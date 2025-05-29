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Как в Крыму купить жилье по ценам ниже рыночных - РИА Новости Крым, 29.05.2025
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Как в Крыму купить жилье по ценам ниже рыночных
Как в Крыму купить жилье по ценам ниже рыночных - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Как в Крыму купить жилье по ценам ниже рыночных
За период реализации в Крыму программы "Стандартное жилье" улучшить свои жилищные условия смогли 725 семей, а до конца текущего года их будет на 115 больше. Об... РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T12:45
2025-05-29T12:04
радио "спутник в крыму"
жилье в крыму
крым
общество
строительство
жилье
иван стефанюк
министерство жилищной политики и государственного строительного надзора крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. За период реализации в Крыму программы "Стандартное жилье" улучшить свои жилищные условия смогли 725 семей, а до конца текущего года их будет на 115 больше. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Иван Стефанюк.Как купить жилье дешевлеПо его словам, проекты строительства в рамках программы "Стандартное жилье" – одни из самых востребованных в Крыму. Стоимость квартир в таких домах на 20% ниже рыночной, отметил он.При этом для отдельных категорий граждан предусмотрена субсидия на приобретение жилья в размере до 30% его стоимости. Выплачивается она из средств республиканского бюджета.Кроме того, большим конкурентным преимуществом стандартного жилья является то, что все квартиры на момент ввода жилого дома в эксплуатацию имеют чистовую отделку и оснащены необходимым оборудованием (газовым котлом, радиаторами отопления, газовыми либо электрическими плитами).Также некоторые квартиры в домах, построенных в рамках таких проектов, приспособлены для людей с ограниченными физическими возможностями, в частности маломобильных.Стефанюк отметил, что в октябре 2024 года был досрочно введен в эксплуатацию 174-квартирный дом в городе Саки на улице Набережная, и сейчас Крымский республиканский фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования уже выдает квартиры гражданам.Стефанюк уточнил, что всего за время действия программы "Стандартное жилье" в Крыму было построено семь многоквартирных домов, общее количество квартир в которых – 912.По его словам, это позволило улучшить жилищные условия 725 семей, и до конца текущего года планируется обеспечить жилыми помещениями еще 115.Амбициозные целиЗамминистра добавил, что в Крыму, несмотря на внешние факторы, сохраняется положительная динамика по увеличению объемов ввода в эксплуатацию жилья. Он напомнил, что в 2024 году был обновлен рекордный показатель: ввели 1 млн 240 тысяч "квадратов" жилья, из которых 329 тысяч – в многоквартирных жилых домах.Он напомнил, что новых показателей предстоит достигать в рамках реализации одной из национальных целей развития России ("Комфортная и безопасная среда для жизни"), которые были определены президентом страны.Это позволит увеличить и общую площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя республики, подчеркнул Стефанюк. В 2014 году этот показатель составлял всего лишь 15,4 кв. метра на человека, а в 2024-м достиг 21,9 кв. метра, но это все равно меньше. чем в среднем по стране, отметил замминистра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спад строительства жилья Крыму не грозит – эксперт объяснил причину"Крым эксклюзивный": что ждет рынок многоквартирного жильяМиллион за "квадрат": обзор рынка жилья в Крыму
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жилье в крыму, крым, общество, строительство, жилье, иван стефанюк, министерство жилищной политики и государственного строительного надзора крыма
Как в Крыму купить жилье по ценам ниже рыночных

В Крыму 725 семей смогли купить жилье по ценам ниже рыночных – власти

12:45 29.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. За период реализации в Крыму программы "Стандартное жилье" улучшить свои жилищные условия смогли 725 семей, а до конца текущего года их будет на 115 больше. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Иван Стефанюк.

Как купить жилье дешевле

По его словам, проекты строительства в рамках программы "Стандартное жилье" – одни из самых востребованных в Крыму. Стоимость квартир в таких домах на 20% ниже рыночной, отметил он.
При этом для отдельных категорий граждан предусмотрена субсидия на приобретение жилья в размере до 30% его стоимости. Выплачивается она из средств республиканского бюджета.
Рассчитывать на субсидию могут медработники и педагоги, государственные и муниципальные служащие, работники физкультуры и спорта, соцзащиты и культуры. А также работники государственных и муниципальных предприятий, молодые и многодетные семьи, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.
Кроме того, большим конкурентным преимуществом стандартного жилья является то, что все квартиры на момент ввода жилого дома в эксплуатацию имеют чистовую отделку и оснащены необходимым оборудованием (газовым котлом, радиаторами отопления, газовыми либо электрическими плитами).
Также некоторые квартиры в домах, построенных в рамках таких проектов, приспособлены для людей с ограниченными физическими возможностями, в частности маломобильных.
Стефанюк отметил, что в октябре 2024 года был досрочно введен в эксплуатацию 174-квартирный дом в городе Саки на улице Набережная, и сейчас Крымский республиканский фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования уже выдает квартиры гражданам.
"В текущем году продолжится работа по реализации данного проекта в Гвардейском Симферопольского района. Уже начато строительство 197-квартирного жилого дома, ввод в эксплуатацию которого планируется в 2026 году", – добавил он.
Стефанюк уточнил, что всего за время действия программы "Стандартное жилье" в Крыму было построено семь многоквартирных домов, общее количество квартир в которых – 912.
По его словам, это позволило улучшить жилищные условия 725 семей, и до конца текущего года планируется обеспечить жилыми помещениями еще 115.

Амбициозные цели

Замминистра добавил, что в Крыму, несмотря на внешние факторы, сохраняется положительная динамика по увеличению объемов ввода в эксплуатацию жилья. Он напомнил, что в 2024 году был обновлен рекордный показатель: ввели 1 млн 240 тысяч "квадратов" жилья, из которых 329 тысяч – в многоквартирных жилых домах.
Теперь же перед Крымом стоит еще более амбициозная задача: увеличить объема ввода жилья более чем на 1,5 млн "квадратов" до 2030 года, добавил Стефанюк.
Он напомнил, что новых показателей предстоит достигать в рамках реализации одной из национальных целей развития России ("Комфортная и безопасная среда для жизни"), которые были определены президентом страны.
Это позволит увеличить и общую площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя республики, подчеркнул Стефанюк. В 2014 году этот показатель составлял всего лишь 15,4 кв. метра на человека, а в 2024-м достиг 21,9 кв. метра, но это все равно меньше. чем в среднем по стране, отметил замминистра.
"Но с учетом рекордных объемов ввода в эксплуатацию в последующем в регионах Крыма ожидается продолжение роста значения показателя общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного человека. И к 2030 году планируем обеспечение жильем производить не менее 25,5 квадратов на человека", – резюмировал он.
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