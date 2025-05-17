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Инцидент в Босфоре с сухогрузом из РФ: что с движением через пролив

Инцидент в Босфоре с сухогрузом из РФ: что с движением через пролив - РИА Новости Крым, 17.05.2025

Инцидент в Босфоре с сухогрузом из РФ: что с движением через пролив

При прохождении пролива Босфор у сухогруза, следовавшего из России в Египет, возникли неполадки в системе рулевого управления – судно пришлось буксировать к... РИА Новости Крым, 17.05.2025

2025-05-17T11:13

2025-05-17T11:13

2025-05-17T10:48

турция

пролив босфор

сухогруз

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. При прохождении пролива Босфор у сухогруза, следовавшего из России в Египет, возникли неполадки в системе рулевого управления – судно пришлось буксировать к берегу. Об этом сообщили в генеральном управлении береговой охраны Турции, пишет РИА Новости.Судно под флагом островов Сент-Китс и Невис следовало из России в Египет, уточнили в ведомстве.Отмечается, что буксировочная операция прошла успешно, а инцидент не сказался на движении прочих судов, проходивших пролив.В декабре 2024 года в Средиземном море потерпело крушение российское судно Ursa Major после взрыва в машинном отделении. В том же месяце шедший из Израиля сухогруз стал причиной остановки движения судов в Босфоре из-за поломки двигателя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб 85 миллиардов: расследование ЧП с танкерами в Черном море завершеноКак новые санкции Евросоюза отразятся на экспорте российской нефтиВ России проверили танкеры: есть замечания к 230 судам

турция

пролив босфор

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, пролив босфор, сухогруз, в мире, судоходство, новости