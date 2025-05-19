https://crimea.ria.ru/20250519/v-rf-pedagogam-povysyat-zarplatu-i-snizyat-bumazhnuyu-nagruzku--poruchenie-1146532172.html

В РФ педагогам повысят зарплату и снизят "бумажную" нагрузку – поручение

В РФ педагогам повысят зарплату и снизят "бумажную" нагрузку – поручение - РИА Новости Крым, 19.05.2025

В РФ педагогам повысят зарплату и снизят "бумажную" нагрузку – поручение

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал ряд поручений по стратегии развития образования до 2036 года. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T11:12

2025-05-19T11:12

2025-05-19T11:38

образование в россии

россия

михаил мишустин

правительство россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал ряд поручений по стратегии развития образования до 2036 года. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства России.Стратегия развития образования России до 2036 года и на перспективу до 2040 года – документ, который определяет направления работы российских учебных заведений – детских садов, школ, техникумов и вузов.Перед Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзором и Росмолодежью поставлен ряд задач. Так, в ближайшее время министерства должны подготовить и предложить подходы к повышению зарплаты педагогов в рамках разработки новой системы оплаты труда.Также Минпросвещения и Минобрнауки до 20 августа поручено подготовить "дорожную карту" системного развития практикоориентированной педагогической науки на базе Российской академии образования, подведомственных научных и экспертных организаций, педагогических вузов и колледжей.Кроме того, Мишустин поручил создать механизм учета нагрузки на педагогов и обучающихся; повысить охват дошкольным, школьным, профессиональным и дополнительным образованием инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; обеспечить образовательные организации квалифицированными кадрами.Также премьер поручил разработать показатели для оценки качества среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования и механизм ее мониторинга в разрезе регионов и конкретных образовательных организаций."Необходимо сделать все, чтобы качественное образование было доступно в каждом российском субъекте, чтобы ребята, отучившись, оставались в родном регионе, развивали его, занимаясь любимым делом", – сказал ранее премьер на стратегической сессии правительства РФ.Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что с января 2026 года оценки за поведение планируют вводить по всей стране. Он также напомнил, что с 1 сентября 2026 года по всей стране будет создано единое образовательное пространство, то есть общие требования преподавания предметов для всех учеников от 1 до 11 класса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем в российских школах вводят оценки за поведение – мнениеБудущее детей России зависит от системы образования – ЧернышенкоВ России с 1 сентября появится стипендия имени Жириновского: кому дадут

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в россии, россия, михаил мишустин, правительство россии, новости