https://crimea.ria.ru/20250520/neskolko-naselennykh-punktov-kryma-ostalis-bez-sveta-1146556163.html

Несколько населенных пунктов Крыма остались без света

Несколько населенных пунктов Крыма остались без света - РИА Новости Крым, 20.05.2025

Несколько населенных пунктов Крыма остались без света

Во вторник несколько населенных пунктов Бахчисарайского и Нижнегорского районов Крыма остались без энергоснабжения из-за аварии на линии. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T09:09

2025-05-20T09:09

2025-05-20T09:09

отключение электроэнергии в крыму

новости крыма

крым

гуп рк "крымэнерго"

бахчисарайский район

нижнегорский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Во вторник несколько населенных пунктов Бахчисарайского и Нижнегорского районов Крыма остались без энергоснабжения из-за аварии на линии. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".На предприятии уточнили, что восстановить электроснабжение планируют в течении трех часов.Ранее в Симферополе три десятка улиц, а также часть пригорода были обесточены из-за аварии. Электроснабжение временно отсутствовало в понедельник также и в девяти населенных пунктах Джанкойского района Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварийные отключения света на Южном берегу Крыма - как решат проблему"Крымэнерго" модернизирует три электроподстанции на ЮБК за 11 миллиардовЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии

крым

бахчисарайский район

нижнегорский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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