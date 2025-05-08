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В программе "Севастополь – город Героев" утвердили более 300 участников - РИА Новости Крым, 08.05.2025
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В программе "Севастополь – город Героев" утвердили более 300 участников
В программе "Севастополь – город Героев" утвердили более 300 участников - РИА Новости Крым, 08.05.2025
В программе "Севастополь – город Героев" утвердили более 300 участников
В региональной программе обучения "Севастополь – город Героев" утвердили 307 участников – ветеранов спецоперации. Такое заявление сделал губернатор города... РИА Новости Крым, 08.05.2025
2025-05-08T21:32
2025-05-08T21:32
севастополь
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В региональной программе обучения "Севастополь – город Героев" утвердили 307 участников – ветеранов спецоперации. Такое заявление сделал губернатор города Михаил Развожаев в ходе заседание общественного совета по реализации программы.Всего зарегистрировались 933 участника, тесты прошли 474 человека, уточнил глава региона.Собеседования пройдут в период с 12 мая по 6 июня. Развожаев высказал мнение, что по итогам программы Севастополь получит отличный резерв управленческих кадров, который может быть направлен не только в сектор государственной службы, но и в подведомственные организации, в коммунальные службы и другие сферы."Основная задача программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов СВО для дальнейшей работы в органах власти и государственных предприятиях. По сути, мы создаем кадровый лифт для наших героев", – напомнил губернатор.Также Развожаев дал поручение – работать с каждым участником индивидуально, чтобы посмотреть, к чему человек склонен, и предложить спектр реальных профессий и направлений, где он может начать послевоенную карьеру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольцы-участники КТО в Курской области получат соцгарантииФинал "СВОего дела" – в Керчи подвели итоги образовательной программы Как в Крыму помогают ветеранам спецоперации и чего ждут бойцы
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, кадры, ветераны сво
В программе "Севастополь – город Героев" утвердили более 300 участников

В программе обучения "Севастополь – город Героев" утвердили 307 ветеранов спецоперации

21:32 08.05.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевЗаседание общественного совета по реализации региональной программы обучения "Севастополь – город Героев"
Заседание общественного совета по реализации региональной программы обучения Севастополь – город Героев
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В региональной программе обучения "Севастополь – город Героев" утвердили 307 участников – ветеранов спецоперации. Такое заявление сделал губернатор города Михаил Развожаев в ходе заседание общественного совета по реализации программы.
Всего зарегистрировались 933 участника, тесты прошли 474 человека, уточнил глава региона.

"По итогам рейтинга сегодня мы утвердили список участников собеседования – в него вошли 307 участников из числа тех, кто показал наиболее высокие результаты в части управленческого опыта и потенциала, а также военных заслуг", – сообщил Развожаев.

Собеседования пройдут в период с 12 мая по 6 июня. Развожаев высказал мнение, что по итогам программы Севастополь получит отличный резерв управленческих кадров, который может быть направлен не только в сектор государственной службы, но и в подведомственные организации, в коммунальные службы и другие сферы.
"Основная задача программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов СВО для дальнейшей работы в органах власти и государственных предприятиях. По сути, мы создаем кадровый лифт для наших героев", – напомнил губернатор.
Также Развожаев дал поручение – работать с каждым участником индивидуально, чтобы посмотреть, к чему человек склонен, и предложить спектр реальных профессий и направлений, где он может начать послевоенную карьеру.
"Программа обучения будет прикладная, ориентир на те направления, где у нас дефицит руководящих кадров. Участники отбора, успешно завершившие регистрацию и прошедшие тестирование, но не прошедшие на этап собеседования, получат право на прохождение дополнительной профессиональной программы повышения квалификации", – подчеркнул губернатор Севастополя.
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СевастопольМихаил РазвожаевНовости СевастополяКадрыВетераны СВО
 
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