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Часть Бахчисарайского района обесточена - РИА Новости Крым, 27.05.2025
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Часть Бахчисарайского района обесточена
Часть Бахчисарайского района обесточена - РИА Новости Крым, 27.05.2025
Часть Бахчисарайского района обесточена
Семь населенных пунктов Бахчисарайского района остались без электроэнергии из-за аварии на линиях. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T15:31
2025-05-27T15:28
бахчисарайский район
новости крыма
гуп рк "крымэнерго"
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электроэнергия
электросети крыма
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Семь населенных пунктов Бахчисарайского района остались без электроэнергии из-за аварии на линиях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".На месте работают ремонтные бригады, восстановить подачу ресурса планируют в течение трех часов.Ранее сообщалось, что в Крыму в этом году заменят около 200 трансформаторных подстанций. На сегодняшний день новые подстанции напряжением 110 киловольт строятся на Южном берегу Крыма. В прошлом году было завершено возведение четырех новых подстанций 110 кВ в Евпатории и Симферополе, которые уже введены в эксплуатацию. Благодаря замене трансформаторных подстанций удастся существенно стабилизировать напряжение в сетях Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанций200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 годуАварийные отключения света на Южном берегу Крыма - как решат проблему
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РИА Новости Крым
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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бахчисарайский район, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", электричество, электроэнергия, электросети крыма, отключение электроэнергии
Часть Бахчисарайского района обесточена

В Крыму обесточены семь населенных пунктов Бахчисарайского района

15:31 27.05.2025
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Семь населенных пунктов Бахчисарайского района остались без электроэнергии из-за аварии на линиях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
"Населенные пункты: Севастьяновка, Казанки, Растущее, Нововасильевка, Самохвалово, Заветное, Глубокий Яр", – перечислили в организации.
На месте работают ремонтные бригады, восстановить подачу ресурса планируют в течение трех часов.
Ранее сообщалось, что в Крыму в этом году заменят около 200 трансформаторных подстанций. На сегодняшний день новые подстанции напряжением 110 киловольт строятся на Южном берегу Крыма. В прошлом году было завершено возведение четырех новых подстанций 110 кВ в Евпатории и Симферополе, которые уже введены в эксплуатацию. Благодаря замене трансформаторных подстанций удастся существенно стабилизировать напряжение в сетях Крыма.
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Бахчисарайский районНовости КрымаГУП РК "Крымэнерго"ЭлектричествоЭлектроэнергияЭлектросети КрымаОтключение электроэнергии
 
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