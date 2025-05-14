https://crimea.ria.ru/20250514/kak-novye-sanktsii-evrosoyuza-otrazyatsya-na-eksporte-rossiyskoy-nefti-1146430922.html

Как новые санкции Евросоюза отразятся на экспорте российской нефти

Как новые санкции Евросоюза отразятся на экспорте российской нефти - РИА Новости Крым, 14.05.2025

Как новые санкции Евросоюза отразятся на экспорте российской нефти

Новый 17-й пакет европейских санкций против танкеров сам по себе не повлияет на экспорт российской нефти. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал... РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T16:03

2025-05-14T16:03

2025-05-14T16:03

мнения

игорь юшков

эксклюзивы риа новости крым

нефть

танкер

европейский союз (ес)

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Новый 17-й пакет европейских санкций против танкеров сам по себе не повлияет на экспорт российской нефти. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду сообщила о введении 17-го пакета санкций против России. В него вошли 189 танкеров, которые якобы перевозят российскую нефть под флагами различных государств. Внесенным список судам запретят входить в порты ЕС, а европейскому бизнесу запретят любые транзакции с этими танкерами.Он уточнил, что перевозящие российскую нефть танкеры уже более двух лет не заходят в европейские порты, не ремонтируются там, не отгружают сырье и не страхуются европейскими компаниями.Кроме того, указал эксперт, европейские санкции, в отличие от американских, не носят экстерриториальный характер.По мнению аналитика, 17-й пакет санкций носит политический характер, поскольку европейцы хотят показать, что они якобы оказывают давление на Россию в преддверии возможных переговоров в Стамбуле по украинскому урегулированию. Если переговоры состоятся, и будет приняты какие-то решения, ЕС смогут себя похвалить перед миром за то, что их "санкционное давление" на Москву якобы сработало, считает специалист.В то же время, по словам Юшкова, относиться легкомысленно к новым санкциям тоже не следует, поскольку не исключено, что эти рестрикции – репетиция перед попытками ввести более жесткие ограничения, касающиеся перевозок российской нефти по Балтийскому морю.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ведущие экономики мира впадают в рецессию ради нанесения вреда РФ – ПутинМерц пригрозил России масштабными санкциямиСанкции против РФ не работают – Фицо на встрече с Путиным

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, игорь юшков, нефть, танкер, европейский союз (ес), санкции против россии