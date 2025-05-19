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В Севастополе определили дату "последних звонков" в школах - РИА Новости Крым, 19.05.2025
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В Севастополе определили дату "последних звонков" в школах
В Севастополе определили дату "последних звонков" в школах - РИА Новости Крым, 19.05.2025
В Севастополе определили дату "последних звонков" в школах
"Последние звонки" для 12 тысяч севастопольских школьников, лицеистов и гимназистов пройдут 24 мая. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T15:31
2025-05-19T15:31
новости севастополя
севастополь
михаил развожаев
школа
последний звонок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. "Последние звонки" для 12 тысяч севастопольских школьников, лицеистов и гимназистов пройдут 24 мая. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор подчеркнул, что торжественные линейки состоятся с соблюдением всех требований безопасности.Также на этой неделе стартуют и основные государственные экзамены (ОГЭ). Они пройдут с 21 мая по 16 июня, резервные даты – с 26 по 28 июня и с 30 июня по 2 июля. Единые государственные экзамены (ЕГЭ) пройдут с 23 мая по 4 июля, пересдать можно будет 3 и 4 июля, уточнил глава региона.Всего государственную итоговую аттестацию в Севастополе сдадут почти восемь тысяч школьников. Развожаев напомнил, что по итогам мониторинга в 2022-2024 годах Севастополь признали образцовым по качеству проведения ЕГЭ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ педагогам повысят зарплату и снизят "бумажную" нагрузку – поручениеСколько выпускников в Крыму будут сдавать ЕГЭ и ОГЭВ школы Крыма к 1 сентября поступят новые учебники по истории
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РИА Новости Крым
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новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, школа, последний звонок
В Севастополе определили дату "последних звонков" в школах

В школах Севастополя "последний звонок" пройдет 24 мая – Развожаев

15:31 19.05.2025
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПоследний звонок для выпускников российских школ
Последний звонок для выпускников российских школ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. "Последние звонки" для 12 тысяч севастопольских школьников, лицеистов и гимназистов пройдут 24 мая. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Последние звонки" в Севастополе состоятся в эту субботу, 24 мая. В один день они пройдут в 63 городских школах их участниками станут более 12 тысяч ребят", – сказано в сообщении.

Губернатор подчеркнул, что торжественные линейки состоятся с соблюдением всех требований безопасности.
Также на этой неделе стартуют и основные государственные экзамены (ОГЭ). Они пройдут с 21 мая по 16 июня, резервные даты – с 26 по 28 июня и с 30 июня по 2 июля. Единые государственные экзамены (ЕГЭ) пройдут с 23 мая по 4 июля, пересдать можно будет 3 и 4 июля, уточнил глава региона.
Всего государственную итоговую аттестацию в Севастополе сдадут почти восемь тысяч школьников. Развожаев напомнил, что по итогам мониторинга в 2022-2024 годах Севастополь признали образцовым по качеству проведения ЕГЭ.
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Новости СевастополяСевастопольМихаил РазвожаевШколаПоследний звонок
 
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