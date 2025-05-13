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В Крыму пройдет кинофестиваль "Мост" - РИА Новости Крым, 13.05.2025
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В Крыму пройдет кинофестиваль "Мост"
В Крыму пройдет кинофестиваль "Мост" - РИА Новости Крым, 13.05.2025
В Крыму пройдет кинофестиваль "Мост"
Об этом сообщает пресс-служба арт-кластера "Таврида", на площадке которого будут организованы мероприятия. РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T21:16
2025-05-13T21:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. С 23 по 25 мая в Крыму пройдет кинофестиваль "Мост". Об этом сообщает пресс-служба арт-кластера "Таврида", на площадке которого будут организованы мероприятия.В этом году кинофестиваль посвящен осмыслению исторической памяти, теме героизма и преемственности поколений.В основную программу кинофестиваля войдут фильмы о героях России. Будет и специальный блок "Кино о героях", который повествует об участниках Великой Отечественной войны и СВО, первопроходцах ракетно-космической отрасли и атомной промышленности. В отдельный блок "Вечный Крым" вынесены ретроспективные кинопроекты о полуострове.Кроме того, на фестивале пройдет конкурсная программа "Мост.Горизонты", в рамках которой молодые российские кинематографисты представят свои ленты – как игровые, так и документальные.В культурной программе кинофестиваля также запланированы тематические мастер-классы, панельные сессии, круглые столы, встречи с представителями шоу-бизнеса и киноиндустрии. Так, музыкант, солист группы Uma2rman Владимир Кристовский расскажет, как написать хитовый саундтрек.Во внеконкурсной программе представят премьеры и презентации новых проектов от крупнейших российских кинокомпаний.Также для показов будет задействуют новую атмосферную площадку под открытым небом на набережной Вдохновения.Кинофестиваль "Мост" – это фестиваль-премия, где на площадках контент-студии "Юг.Кино" и Академии творческих индустрий "Меганом" (проектов "Таврида.АРТ") показывают художественные и документальные фильмы, сериалы, премьеры и ретроспективы культовых лент.Кинофестиваль "Мост" впервые прошел в декабре 2024 года и собрал свыше двух тысяч зрителей и более 200 кинематографистов из 36 регионов страны. За три дня широкой аудитории показали 50 художественных и документальных фильмов и сериалов.Тогда в рамках кинофестиваля показали документальные фильмы о жизни Крыма в составе России, а также мотивирующую картину о крымчанине-ветеране специальной военной операции, который лишился обеих ног в результате ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Корчевников в Симферополе презентовал фильм о Луке КрымскомАктер Владимир Стеклов: нам нужны фронтовые бригады артистов"Имеет чудесное воздействие": актер Бурунов назвал Крым любимым курортом
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РИА Новости Крым
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4.7
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новости крыма, крым, таврида.арт, культура, кино
В Крыму пройдет кинофестиваль "Мост"

В Крыму с 23 по 25 мая пройдет кинофестиваль "Мост"

21:16 13.05.2025
 
© Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида"Кинофестиваль "Мост"
Кинофестиваль Мост
© Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. С 23 по 25 мая в Крыму пройдет кинофестиваль "Мост". Об этом сообщает пресс-служба арт-кластера "Таврида", на площадке которого будут организованы мероприятия.

"Кинофестиваль "Мост", который состоится в Крыму с 23 по 25 мая, представил свою культурную программу. В этом году событие будет проходить при поддержке Министерства культуры Российской Федерации", – сказано в сообщении.

В этом году кинофестиваль посвящен осмыслению исторической памяти, теме героизма и преемственности поколений.
В основную программу кинофестиваля войдут фильмы о героях России. Будет и специальный блок "Кино о героях", который повествует об участниках Великой Отечественной войны и СВО, первопроходцах ракетно-космической отрасли и атомной промышленности. В отдельный блок "Вечный Крым" вынесены ретроспективные кинопроекты о полуострове.
Кроме того, на фестивале пройдет конкурсная программа "Мост.Горизонты", в рамках которой молодые российские кинематографисты представят свои ленты – как игровые, так и документальные.
В культурной программе кинофестиваля также запланированы тематические мастер-классы, панельные сессии, круглые столы, встречи с представителями шоу-бизнеса и киноиндустрии. Так, музыкант, солист группы Uma2rman Владимир Кристовский расскажет, как написать хитовый саундтрек.
Во внеконкурсной программе представят премьеры и презентации новых проектов от крупнейших российских кинокомпаний.
Также для показов будет задействуют новую атмосферную площадку под открытым небом на набережной Вдохновения.
Кинофестиваль "Мост" – это фестиваль-премия, где на площадках контент-студии "Юг.Кино" и Академии творческих индустрий "Меганом" (проектов "Таврида.АРТ") показывают художественные и документальные фильмы, сериалы, премьеры и ретроспективы культовых лент.
Кинофестиваль "Мост" впервые прошел в декабре 2024 года и собрал свыше двух тысяч зрителей и более 200 кинематографистов из 36 регионов страны. За три дня широкой аудитории показали 50 художественных и документальных фильмов и сериалов.
Тогда в рамках кинофестиваля показали документальные фильмы о жизни Крыма в составе России, а также мотивирующую картину о крымчанине-ветеране специальной военной операции, который лишился обеих ног в результате ранения.
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