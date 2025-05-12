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В Крыму откроется выставка богородской игрушки - РИА Новости Крым, 12.05.2025
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В Крыму откроется выставка богородской игрушки
В Крыму откроется выставка богородской игрушки - РИА Новости Крым, 12.05.2025
В Крыму откроется выставка богородской игрушки
Выставка богородской игрушки откроется в Симферополе 13 мая. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала президент Ассоциации "Палата народных... РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T14:25
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выставка
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новости крыма
симферополь
культура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Выставка богородской игрушки откроется в Симферополе 13 мая. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала президент Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Крыма" Наталья Гордецкая.Выставка откроется в Ремесленной палате Крыма во вторник, 13 мая, в 15 часов. На ней будут представлены лучшие дипломные работы выпускников Российского университета традиционных художественных промыслов, которые успешно выставлялись в Русском доме науки и культуры в Париже."Кроме того, для студентов из дальнего зарубежья, которые учатся в КФУ им. В. И. Вернадского. 14 мая будет проведена экскурсия, они познакомятся с историей, с истоками русской народной культуры, сделают на мастер-классе сами сувениры, которые увезут к себе домой", - добавила Гордецкая.Также она отметила, что на мастер-классы по изготовлению богородской игрушки придут не только студенты-ремесленники, но и учителя труда.Выставка продлится до 2 июня.Ранее сообщалось, что в преддверии 80-летия Победы над немецко-фашистскими захватчиками в Музее истории города Симферополя открылась выставка "Под знаменем Победы".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проходит фестиваль-конкурс пленэрной живописиКогда подлинники картин Коровина привезут в музей художника в Крыму"Заслуженный художник Крыма" - Аксенов наградил ветерана войны Солопова
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РИА Новости Крым
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выставка, крым, новости крыма, симферополь, культура
В Крыму откроется выставка богородской игрушки

В Крыму 13 мая откроется выставка богородской игрушки

14:25 12.05.2025 (обновлено: 14:56 12.05.2025)
 
© РИА Новости . Чириков / Перейти в фотобанкБогородская игрушка
Богородская игрушка - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Чириков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Выставка богородской игрушки откроется в Симферополе 13 мая. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала президент Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Крыма" Наталья Гордецкая.
"Ремесленная палата Крыма совместно с Богородским институтом художественной резьбы по дереву, город Сергиев-Посад, приглашает принять участие в открытии выставки богородской игрушки в Крыму", - сообщила она.
Выставка откроется в Ремесленной палате Крыма во вторник, 13 мая, в 15 часов. На ней будут представлены лучшие дипломные работы выпускников Российского университета традиционных художественных промыслов, которые успешно выставлялись в Русском доме науки и культуры в Париже.
"Кроме того, для студентов из дальнего зарубежья, которые учатся в КФУ им. В. И. Вернадского. 14 мая будет проведена экскурсия, они познакомятся с историей, с истоками русской народной культуры, сделают на мастер-классе сами сувениры, которые увезут к себе домой", - добавила Гордецкая.
Также она отметила, что на мастер-классы по изготовлению богородской игрушки придут не только студенты-ремесленники, но и учителя труда.
Выставка продлится до 2 июня.
Ранее сообщалось, что в преддверии 80-летия Победы над немецко-фашистскими захватчиками в Музее истории города Симферополя открылась выставка "Под знаменем Победы".
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