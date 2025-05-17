Рейтинг@Mail.ru
Инцидент в Босфоре с сухогрузом из РФ: что с движением через пролив - РИА Новости Крым, 17.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250517/intsident-v-bosfore-s-sukhogruzom-iz-rf-chto-s-dvizheniem-cherez-proliv-1146504153.html
Инцидент в Босфоре с сухогрузом из РФ: что с движением через пролив
Инцидент в Босфоре с сухогрузом из РФ: что с движением через пролив - РИА Новости Крым, 17.05.2025
Инцидент в Босфоре с сухогрузом из РФ: что с движением через пролив
При прохождении пролива Босфор у сухогруза, следовавшего из России в Египет, возникли неполадки в системе рулевого управления – судно пришлось буксировать к... РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T11:13
2025-05-17T10:48
турция
пролив босфор
сухогруз
в мире
судоходство
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/1b/1122527884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7de2b5f66cd4b4193324d33a61fe3ba5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. При прохождении пролива Босфор у сухогруза, следовавшего из России в Египет, возникли неполадки в системе рулевого управления – судно пришлось буксировать к берегу. Об этом сообщили в генеральном управлении береговой охраны Турции, пишет РИА Новости.Судно под флагом островов Сент-Китс и Невис следовало из России в Египет, уточнили в ведомстве.Отмечается, что буксировочная операция прошла успешно, а инцидент не сказался на движении прочих судов, проходивших пролив.В декабре 2024 года в Средиземном море потерпело крушение российское судно Ursa Major после взрыва в машинном отделении. В том же месяце шедший из Израиля сухогруз стал причиной остановки движения судов в Босфоре из-за поломки двигателя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб 85 миллиардов: расследование ЧП с танкерами в Черном море завершеноКак новые санкции Евросоюза отразятся на экспорте российской нефтиВ России проверили танкеры: есть замечания к 230 судам
турция
пролив босфор
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/1b/1122527884_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3db9eb68d0fa87d204b805142fc54f38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, пролив босфор, сухогруз, в мире, судоходство, новости
Инцидент в Босфоре с сухогрузом из РФ: что с движением через пролив

В Босфоре у следовавшего из России сухогруза вышел из строя руль – береговая охрана Турции

11:13 17.05.2025
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкМост через пролив Босфор
Мост через пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. При прохождении пролива Босфор у сухогруза, следовавшего из России в Египет, возникли неполадки в системе рулевого управления – судно пришлось буксировать к берегу. Об этом сообщили в генеральном управлении береговой охраны Турции, пишет РИА Новости.
Судно под флагом островов Сент-Китс и Невис следовало из России в Египет, уточнили в ведомстве.
"У сухогруза Azov Forward длиной 142 метра... вышел из строя руль в Босфоре у района Арнавуткей", – сказано в сообщении турецкой береговой охраны.
Отмечается, что буксировочная операция прошла успешно, а инцидент не сказался на движении прочих судов, проходивших пролив.
В декабре 2024 года в Средиземном море потерпело крушение российское судно Ursa Major после взрыва в машинном отделении. В том же месяце шедший из Израиля сухогруз стал причиной остановки движения судов в Босфоре из-за поломки двигателя.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ущерб 85 миллиардов: расследование ЧП с танкерами в Черном море завершено
Как новые санкции Евросоюза отразятся на экспорте российской нефти
В России проверили танкеры: есть замечания к 230 судам
 
ТурцияПролив БосфорСухогрузВ миреСудоходствоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:40Возможна ли встреча Путина и Зеленского – ответ Кремля
11:13Инцидент в Босфоре с сухогрузом из РФ: что с движением через пролив
10:54Новый Богдан Хмельницкий приведет Украину обратно к России – Константинов
10:29Акция "Ночь музеев": как она пройдет в Крыму
10:06Путин анонсировал проведение первого российского-арабского саммита в РФ
09:40Магнитная буря сегодня обрушилась на Землю
09:28В школе Алушты приостановили работу столовой после госпитализации детей
09:13"Отложенное" лето: каким будет июнь в Крыму
08:44В Симферополе начнут реконструкцию еще одного магистрального водовода
08:06Суворовский дуб в Крыму поборется за звание дерева года в России
07:41Солнечный ветер может вызвать магнитные бури на Земле в выходные
07:06В Крыму вырос спрос на посуточное жилье: что выбирают туристы летом 2025
00:01Дожди и грозы: погода в Крыму 17 мая
00:00Какой сегодня праздник: 17 мая
23:12Голоса и власть – Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине
22:56Переговоры в Стамбуле и отравление школьников в Крыму – главное за день
22:39Переговоры в Стамбуле стали тактической победой России, признали в США
22:38Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
22:23Воздушная тревога объявлена в Севастополе
21:56На железнодорожном вокзале Симферополя проверили таксистов
Лента новостейМолния