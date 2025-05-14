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Как новые санкции Евросоюза отразятся на экспорте российской нефти - РИА Новости Крым, 14.05.2025
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250514/kak-novye-sanktsii-evrosoyuza-otrazyatsya-na-eksporte-rossiyskoy-nefti-1146430922.html
Как новые санкции Евросоюза отразятся на экспорте российской нефти
Как новые санкции Евросоюза отразятся на экспорте российской нефти - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Как новые санкции Евросоюза отразятся на экспорте российской нефти
Новый 17-й пакет европейских санкций против танкеров сам по себе не повлияет на экспорт российской нефти. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал... РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T16:03
2025-05-14T16:03
мнения
игорь юшков
эксклюзивы риа новости крым
нефть
танкер
европейский союз (ес)
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Новый 17-й пакет европейских санкций против танкеров сам по себе не повлияет на экспорт российской нефти. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду сообщила о введении 17-го пакета санкций против России. В него вошли 189 танкеров, которые якобы перевозят российскую нефть под флагами различных государств. Внесенным список судам запретят входить в порты ЕС, а европейскому бизнесу запретят любые транзакции с этими танкерами.Он уточнил, что перевозящие российскую нефть танкеры уже более двух лет не заходят в европейские порты, не ремонтируются там, не отгружают сырье и не страхуются европейскими компаниями.Кроме того, указал эксперт, европейские санкции, в отличие от американских, не носят экстерриториальный характер.По мнению аналитика, 17-й пакет санкций носит политический характер, поскольку европейцы хотят показать, что они якобы оказывают давление на Россию в преддверии возможных переговоров в Стамбуле по украинскому урегулированию. Если переговоры состоятся, и будет приняты какие-то решения, ЕС смогут себя похвалить перед миром за то, что их "санкционное давление" на Москву якобы сработало, считает специалист.В то же время, по словам Юшкова, относиться легкомысленно к новым санкциям тоже не следует, поскольку не исключено, что эти рестрикции – репетиция перед попытками ввести более жесткие ограничения, касающиеся перевозок российской нефти по Балтийскому морю.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ведущие экономики мира впадают в рецессию ради нанесения вреда РФ – ПутинМерц пригрозил России масштабными санкциямиСанкции против РФ не работают – Фицо на встрече с Путиным
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мнения, игорь юшков, нефть, танкер, европейский союз (ес), санкции против россии
Как новые санкции Евросоюза отразятся на экспорте российской нефти

Новые санкции ЕС против танкеров не повлияет на перевозку российской нефти – эксперт

16:03 14.05.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на корабли в море. Архивное фото
Вид на корабли в море. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Новый 17-й пакет европейских санкций против танкеров сам по себе не повлияет на экспорт российской нефти. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду сообщила о введении 17-го пакета санкций против России. В него вошли 189 танкеров, которые якобы перевозят российскую нефть под флагами различных государств. Внесенным список судам запретят входить в порты ЕС, а европейскому бизнесу запретят любые транзакции с этими танкерами.
"Сам по себе этот пакет ни к чему не приведет, никаких изменений не будет. Скорее всего, европейцы просто переписали тот список, который был у США, когда они еще 10 января вводили подобные ограничения. Но даже если в этот список попали новые суда, разницы нет, потому что эти танкеры не заходят в европейские порты с 5 декабря 2022 года. Им это запрещено еще шестым пакетом", – сказал Юшков.
Он уточнил, что перевозящие российскую нефть танкеры уже более двух лет не заходят в европейские порты, не ремонтируются там, не отгружают сырье и не страхуются европейскими компаниями.
Кроме того, указал эксперт, европейские санкции, в отличие от американских, не носят экстерриториальный характер.
"Если США ввели санкции против кого-то, это значит, что все компании в мире должны слушаться этих новых правил. А если европейцы вводят, это значит, что только европейцы должны выполнять эти ограничения. То есть сам факт наличия в списке ЕС множества танкеров указывает на то, что им просто нечем было заполнить этот пакет. Никаких новых ограничений там, по сути, нет", – пояснил эксперт.
По мнению аналитика, 17-й пакет санкций носит политический характер, поскольку европейцы хотят показать, что они якобы оказывают давление на Россию в преддверии возможных переговоров в Стамбуле по украинскому урегулированию. Если переговоры состоятся, и будет приняты какие-то решения, ЕС смогут себя похвалить перед миром за то, что их "санкционное давление" на Москву якобы сработало, считает специалист.
В то же время, по словам Юшкова, относиться легкомысленно к новым санкциям тоже не следует, поскольку не исключено, что эти рестрикции – репетиция перед попытками ввести более жесткие ограничения, касающиеся перевозок российской нефти по Балтийскому морю.

"Если переговоры в Стамбуле провалятся, ЕС совместно с США могут пойти на такие радикальные меры, как перекрытие балтийских проливов для гражданских судов. Сами европейцы побоятся это делать, а с поддержкой США вроде как не так страшно уже. Поэтому нам нужно учитывать такой сценарий и иметь какой-то план действий в случае его реализации", – отметил эксперт.

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Эксклюзивы РИА Новости КрымМненияИгорь ЮшковНефтьТанкерЕвропейский Союз (ЕС)Санкции против России
 
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