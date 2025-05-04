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В Крыму оценили потенциал для приема туристов - РИА Новости Крым, 03.05.2025
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В Крыму оценили потенциал для приема туристов
В Крыму оценили потенциал для приема туристов - РИА Новости Крым, 03.05.2025
В Крыму оценили потенциал для приема туристов
В Крыму насчитывается больше тысячи средств размещения, не только отелей и гостиниц, но и санаториев для оздоровительного туризма. Также на полуострове... РИА Новости Крым, 03.05.2025
2025-05-04T08:14
2025-05-03T22:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Крыму насчитывается больше тысячи средств размещения, не только отелей и гостиниц, но и санаториев для оздоровительного туризма. Также на полуострове расположены 11,5 тысяч памятников истории, культуры, архитектуры. Об этом, оценивая туристический потенциал региона, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" руководитель крымского филиала национальной курортной ассоциации Сергей Стрельбицкий.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что Крым занял первое место в номинации "Регион оздоровительного туризма" по итогам Всероссийского конкурса "Регионы туризма и гостеприимства".Также в Крыму разработаны более 200 экскурсий, которые обслуживают более 1350 экскурсоводов и гидов-переводчиков, аттестованных в республике, добавил он."Крым обладает уникальными природными и лечебными факторами. Важно самое лучшее брать на вооружение, но нельзя забывать и тот багаж, который у нас есть с царских времен и советского периода, потому что наработки наших ученых, наших врачей в Крыму уникальны, и они имеют клинические подтверждения того, что это благотворно влияет на здоровье человека", - напомнил собеседник.В Крыму вот уже 200 лет развивается оздоровительный туризм, и за это время получены уникальные материалы, которые используются и сегодня, добавил он.Лечебно-оздоровительные программы для санаториев Крыма разрабатывают специалисты научно-исследовательских организаций в составе консорциума, сформировавшегося в отрасли санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации, заявила в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры физиологии человека и животных и биофизики КФУ, директор научно-клинического центра "Технологии здоровья и реабилитации" Елена Бирюкова.По мнению эксперта по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислава Бури, некоторые особенно популярные сейчас в России и мире новые оздоровительные методы лечения на основе природных факторов внедряются санаториями Крыма, но есть необходимость в разработке и продвижении отдельных программ, которые пользуются спросом. Эксперт также убежден, что популяризировать санаторно-курортное оздоровление в Крыму среди российской молодежи необходимо комплексно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта откроет курортный сезон 1 мая - что приготовилиМедицинский туризм в Крыму: эксперт назвал уникальные перспективы регионаНовый курорт "Золотые пески" в Крыму будет принимать 1 млн туристов в год
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крым, новости, мнения, сергей стрельбицкий, отдых, отдых в крыму, туризм, туризм в крыму
В Крыму оценили потенциал для приема туристов

Крым летом-2025 готов предложить туристам оздоровление и культурный отдых – эксперт

08:14 04.05.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта. Чехов и Дама с собачкой
Ялта. Чехов и Дама с собачкой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Крыму насчитывается больше тысячи средств размещения, не только отелей и гостиниц, но и санаториев для оздоровительного туризма. Также на полуострове расположены 11,5 тысяч памятников истории, культуры, архитектуры. Об этом, оценивая туристический потенциал региона, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" руководитель крымского филиала национальной курортной ассоциации Сергей Стрельбицкий.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что Крым занял первое место в номинации "Регион оздоровительного туризма" по итогам Всероссийского конкурса "Регионы туризма и гостеприимства".

"Каким потенциалом мы обладаем для приема гостей? Это 1108 средств размещения, в том числе 91 санаторий. Это 11 500 памятников истории, культуры, архитектуры, более 800 культовых объектов. Около 60 этнографических объектов, из трехсот музеев, которые есть в Крыму, 16 – республиканские. У нас 199 особо охраняемых природных территорий, пять природных заповедников, 30 парков памятников садово-паркового искусства, около 900 пещер, 94 винодельческих предприятия", - перечислил Стрельбицкий.

Также в Крыму разработаны более 200 экскурсий, которые обслуживают более 1350 экскурсоводов и гидов-переводчиков, аттестованных в республике, добавил он.
"Крым обладает уникальными природными и лечебными факторами. Важно самое лучшее брать на вооружение, но нельзя забывать и тот багаж, который у нас есть с царских времен и советского периода, потому что наработки наших ученых, наших врачей в Крыму уникальны, и они имеют клинические подтверждения того, что это благотворно влияет на здоровье человека", - напомнил собеседник.
В Крыму вот уже 200 лет развивается оздоровительный туризм, и за это время получены уникальные материалы, которые используются и сегодня, добавил он.
Лечебно-оздоровительные программы для санаториев Крыма разрабатывают специалисты научно-исследовательских организаций в составе консорциума, сформировавшегося в отрасли санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации, заявила в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры физиологии человека и животных и биофизики КФУ, директор научно-клинического центра "Технологии здоровья и реабилитации" Елена Бирюкова.
По мнению эксперта по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислава Бури, некоторые особенно популярные сейчас в России и мире новые оздоровительные методы лечения на основе природных факторов внедряются санаториями Крыма, но есть необходимость в разработке и продвижении отдельных программ, которые пользуются спросом. Эксперт также убежден, что популяризировать санаторно-курортное оздоровление в Крыму среди российской молодежи необходимо комплексно.
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