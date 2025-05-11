https://crimea.ria.ru/20250511/v-krymu-prokhodit-festival-konkurs-plenernoy-zhivopisi-1146344446.html

В Крыму проходит фестиваль-конкурс пленэрной живописи

В Крыму проходит фестиваль-конкурс пленэрной живописи - РИА Новости Крым, 11.05.2025

В Крыму проходит фестиваль-конкурс пленэрной живописи

Художники из более чем 40 регионов России участвуют в фестивале-конкурсе пленэрной живописи, который проходит в Крыму. Об этом сообщают в "Гильдии художников и... РИА Новости Крым, 11.05.2025

2025-05-11T19:12

2025-05-11T19:12

2025-05-11T19:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Художники из более чем 40 регионов России участвуют в фестивале-конкурсе пленэрной живописи, который проходит в Крыму. Об этом сообщают в "Гильдии художников и мастеров земли Киммерийской".Отмечается, что художники прислали более 1200 творческих работ с видами красивейших мест нашей страны. Лучшие произведения войдут в художественный альбом "О России с любовью" и будут представлены в литературно-художественном музее города Старый Крым на Всероссийской выставке пленэрной живописи "Пейзажи России" в июне этого года.География проекта очень широка: от Санкт-Петербурга до Сахалина, от Карелии до Сочи. Конкурсная комиссия оценит номинантов в разных конкурсных категориях и выберет девять самых лучших, которым будет положена отдельная награда – творческое путешествие на полуостров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Заслуженный художник Крыма" - Аксенов наградил ветерана войны СолоповаПо мотивам "Музеона": в центре Севастополя появится парк скульптурКогда подлинники картин Коровина привезут в музей художника в Крыму

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, старый крым, живопись, новости крыма, общество, культура