местах водители автомобилей продолжают нарушать правила, в частности паркуются, игнорируя ограничения. Из-за этого ситуация остается сложной, например, на железнодорожном вокзале.
"И уже водители троллейбусов напрямую нам пишут: "Помогите". Поэтому сейчас на ж/д вокзале будем дополнительно устанавливать комплексы именно на остановочной площадке, чтобы водители такси не захламляли ее и давали проезд общественному транспорту", – рассказал Леонтьев.
Он отметил, что такие дополнительные комплексы контроля за выделенной полосой заработали спустя два месяца после установки на бульваре Ленина, и на вокзале нововведения будут внедряться аналогично.
Следующим шагом, по словам Леонтьева, станет установка таких камер на проспекте Победы, где "все заторовые ситуации возникают именно из-за припаркованных транспортных средств на А-полосе".

"Мы исходим из критической обстановки, где есть затор, где люди находятся достаточно долго и поступают к нам обращения. Мы их рассматриваем и работаем. И с мэром Симферополя, он идет нам навстречу и всегда за наши нововведения", – сказал он.

Ранее начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий рассказал, что в столице Крыма к лету не только обновляется разметка и появляются новые дорожные знаки, но и выстраивается новая культура движения на проезжей части – с приоритетом для общественного транспорта.
Он отметил, что с начала текущего года в городе появилась сеть выделенных полос для автобусов и троллейбусов, которые уже действуют на проспекте Кирова, от площади Советской до Центрального рынка, а также на проспекте Победы и от железнодорожного вокзала до бульвара Ленина.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда в Симферополе станут "умными" все светофоры
Новая опция: на Госуслугах появились чаты для автовладельцев
Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие номеров на авто
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымСимферопольДмитрий ЛеонтьевЛогистикаТранспортГородская средаТаксиПДД (Правила дорожного движения)Новости КрымаГАИ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:10На ж/д вокзале Симферополя "разгонят" таксистов
05:59Удар беспилотников по Москве – повреждена многоэтажка
00:01Туман и грозы: погода в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 29 мая
22:422-й раунд переговоров и убийство подростков в Байкальске: главное за день
22:21Что было бы с Крымом без воссоединения с Россией
21:56Алтай и Крым укрепляют связи: подписано соглашение о развитии торговли
21:31Что последует за созданием буферной зоны на Украине – мнение
21:16Где и как на дорогах Крыма смогли сократить число нарушений в 100 раз
20:48Карбоновый полигон на Карадаге – что это и для чего
20:37"Великий и ужасный": зачем Трамп угрожает Путину и России
20:29В Белоруссии выбрали места для размещения российского комплекса "Орешник"
20:21Проблемы людей с инвалидностью находятся на постоянном контроле - Путин
20:11Херсонский фонд предложил бизнесу кредиты под 1% на семь лет
19:54Трамп назвал срок оценки Вашингтоном хода переговоров по Украине
19:28В Крыму к 2030 году построят четыре съезда с трассы "Таврида" к морю
19:08Второй раунд переговоров между РФ и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня
19:01Германия напрямую втягивается в войну – Лавров
18:48Звание "Мать-героиня" присвоено жительнице Крыма Наталье Лукьяновой
18:27Мединский предложил Умерову дату и место встречи для обмена меморандумами
Лента новостейМолния