https://crimea.ria.ru/20250529/kak-v-krymu-kupit-zhile-po-tsenam-nizhe-rynochnykh-1146785828.html

Как в Крыму купить жилье по ценам ниже рыночных

Как в Крыму купить жилье по ценам ниже рыночных - РИА Новости Крым, 29.05.2025

Как в Крыму купить жилье по ценам ниже рыночных

За период реализации в Крыму программы "Стандартное жилье" улучшить свои жилищные условия смогли 725 семей, а до конца текущего года их будет на 115 больше. Об... РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T12:45

2025-05-29T12:45

2025-05-29T12:04

радио "спутник в крыму"

жилье в крыму

крым

общество

строительство

жилье

иван стефанюк

министерство жилищной политики и государственного строительного надзора крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. За период реализации в Крыму программы "Стандартное жилье" улучшить свои жилищные условия смогли 725 семей, а до конца текущего года их будет на 115 больше. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Иван Стефанюк.Как купить жилье дешевлеПо его словам, проекты строительства в рамках программы "Стандартное жилье" – одни из самых востребованных в Крыму. Стоимость квартир в таких домах на 20% ниже рыночной, отметил он.При этом для отдельных категорий граждан предусмотрена субсидия на приобретение жилья в размере до 30% его стоимости. Выплачивается она из средств республиканского бюджета.Кроме того, большим конкурентным преимуществом стандартного жилья является то, что все квартиры на момент ввода жилого дома в эксплуатацию имеют чистовую отделку и оснащены необходимым оборудованием (газовым котлом, радиаторами отопления, газовыми либо электрическими плитами).Также некоторые квартиры в домах, построенных в рамках таких проектов, приспособлены для людей с ограниченными физическими возможностями, в частности маломобильных.Стефанюк отметил, что в октябре 2024 года был досрочно введен в эксплуатацию 174-квартирный дом в городе Саки на улице Набережная, и сейчас Крымский республиканский фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования уже выдает квартиры гражданам.Стефанюк уточнил, что всего за время действия программы "Стандартное жилье" в Крыму было построено семь многоквартирных домов, общее количество квартир в которых – 912.По его словам, это позволило улучшить жилищные условия 725 семей, и до конца текущего года планируется обеспечить жилыми помещениями еще 115.Амбициозные целиЗамминистра добавил, что в Крыму, несмотря на внешние факторы, сохраняется положительная динамика по увеличению объемов ввода в эксплуатацию жилья. Он напомнил, что в 2024 году был обновлен рекордный показатель: ввели 1 млн 240 тысяч "квадратов" жилья, из которых 329 тысяч – в многоквартирных жилых домах.Он напомнил, что новых показателей предстоит достигать в рамках реализации одной из национальных целей развития России ("Комфортная и безопасная среда для жизни"), которые были определены президентом страны.Это позволит увеличить и общую площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя республики, подчеркнул Стефанюк. В 2014 году этот показатель составлял всего лишь 15,4 кв. метра на человека, а в 2024-м достиг 21,9 кв. метра, но это все равно меньше. чем в среднем по стране, отметил замминистра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спад строительства жилья Крыму не грозит – эксперт объяснил причину"Крым эксклюзивный": что ждет рынок многоквартирного жильяМиллион за "квадрат": обзор рынка жилья в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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