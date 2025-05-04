https://crimea.ria.ru/20250504/v-krymu-otsenili-potentsial-dlya-priema-turistov-1146116771.html

В Крыму оценили потенциал для приема туристов

В Крыму оценили потенциал для приема туристов - РИА Новости Крым, 03.05.2025

В Крыму оценили потенциал для приема туристов

В Крыму насчитывается больше тысячи средств размещения, не только отелей и гостиниц, но и санаториев для оздоровительного туризма. Также на полуострове... РИА Новости Крым, 03.05.2025

2025-05-04T08:14

2025-05-04T08:14

2025-05-03T22:50

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туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Крыму насчитывается больше тысячи средств размещения, не только отелей и гостиниц, но и санаториев для оздоровительного туризма. Также на полуострове расположены 11,5 тысяч памятников истории, культуры, архитектуры. Об этом, оценивая туристический потенциал региона, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" руководитель крымского филиала национальной курортной ассоциации Сергей Стрельбицкий.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что Крым занял первое место в номинации "Регион оздоровительного туризма" по итогам Всероссийского конкурса "Регионы туризма и гостеприимства".Также в Крыму разработаны более 200 экскурсий, которые обслуживают более 1350 экскурсоводов и гидов-переводчиков, аттестованных в республике, добавил он."Крым обладает уникальными природными и лечебными факторами. Важно самое лучшее брать на вооружение, но нельзя забывать и тот багаж, который у нас есть с царских времен и советского периода, потому что наработки наших ученых, наших врачей в Крыму уникальны, и они имеют клинические подтверждения того, что это благотворно влияет на здоровье человека", - напомнил собеседник.В Крыму вот уже 200 лет развивается оздоровительный туризм, и за это время получены уникальные материалы, которые используются и сегодня, добавил он.Лечебно-оздоровительные программы для санаториев Крыма разрабатывают специалисты научно-исследовательских организаций в составе консорциума, сформировавшегося в отрасли санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации, заявила в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры физиологии человека и животных и биофизики КФУ, директор научно-клинического центра "Технологии здоровья и реабилитации" Елена Бирюкова.По мнению эксперта по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислава Бури, некоторые особенно популярные сейчас в России и мире новые оздоровительные методы лечения на основе природных факторов внедряются санаториями Крыма, но есть необходимость в разработке и продвижении отдельных программ, которые пользуются спросом. Эксперт также убежден, что популяризировать санаторно-курортное оздоровление в Крыму среди российской молодежи необходимо комплексно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта откроет курортный сезон 1 мая - что приготовилиМедицинский туризм в Крыму: эксперт назвал уникальные перспективы регионаНовый курорт "Золотые пески" в Крыму будет принимать 1 млн туристов в год

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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