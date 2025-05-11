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В Крыму проходит фестиваль-конкурс пленэрной живописи
В Крыму проходит фестиваль-конкурс пленэрной живописи - РИА Новости Крым, 11.05.2025
В Крыму проходит фестиваль-конкурс пленэрной живописи
Художники из более чем 40 регионов России участвуют в фестивале-конкурсе пленэрной живописи, который проходит в Крыму. Об этом сообщают в "Гильдии художников и... РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T19:12
2025-05-11T19:12
2025-05-11T19:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Художники из более чем 40 регионов России участвуют в фестивале-конкурсе пленэрной живописи, который проходит в Крыму. Об этом сообщают в "Гильдии художников и мастеров земли Киммерийской".Отмечается, что художники прислали более 1200 творческих работ с видами красивейших мест нашей страны. Лучшие произведения войдут в художественный альбом "О России с любовью" и будут представлены в литературно-художественном музее города Старый Крым на Всероссийской выставке пленэрной живописи "Пейзажи России" в июне этого года.География проекта очень широка: от Санкт-Петербурга до Сахалина, от Карелии до Сочи. Конкурсная комиссия оценит номинантов в разных конкурсных категориях и выберет девять самых лучших, которым будет положена отдельная награда – творческое путешествие на полуостров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Заслуженный художник Крыма" - Аксенов наградил ветерана войны СолоповаПо мотивам "Музеона": в центре Севастополя появится парк скульптурКогда подлинники картин Коровина привезут в музей художника в Крыму
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крым, старый крым, живопись, новости крыма, общество, культура
В Крыму проходит фестиваль-конкурс пленэрной живописи
В музее Старого Крыма покажут лучшие картины художников России
19:12 11.05.2025 (обновлено: 19:34 11.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Художники из более чем 40 регионов России участвуют в фестивале-конкурсе пленэрной живописи, который проходит в Крыму. Об этом сообщают в "Гильдии художников и мастеров земли Киммерийской".
Отмечается, что художники прислали более 1200 творческих работ с видами красивейших мест нашей страны. Лучшие произведения войдут в художественный альбом "О России с любовью" и будут представлены в литературно-художественном музее города Старый Крым на Всероссийской выставке пленэрной живописи "Пейзажи России" в июне этого года.
"Творческий проект "О России с любовью" нацелен на сохранение традиций классической русской школы живописи, объединяет художников из разных регионов России идеей мира, добра, единства, любви к Родине и противостояния агрессии", - отметили организаторы.
География проекта очень широка: от Санкт-Петербурга до Сахалина, от Карелии до Сочи. Конкурсная комиссия оценит номинантов в разных конкурсных категориях и выберет девять самых лучших, которым будет положена отдельная награда – творческое путешествие на полуостров.
"Лауреаты 1 степени в каждой возрастной категории приглашаются в Крым для проведения итоговых событий фестиваля-конкурса и участия во Всероссийском пленэре "Живописный Крым", - говорится в сообщении организаторов.
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