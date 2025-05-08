https://crimea.ria.ru/20250508/v-programme-sevastopol--gorod-geroev-utverdili-bolee-300-uchastnikov-1146314363.html

В программе "Севастополь – город Героев" утвердили более 300 участников

В программе "Севастополь – город Героев" утвердили более 300 участников - РИА Новости Крым, 08.05.2025

В программе "Севастополь – город Героев" утвердили более 300 участников

В региональной программе обучения "Севастополь – город Героев" утвердили 307 участников – ветеранов спецоперации. Такое заявление сделал губернатор города... РИА Новости Крым, 08.05.2025

2025-05-08T21:32

2025-05-08T21:32

2025-05-08T21:32

севастополь

михаил развожаев

новости севастополя

кадры

ветераны сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В региональной программе обучения "Севастополь – город Героев" утвердили 307 участников – ветеранов спецоперации. Такое заявление сделал губернатор города Михаил Развожаев в ходе заседание общественного совета по реализации программы.Всего зарегистрировались 933 участника, тесты прошли 474 человека, уточнил глава региона.Собеседования пройдут в период с 12 мая по 6 июня. Развожаев высказал мнение, что по итогам программы Севастополь получит отличный резерв управленческих кадров, который может быть направлен не только в сектор государственной службы, но и в подведомственные организации, в коммунальные службы и другие сферы."Основная задача программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов СВО для дальнейшей работы в органах власти и государственных предприятиях. По сути, мы создаем кадровый лифт для наших героев", – напомнил губернатор.Также Развожаев дал поручение – работать с каждым участником индивидуально, чтобы посмотреть, к чему человек склонен, и предложить спектр реальных профессий и направлений, где он может начать послевоенную карьеру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольцы-участники КТО в Курской области получат соцгарантииФинал "СВОего дела" – в Керчи подвели итоги образовательной программы Как в Крыму помогают ветеранам спецоперации и чего ждут бойцы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, кадры, ветераны сво