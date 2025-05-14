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Ждать ли возвратных заморозков в Крыму во второй половине мая - РИА Новости Крым, 14.05.2025
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Ждать ли возвратных заморозков в Крыму во второй половине мая
Ждать ли возвратных заморозков в Крыму во второй половине мая - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Ждать ли возвратных заморозков в Крыму во второй половине мая
Возвратные заморозки в Крыму во второй половине мая вполне возможны, поскольку погодные аномалии становятся нормальным явлением в условиях глобального изменения РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T06:10
2025-05-14T06:10
радио "спутник в крыму"
крым
игорь вахрушев
климат
погода в крыму
крымская погода
мнения
заморозки
новости крыма
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Игорь Вахрушев о возвратных заморозках в Крыму
Игорь Вахрушев о возвратных заморозках в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Возвратные заморозки в Крыму во второй половине мая вполне возможны, поскольку погодные аномалии становятся нормальным явлением в условиях глобального изменения климата. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.По его словам, погодные "аномалии становятся больше нормой, чем интересным моментом", и Крым в этом смысле не является исключением.Эту тенденцию можно наблюдать и в других регионах России, в частности в Москве, куда пришли морозы в мае. Из-за заморозков в столице продлили до 13 мая уровень "оранжевой" погодной опасности, и этот холод вполне может перенестись в Крым, не исключил Вахрушев. "Это работа так называемого западного переноса (воздушных масс – ред.). Но сложно то, что классические климатические модели в условиях глобального потепления начинают отклоняться и по-другому работать. И строить долгосрочные прогнозы становится еще сложнее, чем раньше. Поэтому будут ли еще заморозки в мае? Вполне возможно, учитывая, как ведет себя климатическая система", – сказал Вахрушев.Но скорее всего, майские заморозки в Крыму будут иметь временный и локальный характер, считает он.По мнению ученого, астрономическая весна так или иначе характеризуется поступлением большего тепла на поверхность земли, и эта закономерность сохранится, а значит, очень скоро "мы увидим наступление классической крымской весны, а потом и лета", считает он.Правда, переход к лету может быть резким, что также является одной из тенденций глобального потепления, заметил он. Причем, и само лето, как и весна, не будет лишено аномалий, предупредил ученый.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму две волны заморозков ударили по орехам и черешнеМайские заморозки в Крыму впервые за 50 лет удивляют – причиныРанняя ягода: как весенние морозы в Крыму повлияли на стоимость клубники
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крым, игорь вахрушев, климат, погода в крыму, крымская погода, мнения, заморозки, новости крыма
Ждать ли возвратных заморозков в Крыму во второй половине мая

Возвратные заморозки в Крыму в мае возможны как аномалия в условиях глобального потепления

06:10 14.05.2025
 
© РИА Новости Крымсады в Белгорском районе Крыма
сады в Белгорском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Возвратные заморозки в Крыму во второй половине мая вполне возможны, поскольку погодные аномалии становятся нормальным явлением в условиях глобального изменения климата. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.
Игорь Вахрушев о возвратных заморозках в Крыму
06:10
По его словам, погодные "аномалии становятся больше нормой, чем интересным моментом", и Крым в этом смысле не является исключением.
"То, что происходит у нас в Крыму, не единичный случай. По всему миру это вызывает отклонения в жизни общества. И мы с уверенностью можем говорить, что весной в Крыму будут аномальные изменения погоды. Если в среднем брать статистику, то на несколько градусов отклонение идет в сторону похолодания", – сказал ученый.
Эту тенденцию можно наблюдать и в других регионах России, в частности в Москве, куда пришли морозы в мае. Из-за заморозков в столице продлили до 13 мая уровень "оранжевой" погодной опасности, и этот холод вполне может перенестись в Крым, не исключил Вахрушев.
"Это работа так называемого западного переноса (воздушных масс – ред.). Но сложно то, что классические климатические модели в условиях глобального потепления начинают отклоняться и по-другому работать. И строить долгосрочные прогнозы становится еще сложнее, чем раньше. Поэтому будут ли еще заморозки в мае? Вполне возможно, учитывая, как ведет себя климатическая система", – сказал Вахрушев.
Но скорее всего, майские заморозки в Крыму будут иметь временный и локальный характер, считает он.
"Возвращающиеся заморозки у нас ведь уже были, в частности, на майские праздники. Но они затронули предгорные и горные районы, северные равнинные части Крыма. Это связано с климатическими и геоморфологическими особенностями, высотой над уровнем моря", – сказал Вахрушев.
По мнению ученого, астрономическая весна так или иначе характеризуется поступлением большего тепла на поверхность земли, и эта закономерность сохранится, а значит, очень скоро "мы увидим наступление классической крымской весны, а потом и лета", считает он.
Правда, переход к лету может быть резким, что также является одной из тенденций глобального потепления, заметил он. Причем, и само лето, как и весна, не будет лишено аномалий, предупредил ученый.
"Тенденция аномальных показателей сохранится, потому что это в целом изменение природной системы. А это и выход за температурные показатели, так что мы можем наблюдать экстремальные температуры по теплу или, наоборот, по холоду и весной, и летом", – резюмировал эксперт.
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