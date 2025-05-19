https://crimea.ria.ru/20250519/v-sevastopole-opredelili-datu-poslednikh-zvonkov-v-shkolakh-1146536223.html

В Севастополе определили дату "последних звонков" в школах

В Севастополе определили дату "последних звонков" в школах - РИА Новости Крым, 19.05.2025

В Севастополе определили дату "последних звонков" в школах

"Последние звонки" для 12 тысяч севастопольских школьников, лицеистов и гимназистов пройдут 24 мая. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T15:31

2025-05-19T15:31

2025-05-19T15:31

новости севастополя

севастополь

михаил развожаев

школа

последний звонок

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. "Последние звонки" для 12 тысяч севастопольских школьников, лицеистов и гимназистов пройдут 24 мая. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор подчеркнул, что торжественные линейки состоятся с соблюдением всех требований безопасности.Также на этой неделе стартуют и основные государственные экзамены (ОГЭ). Они пройдут с 21 мая по 16 июня, резервные даты – с 26 по 28 июня и с 30 июня по 2 июля. Единые государственные экзамены (ЕГЭ) пройдут с 23 мая по 4 июля, пересдать можно будет 3 и 4 июля, уточнил глава региона.Всего государственную итоговую аттестацию в Севастополе сдадут почти восемь тысяч школьников. Развожаев напомнил, что по итогам мониторинга в 2022-2024 годах Севастополь признали образцовым по качеству проведения ЕГЭ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ педагогам повысят зарплату и снизят "бумажную" нагрузку – поручениеСколько выпускников в Крыму будут сдавать ЕГЭ и ОГЭВ школы Крыма к 1 сентября поступят новые учебники по истории

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, школа, последний звонок