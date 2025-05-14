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В Крыму встречаются 70 туроператоров России и Белоруссии

В Крыму встречаются 70 туроператоров России и Белоруссии - РИА Новости Крым, 14.05.2025

В Крыму встречаются 70 туроператоров России и Белоруссии

70 представителей туркомпаний и топ-менеджеров из регионов России и Белоруссии прибыли в Крым для участия в масштабном турслете "Давай поедем в Крым". Об этом в РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T20:28

2025-05-14T20:28

2025-05-14T20:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. 70 представителей туркомпаний и топ-менеджеров из регионов России и Белоруссии прибыли в Крым для участия в масштабном турслете "Давай поедем в Крым". Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.Масштабный слет для туроператоров "Давай поедем в Крым", начавшийся в регионе в рамках госпрограммы развития курортов и туризма РК, продлится до 18 мая."Турслет стартовал для 70 туроператоров из регионов Российской Федерации и Республики Беларусь. Его задача аналогична тому слету, который мы проводили осенью прошлого года с турагентами. Но сейчас мы пригласили, во-первых, туроператоров, которые непосредственно формируют туры и продают их, во-вторых, руководителей либо топ-менеджеров. В том числе, из Республики Беларусь, где потенциально большой рынок", – сказал министр.Недавно делегация из Крыма была на выставке в Минске, представители туристической отрасли смотрели санатории, которые работают на территории Республики Беларусь, и этим опытом, в том числе, полезно поделиться, отметил он.По словам министра, с коллегами-белорусами налаживается хорошая взаимосвязь, белорусский опыт полезен Крыму.Ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий в рамках форума для специалистов экскурсионного дела в Ялте рассказал, что популярность экологических маршрутов и сельского туризма в Крыму за последнее время выросла в десять раз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крым продается хорошо": туроператоры рассказали о популярности регионаМинистр курортов Крыма: каждый второй турист хочет вернуться сюдаТренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоит

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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