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Алупка готова к курортному сезону 2025: что ожидает гостей "Лисьей норы" - РИА Новости Крым, 15.05.2025
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Алупка готова к курортному сезону 2025: что ожидает гостей "Лисьей норы"
Алупка готова к курортному сезону 2025: что ожидает гостей "Лисьей норы" - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Алупка готова к курортному сезону 2025: что ожидает гостей "Лисьей норы"
Алупка активно завершает подготовку к летнему курортному сезону. Городские власти, представители туристической отрасли и местные жители объединили усилия, чтобы РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T18:48
2025-05-15T18:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Алупка активно завершает подготовку к летнему курортному сезону. Городские власти, представители туристической отрасли и местные жители объединили усилия, чтобы сделать город еще более комфортным и привлекательным для гостей.За последние два года "Лисья нора" – а именно так переводится греческое название города – преобразилась до неузнаваемости. Еще в 2023 году в новом облике предстала набережная у подножия Воронцовского дворца. Вдохновляясь стилем греческого Миконоса, променад оформили в бело-серых тонах и наполнили декором и зелеными зонами.Значимые изменения коснулись исторического центра Алупки – в 2024 году "Старый город" буквально возродили. Спустя год туристов по-прежнему с особым трепетом привлекают отреставрированные фасады зданий 19-20 веков, обновленные пешеходные улочки и арт-пространства. Оборудованные креативные площадки становятся полем деятельности уличных музыкантов и художников, а вечерняя подсветка исторических зданий подчеркивает архитектурное наследие города.Особое внимание уделили благоустройству пляжей. Пострадавший после "Шторма века" пляж "Лягушка" в этом году отреставрировали. Привели в порядок волнорезы, подсыпали гальку и оборудовали пешеходную зону с новым покрытием и ограждениями. На этапе строительных работ еще две территории.В марте 2025-го в Алупке открыли обновленный Милютинский парк – теперь это место не только для прогулок, но и пикников и активного отдыха. Детская площадка, памп-трек, амфитеатры, зона с мангалами и смотровая площадка с видом на море и гору Кошка. Почти 4 гектара новых возможностей для отдыха и встреч на свежем воздухе.Еще одним подарком городу к началу курортного сезона стал новый парк спорта и отдыха "Солнечный". Здесь оборудовали детскую игровую зону с аттракционами, спортивную площадку с тренажерами и скалодромом, амфитеатр и смотровую с панорамным видом на море. Прогулочные дорожки со скамейками окружены зелеными зонами. Власти подчеркивают, что при проектировании пространства учли интересы всех возрастных групп и пожелания местных жителей.Алупка – не просто курорт, а частичка души Крыма: теплый южный колорит, богатая история и гостеприимство привлекают не только туристов со всей страны, но и самих крымчан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму встречаются 70 туроператоров России и БелоруссииВ Крыму пройдет кинофестиваль "Мост"В Крыму оценили потенциал для приема туристов
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РИА Новости Крым
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Алупка готова к курортному сезону 2025: что ожидает гостей "Лисьей норы"

Алупка ждет туристов – исторические достопримечательности и новые арт-объекты

18:48 15.05.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Алупка активно завершает подготовку к летнему курортному сезону. Городские власти, представители туристической отрасли и местные жители объединили усилия, чтобы сделать город еще более комфортным и привлекательным для гостей.
За последние два года "Лисья нора" – а именно так переводится греческое название города – преобразилась до неузнаваемости. Еще в 2023 году в новом облике предстала набережная у подножия Воронцовского дворца. Вдохновляясь стилем греческого Миконоса, променад оформили в бело-серых тонах и наполнили декором и зелеными зонами.
Значимые изменения коснулись исторического центра Алупки – в 2024 году "Старый город" буквально возродили. Спустя год туристов по-прежнему с особым трепетом привлекают отреставрированные фасады зданий 19-20 веков, обновленные пешеходные улочки и арт-пространства. Оборудованные креативные площадки становятся полем деятельности уличных музыкантов и художников, а вечерняя подсветка исторических зданий подчеркивает архитектурное наследие города.
Особое внимание уделили благоустройству пляжей. Пострадавший после "Шторма века" пляж "Лягушка" в этом году отреставрировали. Привели в порядок волнорезы, подсыпали гальку и оборудовали пешеходную зону с новым покрытием и ограждениями. На этапе строительных работ еще две территории.
"К 1 июня откроют детский пляж и частично городской "купальни Графа Воронцова". Скорее всего оборудуем там и доступ для людей с ограниченными возможностями: дорожки, подъезды к морю", – поделились в местной администрации.
В марте 2025-го в Алупке открыли обновленный Милютинский парк – теперь это место не только для прогулок, но и пикников и активного отдыха. Детская площадка, памп-трек, амфитеатры, зона с мангалами и смотровая площадка с видом на море и гору Кошка. Почти 4 гектара новых возможностей для отдыха и встреч на свежем воздухе.
Еще одним подарком городу к началу курортного сезона стал новый парк спорта и отдыха "Солнечный". Здесь оборудовали детскую игровую зону с аттракционами, спортивную площадку с тренажерами и скалодромом, амфитеатр и смотровую с панорамным видом на море. Прогулочные дорожки со скамейками окружены зелеными зонами. Власти подчеркивают, что при проектировании пространства учли интересы всех возрастных групп и пожелания местных жителей.
Алупка – не просто курорт, а частичка души Крыма: теплый южный колорит, богатая история и гостеприимство привлекают не только туристов со всей страны, но и самих крымчан.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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