https://crimea.ria.ru/20250523/sostoyanie-morskoy-vody-i-peska-v-krymu-i-sevastopole-v-norme---popova-1146650006.html
Состояние морской воды и песка в Крыму и Севастополе в норме - Попова
Состояние морской воды и песка в Крыму и Севастополе в норме - Попова - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Состояние морской воды и песка в Крыму и Севастополе в норме - Попова
Состояние морской воды, рыбы и песка на прибрежной территории в Крыму и Севастополе соответствует санитарным требованиям. Об этом журналистам сообщила глава... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T12:02
2025-05-23T12:02
2025-05-23T12:13
анна попова
роспотребнадзор
черное море
крым
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разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Состояние морской воды, рыбы и песка на прибрежной территории в Крыму и Севастополе соответствует санитарным требованиям. Об этом журналистам сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Он напомнила, что сотрудники ведомства проводят исследования по состоянию воды в Черном море, прибрежного песка и гальки, рыбы, морепродуктов в зоне, где произошел розлив мазута из-за крушения танкеров.В норме и показатели на территории от Новороссийска до границы по Черноморскому побережью в сторону Сочи, добавила Попова.Глава ведомства также проинформировала, что санитарно-эпидемиологическое заключение на работу получили уже 80% оздоровительных учреждений Крыма и Кубани.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ликвидацию разлива мазута в Керченском проливе выделили еще 7,5 млрдБактерии и шелуха льна – как в Крыму утилизируют мазут с побережьяКак восстанавливается экосистема Черного моря после аварии с танкерами
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анна попова, роспотребнадзор, черное море, крым, севастополь, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, новости
Состояние морской воды и песка в Крыму и Севастополе в норме - Попова
Состояние морской воды и песка на побережье Крыма и Севастополя в норме - Роспотребнадзор
12:02 23.05.2025 (обновлено: 12:13 23.05.2025)