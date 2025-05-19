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В РФ педагогам повысят зарплату и снизят "бумажную" нагрузку – поручение - РИА Новости Крым, 19.05.2025
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В РФ педагогам повысят зарплату и снизят "бумажную" нагрузку – поручение
В РФ педагогам повысят зарплату и снизят "бумажную" нагрузку – поручение - РИА Новости Крым, 19.05.2025
В РФ педагогам повысят зарплату и снизят "бумажную" нагрузку – поручение
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал ряд поручений по стратегии развития образования до 2036 года. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T11:12
2025-05-19T11:38
образование в россии
россия
михаил мишустин
правительство россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал ряд поручений по стратегии развития образования до 2036 года. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства России.Стратегия развития образования России до 2036 года и на перспективу до 2040 года – документ, который определяет направления работы российских учебных заведений – детских садов, школ, техникумов и вузов.Перед Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзором и Росмолодежью поставлен ряд задач. Так, в ближайшее время министерства должны подготовить и предложить подходы к повышению зарплаты педагогов в рамках разработки новой системы оплаты труда.Также Минпросвещения и Минобрнауки до 20 августа поручено подготовить "дорожную карту" системного развития практикоориентированной педагогической науки на базе Российской академии образования, подведомственных научных и экспертных организаций, педагогических вузов и колледжей.Кроме того, Мишустин поручил создать механизм учета нагрузки на педагогов и обучающихся; повысить охват дошкольным, школьным, профессиональным и дополнительным образованием инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; обеспечить образовательные организации квалифицированными кадрами.Также премьер поручил разработать показатели для оценки качества среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования и механизм ее мониторинга в разрезе регионов и конкретных образовательных организаций."Необходимо сделать все, чтобы качественное образование было доступно в каждом российском субъекте, чтобы ребята, отучившись, оставались в родном регионе, развивали его, занимаясь любимым делом", – сказал ранее премьер на стратегической сессии правительства РФ.Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что с января 2026 года оценки за поведение планируют вводить по всей стране. Он также напомнил, что с 1 сентября 2026 года по всей стране будет создано единое образовательное пространство, то есть общие требования преподавания предметов для всех учеников от 1 до 11 класса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем в российских школах вводят оценки за поведение – мнениеБудущее детей России зависит от системы образования – ЧернышенкоВ России с 1 сентября появится стипендия имени Жириновского: кому дадут
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образование в россии, россия, михаил мишустин, правительство россии, новости
В РФ педагогам повысят зарплату и снизят "бумажную" нагрузку – поручение

В Госдуме дорабатывают стратегию развития образования на ближайшие 15 лет

11:12 19.05.2025 (обновлено: 11:38 19.05.2025)
 
© Минпросвещения РФШкольный класс
Школьный класс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал ряд поручений по стратегии развития образования до 2036 года. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства России.
Стратегия развития образования России до 2036 года и на перспективу до 2040 года – документ, который определяет направления работы российских учебных заведений – детских садов, школ, техникумов и вузов.
Перед Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзором и Росмолодежью поставлен ряд задач. Так, в ближайшее время министерства должны подготовить и предложить подходы к повышению зарплаты педагогов в рамках разработки новой системы оплаты труда.
Также Минпросвещения и Минобрнауки до 20 августа поручено подготовить "дорожную карту" системного развития практикоориентированной педагогической науки на базе Российской академии образования, подведомственных научных и экспертных организаций, педагогических вузов и колледжей.
"Речь идет о создании непрерывной системы разработки, совершенствования, внедрения и экспертизы методик преподавания, содержания образовательных программ, направленных на раскрытие потенциала детей и молодежи, развитие мотивации и интереса, обеспечение педагогов необходимыми инструментами для эффективной работы в классах", – сказано в тексте поручения.
Кроме того, Мишустин поручил создать механизм учета нагрузки на педагогов и обучающихся; повысить охват дошкольным, школьным, профессиональным и дополнительным образованием инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; обеспечить образовательные организации квалифицированными кадрами.
Также премьер поручил разработать показатели для оценки качества среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования и механизм ее мониторинга в разрезе регионов и конкретных образовательных организаций.
"Необходимо сделать все, чтобы качественное образование было доступно в каждом российском субъекте, чтобы ребята, отучившись, оставались в родном регионе, развивали его, занимаясь любимым делом", – сказал ранее премьер на стратегической сессии правительства РФ.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что с января 2026 года оценки за поведение планируют вводить по всей стране. Он также напомнил, что с 1 сентября 2026 года по всей стране будет создано единое образовательное пространство, то есть общие требования преподавания предметов для всех учеников от 1 до 11 класса.
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Образование в РоссииРоссияМихаил МишустинПравительство РоссииНовости
 
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