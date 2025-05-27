https://crimea.ria.ru/20250527/krym-stal-luchshim-po-vovlecheniyu-uchastnikov-svo-v-predprinimatelstvo-1146741174.html

Крым стал лучшим по вовлечению участников СВО в предпринимательство

Крым стал лучшим по вовлечению участников СВО в предпринимательство - РИА Новости Крым, 27.05.2025

Крым стал лучшим по вовлечению участников СВО в предпринимательство

Крым стал победителем в специальной номинации 2-ой Всероссийской инвестиционной премии "Вершина" за лучшую региональную практику по вовлечению участников СВО в... РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T13:22

2025-05-27T13:22

2025-05-27T13:22

крым

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сергей аксенов

крымский бизнес

предпринимательство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Крым стал победителем в специальной номинации 2-ой Всероссийской инвестиционной премии "Вершина" за лучшую региональную практику по вовлечению участников СВО в предпринимательскую деятельность. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Это полноформатная образовательная программа "СВОе дело". В нашем регионе проект реализуется центром "Мой бизнес" Республики Крым при поддержке Министерства экономического развития Республики Крым и филиалом Государственного фонда "Защитники Отечества"", – сообщил глава Крыма.Аксенов уточнил, что проект предусматривает комплекс мер пошаговой поддержки участников СВО, решивших открыть свой бизнес, – от разработки финансовой модели до сертификации продукции и продвижения товаров на маркетплейсах.Ранее председатель Комиссии по вопросам экономического развития, предпринимательства и местного самоуправления ОП РК Григорий Алексанян заявил, что запущенную в Крыму программу "СВОе дело" для помощи ветеранам спецоперации в открытии своего бизнеса перенимают на материковой России и в том числе в Москве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стартовали несколько программ для участников СВО и их семейВ программе "Севастополь – город Героев" утвердили более 300 участниковФинал "СВОего дела" – в Керчи подвели итоги образовательной программы

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, помощь бойцам сво, новости крыма, сергей аксенов, крымский бизнес, предпринимательство