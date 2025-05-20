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Несколько населенных пунктов Крыма остались без света - РИА Новости Крым, 20.05.2025
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Несколько населенных пунктов Крыма остались без света
Несколько населенных пунктов Крыма остались без света - РИА Новости Крым, 20.05.2025
Несколько населенных пунктов Крыма остались без света
Во вторник несколько населенных пунктов Бахчисарайского и Нижнегорского районов Крыма остались без энергоснабжения из-за аварии на линии. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T09:09
2025-05-20T09:09
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
крым
гуп рк "крымэнерго"
бахчисарайский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Во вторник несколько населенных пунктов Бахчисарайского и Нижнегорского районов Крыма остались без энергоснабжения из-за аварии на линии. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".На предприятии уточнили, что восстановить электроснабжение планируют в течении трех часов.Ранее в Симферополе три десятка улиц, а также часть пригорода были обесточены из-за аварии. Электроснабжение временно отсутствовало в понедельник также и в девяти населенных пунктах Джанкойского района Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварийные отключения света на Южном берегу Крыма - как решат проблему"Крымэнерго" модернизирует три электроподстанции на ЮБК за 11 миллиардовЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии
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Несколько населенных пунктов Крыма остались без света

В Крыму без света остались несколько населенных пунктов

09:09 20.05.2025
 
© Минэнерго РФЛЭП
ЛЭП
© Минэнерго РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Во вторник несколько населенных пунктов Бахчисарайского и Нижнегорского районов Крыма остались без энергоснабжения из-за аварии на линии. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".
"Из-за аварии в Бахчисарайском районе обесточено село Новопавловка и поселок Почтовое. По той же причине в Нижнегорском районе нет света в селе Уваровка и самом пгт Нижнегорское", – сообщили в "Крымэнерго".
На предприятии уточнили, что восстановить электроснабжение планируют в течении трех часов.
Ранее в Симферополе три десятка улиц, а также часть пригорода были обесточены из-за аварии. Электроснабжение временно отсутствовало в понедельник также и в девяти населенных пунктах Джанкойского района Крыма.
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