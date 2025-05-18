https://crimea.ria.ru/20250518/plyazhi-yalty-budut-usilenno-monitorit--vlasti-1146524156.html

Пляжи Ялты будут усиленно мониторить – власти

Пляжи Ялты будут усиленно мониторить – власти - РИА Новости Крым, 18.05.2025

Пляжи Ялты будут усиленно мониторить – власти

В Ялте на берегоукрепительных сооружениях из-за штормов еще не успели установить наружное освещение. Об этом по итогам мониторинга готовности пляжей и... РИА Новости Крым, 18.05.2025

2025-05-18T20:48

2025-05-18T20:48

2025-05-18T20:48

ялта

янина павленко

пляжи крыма

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курортный сезон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. В Ялте на берегоукрепительных сооружениях из-за штормов еще не успели установить наружное освещение. Об этом по итогам мониторинга готовности пляжей и прилегающих территорий к открытию туристического сезона сообщила глава администрации города Янина Павленко.По словам главы администрации города, с понедельника ее заместители будут ежедневно мониторить готовность берегоукрепительных сооружений к курортному сезону.Также Павленко призвала всех пользователей пляжей поддерживать чистоту и порядок и пригрозила штрафами за нарушение правил благоустройства.Так, мэр не увидела порядка в Гаспре, где предприниматели оказались не готовы к сезону, что абсолютно недопустимо.Ранее в администрации Ялты сообщали, что на курорте в сезон будет функционировать 69 пляжей, на них уже обследовано дно акватории и заключены договоры на проведение лабораторных анализов.Также водолазы Спасательной службы Севастополя завершили проверку дна официальных и диких пляжей – дно чистое, мазута не обнаружено.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько детских лагерей у моря получили заключения РоспотребнадзораВ Ялте показатели бронирования жилья на лето достигли 80%"Движение первых" подготовило 22 тысячи вожатых для детских лагерей

ялта

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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