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Часть Бахчисарайского района обесточена

Часть Бахчисарайского района обесточена - РИА Новости Крым, 27.05.2025

Часть Бахчисарайского района обесточена

Семь населенных пунктов Бахчисарайского района остались без электроэнергии из-за аварии на линиях. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T15:31

2025-05-27T15:31

2025-05-27T15:28

бахчисарайский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Семь населенных пунктов Бахчисарайского района остались без электроэнергии из-за аварии на линиях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".На месте работают ремонтные бригады, восстановить подачу ресурса планируют в течение трех часов.Ранее сообщалось, что в Крыму в этом году заменят около 200 трансформаторных подстанций. На сегодняшний день новые подстанции напряжением 110 киловольт строятся на Южном берегу Крыма. В прошлом году было завершено возведение четырех новых подстанций 110 кВ в Евпатории и Симферополе, которые уже введены в эксплуатацию. Благодаря замене трансформаторных подстанций удастся существенно стабилизировать напряжение в сетях Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанций200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 годуАварийные отключения света на Южном берегу Крыма - как решат проблему

бахчисарайский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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