https://crimea.ria.ru/20250529/na-zhd-vokzale-simferopolya-razgonyat-taksistov-1146773357.html

На ж/д вокзале Симферополя "разгонят" таксистов

На ж/д вокзале Симферополя "разгонят" таксистов - РИА Новости Крым, 29.05.2025

На ж/д вокзале Симферополя "разгонят" таксистов

На железнодорожном вокзале Симферополя появятся дополнительные комплексы фото- и видеофиксации нарушений для контроля дорожной обстановки и движения по полосам. РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T06:10

2025-05-29T06:10

2025-05-29T06:10

радио "спутник в крыму"

крым

симферополь

дмитрий леонтьев

логистика

транспорт

городская среда

такси

пдд (правила дорожного движения)

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111529/64/1115296445_0:52:3048:1767_1920x0_80_0_0_e6a699cafaaca84f452a56d2ea42b188.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. На железнодорожном вокзале Симферополя появятся дополнительные комплексы фото- и видеофиксации нарушений для контроля дорожной обстановки и движения по полосам. Это связано с необходимостью "очистить" от такси остановочные площадки, предназначенные для общественного транспорта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев.По словам Леонтьева, несмотря на организацию выделенных полос для движения общественного транспорта в некоторых местах водители автомобилей продолжают нарушать правила, в частности паркуются, игнорируя ограничения. Из-за этого ситуация остается сложной, например, на железнодорожном вокзале.Он отметил, что такие дополнительные комплексы контроля за выделенной полосой заработали спустя два месяца после установки на бульваре Ленина, и на вокзале нововведения будут внедряться аналогично.Следующим шагом, по словам Леонтьева, станет установка таких камер на проспекте Победы, где "все заторовые ситуации возникают именно из-за припаркованных транспортных средств на А-полосе".Ранее начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий рассказал, что в столице Крыма к лету не только обновляется разметка и появляются новые дорожные знаки, но и выстраивается новая культура движения на проезжей части – с приоритетом для общественного транспорта.Он отметил, что с начала текущего года в городе появилась сеть выделенных полос для автобусов и троллейбусов, которые уже действуют на проспекте Кирова, от площади Советской до Центрального рынка, а также на проспекте Победы и от железнодорожного вокзала до бульвара Ленина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Симферополе станут "умными" все светофоры Новая опция: на Госуслугах появились чаты для автовладельцев Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие номеров на авто

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, дмитрий леонтьев, логистика, транспорт, городская среда, такси, пдд (правила дорожного движения), новости крыма, гаи