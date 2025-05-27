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Под Симферополем пять сел остались без света - РИА Новости Крым, 27.05.2025
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Под Симферополем пять сел остались без света
Под Симферополем пять сел остались без света - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Под Симферополем пять сел остались без света
В пяти селах Симферопольского района отсутствует электроснабжение из-за аварии на линиях. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T17:22
2025-05-27T17:22
новости крыма
симферопольский район
гуп рк "крымэнерго"
электричество
электросети крыма
электроэнергия
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В пяти селах Симферопольского района отсутствует электроснабжение из-за аварии на линиях. Об этом сообщили в "Крымэнерго"."Планируемое время восстановления – 3 часа", – уточнили на предприятии.Обесточены села Фонтаны, Чистенькое, Заречное, Доброе и Краснолесье.Ранее сообщалось об отключении электроэнергии в Бахчисарайском районе. Населенные пункты Севастьяновка, Казанки, Растущее, Нововасильевка, Самохвалово, Заветное, Глубокий Яр также остались без света из-за неполадок на линиях электропередачи.В Крыму в этом году заменят около 200 трансформаторных подстанций. На сегодняшний день новые подстанции напряжением 110 киловольт строятся на Южном берегу Крыма. В прошлом году было завершено возведение четырех новых подстанций 110 кВ в Евпатории и Симферополе, которые уже введены в эксплуатацию. Благодаря замене трансформаторных подстанций удастся существенно стабилизировать напряжение в сетях Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Бахчисарайского района обесточенаВ Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанцийНовым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости крыма, симферопольский район, гуп рк "крымэнерго", электричество, электросети крыма, электроэнергия, отключение электроэнергии
Под Симферополем пять сел остались без света

Пять сел обесточены под Симферополем из-за аварии

17:22 27.05.2025
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В пяти селах Симферопольского района отсутствует электроснабжение из-за аварии на линиях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
"Планируемое время восстановления – 3 часа", – уточнили на предприятии.
Обесточены села Фонтаны, Чистенькое, Заречное, Доброе и Краснолесье.
Ранее сообщалось об отключении электроэнергии в Бахчисарайском районе. Населенные пункты Севастьяновка, Казанки, Растущее, Нововасильевка, Самохвалово, Заветное, Глубокий Яр также остались без света из-за неполадок на линиях электропередачи.
В Крыму в этом году заменят около 200 трансформаторных подстанций. На сегодняшний день новые подстанции напряжением 110 киловольт строятся на Южном берегу Крыма. В прошлом году было завершено возведение четырех новых подстанций 110 кВ в Евпатории и Симферополе, которые уже введены в эксплуатацию. Благодаря замене трансформаторных подстанций удастся существенно стабилизировать напряжение в сетях Крыма.
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Читайте также на РИА Новости Крым:
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В Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанций
Новым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей
 
Новости КрымаСимферопольский районГУП РК "Крымэнерго"ЭлектричествоЭлектросети КрымаЭлектроэнергияОтключение электроэнергии
 
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