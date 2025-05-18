Рейтинг@Mail.ru
Пляжи Ялты будут усиленно мониторить – власти - РИА Новости Крым, 18.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250518/plyazhi-yalty-budut-usilenno-monitorit--vlasti-1146524156.html
Пляжи Ялты будут усиленно мониторить – власти
Пляжи Ялты будут усиленно мониторить – власти - РИА Новости Крым, 18.05.2025
Пляжи Ялты будут усиленно мониторить – власти
В Ялте на берегоукрепительных сооружениях из-за штормов еще не успели установить наружное освещение. Об этом по итогам мониторинга готовности пляжей и... РИА Новости Крым, 18.05.2025
2025-05-18T20:48
2025-05-18T20:48
ялта
янина павленко
пляжи крыма
крым курортный
черное море
отдых в крыму
туризм в крыму
курортный сезон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/01/1138488210_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_d814ad756a5df176ea2e38ad1ea22e83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. В Ялте на берегоукрепительных сооружениях из-за штормов еще не успели установить наружное освещение. Об этом по итогам мониторинга готовности пляжей и прилегающих территорий к открытию туристического сезона сообщила глава администрации города Янина Павленко.По словам главы администрации города, с понедельника ее заместители будут ежедневно мониторить готовность берегоукрепительных сооружений к курортному сезону.Также Павленко призвала всех пользователей пляжей поддерживать чистоту и порядок и пригрозила штрафами за нарушение правил благоустройства.Так, мэр не увидела порядка в Гаспре, где предприниматели оказались не готовы к сезону, что абсолютно недопустимо.Ранее в администрации Ялты сообщали, что на курорте в сезон будет функционировать 69 пляжей, на них уже обследовано дно акватории и заключены договоры на проведение лабораторных анализов.Также водолазы Спасательной службы Севастополя завершили проверку дна официальных и диких пляжей – дно чистое, мазута не обнаружено.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько детских лагерей у моря получили заключения РоспотребнадзораВ Ялте показатели бронирования жилья на лето достигли 80%"Движение первых" подготовило 22 тысячи вожатых для детских лагерей
ялта
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/01/1138488210_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0c356a845c136f4667b2ccccaa9219f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, янина павленко, пляжи крыма, крым курортный, черное море, отдых в крыму, туризм в крыму, курортный сезон
Пляжи Ялты будут усиленно мониторить – власти

Власти Ялты будут усиленно следить за готовностью берегоукрепительных сооружений к сезону

20:48 18.05.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПляж в Ялте
Пляж в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. В Ялте на берегоукрепительных сооружениях из-за штормов еще не успели установить наружное освещение. Об этом по итогам мониторинга готовности пляжей и прилегающих территорий к открытию туристического сезона сообщила глава администрации города Янина Павленко.

"Увы, видим отставание – и по причине штормов, и из-за большого объема работ. К примеру, на всех берегоукрепительных сооружениях не успеваем завершить монтаж наружного освещения", – сообщила Павленко.

По словам главы администрации города, с понедельника ее заместители будут ежедневно мониторить готовность берегоукрепительных сооружений к курортному сезону.
Также Павленко призвала всех пользователей пляжей поддерживать чистоту и порядок и пригрозила штрафами за нарушение правил благоустройства.
Так, мэр не увидела порядка в Гаспре, где предприниматели оказались не готовы к сезону, что абсолютно недопустимо.

"Напомню еще раз: мы – курортный город и все объекты должны содержаться в чистоте и красивом эстетическом виде. Усилению мониторинга посвятим всю наступающую неделю!" – подытожила Павленко.

Ранее в администрации Ялты сообщали, что на курорте в сезон будет функционировать 69 пляжей, на них уже обследовано дно акватории и заключены договоры на проведение лабораторных анализов.
Также водолазы Спасательной службы Севастополя завершили проверку дна официальных и диких пляжей – дно чистое, мазута не обнаружено.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько детских лагерей у моря получили заключения Роспотребнадзора
В Ялте показатели бронирования жилья на лето достигли 80%
"Движение первых" подготовило 22 тысячи вожатых для детских лагерей
 
ЯлтаЯнина ПавленкоПляжи КрымаКрым курортныйЧерное мореОтдых в КрымуТуризм в КрымуКурортный сезон
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:48Пляжи Ялты будут усиленно мониторить – власти
20:23Как защитить детей от клещей – советы Роспотребнадзора
19:45Карусель: чего ждать от погоды в Крыму на неделе
19:10Как выбрать оздоровительный лагерь для летнего отдыха ребенка
18:44Крымские музеи посетили свыше 2 миллионов человек
18:16Землетрясение произошло под Москвой
17:57В МИД России прокомментировали слова Мерца о поставках Киеву ракет Taurus
17:16Иран предупредил Запад о последствиях прекращения поставок нефти
16:43На Северном Кавказе произошло землетрясение
16:07Иран утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Россией
15:31На Черноморском побережье зафиксировали новые выбросы мазута
15:01Зеленский встретился с вице-президентом США
14:31ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Крымом
13:35Выбежал из подъезда прямо под колеса: в Сочи малыша сбила машина
13:177 авиабомб JDAM и 75 беспилотников сбила российская ПВО
13:03Численность ВСУ за сутки сократилась на 1245 боевиков
12:54Льву XIV вручены символы папской власти - "перстень Рыбака" и омофор
12:24Атака ВСУ на Крым - над полуостровом отработала ПВО
12:10Мощный укрепрайон и логистический узел: Россия освободила Богатырь в ДНР
12:02Женщину убило рекламным щитом в аэропорту Шарм-эш-Шейха
Лента новостейМолния