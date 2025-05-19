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Симферополь частично остался без света - РИА Новости Крым, 19.05.2025
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Симферополь частично остался без света
Симферополь частично остался без света - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Симферополь частично остался без света
Три десятка улиц в Симферополе, а также часть пригорода обесточены из-за аварии в понедельник, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T14:07
2025-05-19T14:08
симферополь
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Три десятка улиц в Симферополе, а также часть пригорода обесточены из-за аварии в понедельник, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным предприятия, без света оказались улицы Луговая, Буденного, Грибоедова, Дачная, Малореченская, Селиванова, Федотова, Зуйская, Пригородная, Карьерная, Виноградная, Киевская, Рубцова, Смирнова, Левкина, Партизанская, Кечкеметская, Скалистая, Виноградная, Острякова, Бородина, переулки Ветеринарный, Песчаный, Зуйский, Ливенский, а также проспект Победы, проезд Скалистый и прилегающие к ним улицы.Кроме того, электричество временно отсутствует в границах садово-огороднического товарищества "Дружба" и на территории одноименного сельскохозяйственного производственного кооператива."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", - проинформировали в пресс-службе "Крымэнерго".В девяти населенных пунктах Джанкойского района Крыма в понедельник также временно отсутствует электроснабжение, сообщала ранее глава районной администрации Инна Федоренко. Без света до 18 часов остались пгт Азовское, села Майское, Ларино, Ближнее, Советское, Федоровка, Новосельцево, Табачное и Хлебное.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварийные отключения света на Южном берегу Крыма - как решат проблему"Крымэнерго" модернизирует три электроподстанции на ЮБК за 11 миллиардовЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии
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РИА Новости Крым
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Симферополь частично остался без света

В Симферополе обесточены из-за аварии три десятка улиц

14:07 19.05.2025 (обновлено: 14:08 19.05.2025)
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт и замена ламп уличного освещения в Симферополе
Ремонт и замена ламп уличного освещения в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Три десятка улиц в Симферополе, а также часть пригорода обесточены из-за аварии в понедельник, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
По данным предприятия, без света оказались улицы Луговая, Буденного, Грибоедова, Дачная, Малореченская, Селиванова, Федотова, Зуйская, Пригородная, Карьерная, Виноградная, Киевская, Рубцова, Смирнова, Левкина, Партизанская, Кечкеметская, Скалистая, Виноградная, Острякова, Бородина, переулки Ветеринарный, Песчаный, Зуйский, Ливенский, а также проспект Победы, проезд Скалистый и прилегающие к ним улицы.
Кроме того, электричество временно отсутствует в границах садово-огороднического товарищества "Дружба" и на территории одноименного сельскохозяйственного производственного кооператива.
"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", - проинформировали в пресс-службе "Крымэнерго".
В девяти населенных пунктах Джанкойского района Крыма в понедельник также временно отсутствует электроснабжение, сообщала ранее глава районной администрации Инна Федоренко. Без света до 18 часов остались пгт Азовское, села Майское, Ларино, Ближнее, Советское, Федоровка, Новосельцево, Табачное и Хлебное.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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