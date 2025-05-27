Крым стал лучшим по вовлечению участников СВО в предпринимательство
Крым признали лучшим по вовлечению участников СВО в предпринимательство – Аксенов
© РИА Новости КрымГлава Крыма Сергей Аксенов в пресс-центре РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Крым стал победителем в специальной номинации 2-ой Всероссийской инвестиционной премии "Вершина" за лучшую региональную практику по вовлечению участников СВО в предпринимательскую деятельность. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Это полноформатная образовательная программа "СВОе дело". В нашем регионе проект реализуется центром "Мой бизнес" Республики Крым при поддержке Министерства экономического развития Республики Крым и филиалом Государственного фонда "Защитники Отечества"", – сообщил глава Крыма.
Аксенов уточнил, что проект предусматривает комплекс мер пошаговой поддержки участников СВО, решивших открыть свой бизнес, – от разработки финансовой модели до сертификации продукции и продвижения товаров на маркетплейсах.
"Программа стартовала в 2023 году, ее участниками стали 112 человек. Спасибо всем, кто помогает нашим воинам найти себя в мирной жизни. Желаю участникам проекта реализации намеченных планов и новых успехов", – добавил глава Крыма.
Ранее председатель Комиссии по вопросам экономического развития, предпринимательства и местного самоуправления ОП РК Григорий Алексанян заявил, что запущенную в Крыму программу "СВОе дело" для помощи ветеранам спецоперации в открытии своего бизнеса перенимают на материковой России и в том числе в Москве.
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