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Под Симферополем пять сел остались без света
Под Симферополем пять сел остались без света - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Под Симферополем пять сел остались без света
В пяти селах Симферопольского района отсутствует электроснабжение из-за аварии на линиях. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T17:22
2025-05-27T17:22
2025-05-27T17:22
новости крыма
симферопольский район
гуп рк "крымэнерго"
электричество
электросети крыма
электроэнергия
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В пяти селах Симферопольского района отсутствует электроснабжение из-за аварии на линиях. Об этом сообщили в "Крымэнерго"."Планируемое время восстановления – 3 часа", – уточнили на предприятии.Обесточены села Фонтаны, Чистенькое, Заречное, Доброе и Краснолесье.Ранее сообщалось об отключении электроэнергии в Бахчисарайском районе. Населенные пункты Севастьяновка, Казанки, Растущее, Нововасильевка, Самохвалово, Заветное, Глубокий Яр также остались без света из-за неполадок на линиях электропередачи.В Крыму в этом году заменят около 200 трансформаторных подстанций. На сегодняшний день новые подстанции напряжением 110 киловольт строятся на Южном берегу Крыма. В прошлом году было завершено возведение четырех новых подстанций 110 кВ в Евпатории и Симферополе, которые уже введены в эксплуатацию. Благодаря замене трансформаторных подстанций удастся существенно стабилизировать напряжение в сетях Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Бахчисарайского района обесточенаВ Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанцийНовым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Под Симферополем пять сел остались без света
Пять сел обесточены под Симферополем из-за аварии