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Пляжи Ялты будут усиленно мониторить – власти
Пляжи Ялты будут усиленно мониторить – власти - РИА Новости Крым, 18.05.2025
Пляжи Ялты будут усиленно мониторить – власти
В Ялте на берегоукрепительных сооружениях из-за штормов еще не успели установить наружное освещение. Об этом по итогам мониторинга готовности пляжей и... РИА Новости Крым, 18.05.2025
2025-05-18T20:48
2025-05-18T20:48
2025-05-18T20:48
ялта
янина павленко
пляжи крыма
крым курортный
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отдых в крыму
туризм в крыму
курортный сезон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. В Ялте на берегоукрепительных сооружениях из-за штормов еще не успели установить наружное освещение. Об этом по итогам мониторинга готовности пляжей и прилегающих территорий к открытию туристического сезона сообщила глава администрации города Янина Павленко.По словам главы администрации города, с понедельника ее заместители будут ежедневно мониторить готовность берегоукрепительных сооружений к курортному сезону.Также Павленко призвала всех пользователей пляжей поддерживать чистоту и порядок и пригрозила штрафами за нарушение правил благоустройства.Так, мэр не увидела порядка в Гаспре, где предприниматели оказались не готовы к сезону, что абсолютно недопустимо.Ранее в администрации Ялты сообщали, что на курорте в сезон будет функционировать 69 пляжей, на них уже обследовано дно акватории и заключены договоры на проведение лабораторных анализов.Также водолазы Спасательной службы Севастополя завершили проверку дна официальных и диких пляжей – дно чистое, мазута не обнаружено.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько детских лагерей у моря получили заключения РоспотребнадзораВ Ялте показатели бронирования жилья на лето достигли 80%"Движение первых" подготовило 22 тысячи вожатых для детских лагерей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ялта, янина павленко, пляжи крыма, крым курортный, черное море, отдых в крыму, туризм в крыму, курортный сезон
Пляжи Ялты будут усиленно мониторить – власти
Власти Ялты будут усиленно следить за готовностью берегоукрепительных сооружений к сезону
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. В Ялте на берегоукрепительных сооружениях из-за штормов еще не успели установить наружное освещение. Об этом по итогам мониторинга готовности пляжей и прилегающих территорий к открытию туристического сезона сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"Увы, видим отставание – и по причине штормов, и из-за большого объема работ. К примеру, на всех берегоукрепительных сооружениях не успеваем завершить монтаж наружного освещения", – сообщила Павленко.
По словам главы администрации города, с понедельника ее заместители будут ежедневно мониторить готовность берегоукрепительных сооружений к курортному сезону.
Также Павленко призвала всех пользователей пляжей поддерживать чистоту и порядок и пригрозила штрафами за нарушение правил благоустройства.
Так, мэр не увидела порядка в Гаспре, где предприниматели оказались не готовы к сезону, что абсолютно недопустимо.
"Напомню еще раз: мы – курортный город и все объекты должны содержаться в чистоте и красивом эстетическом виде. Усилению мониторинга посвятим всю наступающую неделю!" – подытожила Павленко.
Ранее в администрации Ялты сообщали
, что на курорте в сезон будет функционировать 69 пляжей, на них уже обследовано дно акватории и заключены договоры на проведение лабораторных анализов.
Также водолазы Спасательной службы Севастополя завершили проверку
дна официальных и диких пляжей – дно чистое, мазута не обнаружено.
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