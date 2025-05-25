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Сколько симферопольских школьников отдохнут в лагерях этим летом

Сколько симферопольских школьников отдохнут в лагерях этим летом - РИА Новости Крым, 25.05.2025

Сколько симферопольских школьников отдохнут в лагерях этим летом

Этим летом планируется оздоровить в детских лагерях 75 процентов школьников Симферополя, на сегодняшний день уже подано 7,5 тысяч заявлений. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 25.05.2025

2025-05-25T07:11

2025-05-25T07:11

2025-05-25T07:11

симферополь

радио "спутник в крыму"

татьяна сухина

крым

дети

оздоровление детей в крыму

общество

школа

новости крыма

детские лагеря в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Этим летом планируется оздоровить в детских лагерях 75 процентов школьников Симферополя, на сегодняшний день уже подано 7,5 тысяч заявлений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила замглавы администрации крымской столицы – начальник управления образования Татьяна Сухина.Она подчеркнула, что путевки в детские загородные лагеря получат все без исключения дети льготных категорий. В их числе: дети, оставшиеся без попечения родителей, дети c инвалидностью, а также проживающие в малоимущих семьях, состоящие на учете по делам несовершеннолетних и дети участников СВО.Всего на путевки из городского бюджета, по словам Сухиной, выделили более 102 млн рублей. Первый заезд будет 2 июня в лагеря Евпатории."Будет предоставлена возможность доставки туда ребят автобусами. Что касается программы – все планы загородных лагерей утверждены минобразования республики", – уточнила она.Кроме того, в 17 школах Симферополя в летний период начнут работу лагеря дневного пребывания, добавила Сухина.По ее словам, большую часть времени ребята будут посещать парки и культурные учреждения столицы, то есть находиться вне школ, где работают пункты проведения экзаменов, а потом пройдут летние ремонты.В городских лагерях питание для льготных категорий детей бесплатное и обеспечивается за счет муниципального бюджета, остальных ребят кормить будут за счет родителей, уточнила она.Также на территории школы №37 в микрорайоне Украинка заработает лагерь труда и отдыха, сказала Сухина. Успешную практику этой школы намерены масштабировать следующим летом."Думаю, что пройдут ремонты в летний период в школах города, где дети пока не могут находиться, и на следующий год мы откроем больше лагерей труда и отдыха и дети смогут работать на территории школ: помогать в библиотеках, на приусадебных участках, в парковой зоне и так далее – выполнять ту или иную работу", – отметила начальник управления образования.Кроме того, в 28 школах Симферополя будут открыты детские оздоровительные площадки, где созданы все условия для игр и отдыха детей, которые смогут находиться на таких территориях до 16 часов ежедневно.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в Крыму этим летом планируется оздоровить 190 тысяч детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать оздоровительный лагерь для летнего отдыха ребенкаВ Севастополе летом отдохнут в лагерях почти семь тысяч детейТуристический сезон в Крыму и в Севастополе откроют в обычном режиме

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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