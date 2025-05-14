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В Крыму встречаются 70 туроператоров России и Белоруссии - РИА Новости Крым, 14.05.2025
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В Крыму встречаются 70 туроператоров России и Белоруссии
В Крыму встречаются 70 туроператоров России и Белоруссии - РИА Новости Крым, 14.05.2025
В Крыму встречаются 70 туроператоров России и Белоруссии
70 представителей туркомпаний и топ-менеджеров из регионов России и Белоруссии прибыли в Крым для участия в масштабном турслете "Давай поедем в Крым". Об этом в РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T20:28
2025-05-14T20:28
туризм в крыму
эксклюзивы риа новости крым
сергей ганзий
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курорты крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. 70 представителей туркомпаний и топ-менеджеров из регионов России и Белоруссии прибыли в Крым для участия в масштабном турслете "Давай поедем в Крым". Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.Масштабный слет для туроператоров "Давай поедем в Крым", начавшийся в регионе в рамках госпрограммы развития курортов и туризма РК, продлится до 18 мая."Турслет стартовал для 70 туроператоров из регионов Российской Федерации и Республики Беларусь. Его задача аналогична тому слету, который мы проводили осенью прошлого года с турагентами. Но сейчас мы пригласили, во-первых, туроператоров, которые непосредственно формируют туры и продают их, во-вторых, руководителей либо топ-менеджеров. В том числе, из Республики Беларусь, где потенциально большой рынок", – сказал министр.Недавно делегация из Крыма была на выставке в Минске, представители туристической отрасли смотрели санатории, которые работают на территории Республики Беларусь, и этим опытом, в том числе, полезно поделиться, отметил он.По словам министра, с коллегами-белорусами налаживается хорошая взаимосвязь, белорусский опыт полезен Крыму.Ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий в рамках форума для специалистов экскурсионного дела в Ялте рассказал, что популярность экологических маршрутов и сельского туризма в Крыму за последнее время выросла в десять раз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крым продается хорошо": туроператоры рассказали о популярности регионаМинистр курортов Крыма: каждый второй турист хочет вернуться сюдаТренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоит
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РИА Новости Крым
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туризм в крыму, сергей ганзий, минкурортов крыма, курорты крыма, крым, новости крыма
В Крыму встречаются 70 туроператоров России и Белоруссии

В Крыму проходит масштабный слет для 70 туроператоров и менеджеров из России и Белорусии

20:28 14.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛасточкино гнездо
Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. 70 представителей туркомпаний и топ-менеджеров из регионов России и Белоруссии прибыли в Крым для участия в масштабном турслете "Давай поедем в Крым". Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.
Масштабный слет для туроператоров "Давай поедем в Крым", начавшийся в регионе в рамках госпрограммы развития курортов и туризма РК, продлится до 18 мая.
"Турслет стартовал для 70 туроператоров из регионов Российской Федерации и Республики Беларусь. Его задача аналогична тому слету, который мы проводили осенью прошлого года с турагентами. Но сейчас мы пригласили, во-первых, туроператоров, которые непосредственно формируют туры и продают их, во-вторых, руководителей либо топ-менеджеров. В том числе, из Республики Беларусь, где потенциально большой рынок", – сказал министр.
Недавно делегация из Крыма была на выставке в Минске, представители туристической отрасли смотрели санатории, которые работают на территории Республики Беларусь, и этим опытом, в том числе, полезно поделиться, отметил он.

"Кроме того, санатории Крыма предлагают не только классические программы, наши санатории – либо многопрофильные, либо предлагают сейчас новые востребованные продукты", – уточнил Ганзий.

По словам министра, с коллегами-белорусами налаживается хорошая взаимосвязь, белорусский опыт полезен Крыму.
Ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий в рамках форума для специалистов экскурсионного дела в Ялте рассказал, что популярность экологических маршрутов и сельского туризма в Крыму за последнее время выросла в десять раз.
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