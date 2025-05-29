https://crimea.ria.ru/20250529/v-sevastopole-v-sezon-otkroyutsya-26-plyazhey-1146809691.html
В Севастополе в сезон откроются 26 пляжей
В Севастополе в сезон откроются 26 пляжей - РИА Новости Крым, 29.05.2025
В Севастополе в сезон откроются 26 пляжей
В Севастополе к открытию сезона готовят 26 официальных пляжей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T16:20
2025-05-29T16:20
2025-05-29T16:20
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севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе к открытию сезона готовят 26 официальных пляжей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, в настоящее врем продолжается обследование дна водолазами и подготовка матросов-спасателей. На большинстве официальных пляжей установили укрытия, губернатор дал поручение проверить их перед началом сезона.Кроме того, устанавливаются камеры видеонаблюдения. Как пояснил Развожаев, с прошлого года это требование для операторов пляжей стало обязательным."Всего будет 93 камеры видеонаблюдения, из них 47 уже подключены к системе "Безопасный город", остальные поручил подключить до начала купального сезона", - уточнил он. Помимо этого, перед стартом летнего сезона специалисты со всех пляжей берут пробы грунта и воды.С полным перечнем официальных пляжей Севастополя можно ознакомиться на сайте правительства города.Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что состояние морской воды, рыбы и песка на прибрежной территории в Крыму и Севастополе соответствует санитарным требованиям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лето-2025 в Балаклаве: что ждет отдыхающихПляжи Ялты будут усиленно мониторить – властиАлупка готова к курортному сезону 2025: что ожидает гостей "Лисьей норы"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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В Севастополе в сезон откроются 26 пляжей
В Севастополе в сезон официально откроются 26 пляжей
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе к открытию сезона готовят 26 официальных пляжей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Всего мы готовим к открытию 26 официальных пляжей. С апреля операторы пляжей ремонтируют и восстанавливают инфраструктуру, подсыпают гальку и песок, убирают мусор, приводят в порядок кабинки для переодевания и спасательные вышки", - написал Развожаев в своем Telegram-канале по итогу заседания правительства.
По его словам, в настоящее врем продолжается обследование дна водолазами и подготовка матросов-спасателей.
На большинстве официальных пляжей установили укрытия, губернатор дал поручение проверить их перед началом сезона.
Кроме того, устанавливаются камеры видеонаблюдения. Как пояснил Развожаев, с прошлого года это требование для операторов пляжей стало обязательным.
"Всего будет 93 камеры видеонаблюдения, из них 47 уже подключены к системе "Безопасный город", остальные поручил подключить до начала купального сезона", - уточнил он.
Помимо этого, перед стартом летнего сезона специалисты со всех пляжей берут пробы грунта и воды.
С полным перечнем официальных пляжей Севастополя можно ознакомиться на сайте правительства города.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что состояние морской воды, рыбы и песка на прибрежной территории в Крыму и Севастополе соответствует
санитарным требованиям.
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