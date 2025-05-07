От Великой Отечественной до СВО - новая выставка открылась в Симферополе
В Симферополе открылась аттрактивная выставка "Под знаменем Победы"
14:38 07.05.2025 (обновлено: 15:41 07.05.2025)
© Музей истории города СимферополяВ преддверии 80-летия Победы в Симферополе откроется аттрактивная выставка
© Музей истории города Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В преддверии 80-летия Победы над немецко-фашистскими захватчиками в Музее истории города Симферополя открылась выставка "Под знаменем Победы". Об этом РИА Новости Крым сообщила директор учреждения Ирина Вдовиченко.
По ее словам, на выставке собраны оригинальные артефакты периода Великой Отечественной войны, модели авиации и плакаты из фондов музея. Эта выставка стала возможной благодаря совместной работе Музея истории города Симферополя, регионального отделения госфонда "Защитники отечества", Музейного историко-мемориального комплекса героическим защитникам Севастополя "35–я береговая батарея", реконструкторам и небезразличным гражданам.
"Выставка такого рода у нас в музее открывается впервые, она с элементами аттрактивности. Наши посетители смогут потрогать оружие, массово-габаритный его макет. ППШ и винтовку Мосина можно взять в руки, понять, насколько тяжелым было это оружие. Можно попробовать поносить на спине "скатку" - свернутую шинель, можно надеть каску, посмотреть, что лежит в вещмешке", - рассказала Вдовиченко.
© Фото предоставлены военным историком Сергеем Пашевичем"Под знаменем Победы": в Симферополе открылась аттрактивная выставка
© Фото предоставлены военным историком Сергеем Пашевичем
На выставке представят коллекцию моделей летательных аппаратов, уменьшенных в семьдесят два раза, ее в музей передал симферопольский моделист Сергей Скоробогатов. Всего 37 экспонатов периода Великой Отечественной войны.
Кроме того, в экспозицию включены экспонаты из личной коллекции Андрея Назаренко, руководителя симферопольской военно-исторической группы "Гром".
"На манекенах - форма капитана пехоты РККА и красноармейца 1941/42 годов, маскировочный костюм "амеба" и стальной нагрудник СН-42. В витринах мы разместили макеты патронов к винтовке Мосина в обойме, патрон к револьверу Наган, макет патрона к револьверу Наган", - рассказала Вдовиченко, отметив, что в экспозиции представлены и другие интересные вещи.
© Фото предоставлены военным историком Сергеем Пашевичем"Под знаменем Победы": в Симферополе открылась аттрактивная выставка
1 из 4
"Под знаменем Победы": в Симферополе открылась аттрактивная выставка
© Фото предоставлены военным историком Сергеем Пашевичем
© Фото предоставлены военным историком Сергеем Пашевичем"Под знаменем Победы": в Симферополе открылась аттрактивная выставка
2 из 4
"Под знаменем Победы": в Симферополе открылась аттрактивная выставка
© Фото предоставлены военным историком Сергеем Пашевичем
© Фото предоставлены военным историком Сергеем Пашевичем"Под знаменем Победы": в Симферополе открылась аттрактивная выставка
3 из 4
"Под знаменем Победы": в Симферополе открылась аттрактивная выставка
© Фото предоставлены военным историком Сергеем Пашевичем
© Фото предоставлены военным историком Сергеем Пашевичем"Под знаменем Победы": в Симферополе открылась аттрактивная выставка
4 из 4
"Под знаменем Победы": в Симферополе открылась аттрактивная выставка
© Фото предоставлены военным историком Сергеем Пашевичем
1 из 4
"Под знаменем Победы": в Симферополе открылась аттрактивная выставка
© Фото предоставлены военным историком Сергеем Пашевичем
2 из 4
"Под знаменем Победы": в Симферополе открылась аттрактивная выставка
© Фото предоставлены военным историком Сергеем Пашевичем
3 из 4
"Под знаменем Победы": в Симферополе открылась аттрактивная выставка
© Фото предоставлены военным историком Сергеем Пашевичем
4 из 4
"Под знаменем Победы": в Симферополе открылась аттрактивная выставка
© Фото предоставлены военным историком Сергеем Пашевичем
Музейный историко-мемориальный комплекс героическим защитникам Севастополя "35–я береговая батарея" передал в музей Симферополя на постоянное хранение советскую кружку с осколочными пробоинами и советскую столовую ложку, немецкие агитационные листовки-пропуска, обоймы патронов к винтовке Мосина и к винтовке Маузер, полевой компас и "смертный" медальон красноармейца образца 1941 года, а также самодельный мундштук для сигарет, перечислили в музее.
Также в Музее истории города появилась копия боевого знамени 51-й армии Южного военного округа, которое стало символом освобождения Крыма.
В соседнем зале – современность: экспозиция, посвященная специальной военной операции. Здесь стоят манекены, одетые в современную военную форму, каски и бронежилеты. Экспонаты переданы региональным отделением госфонда "Защитники Отечества".
"Так же наш крымский священник Дмитрий Кротков, который ездит за "ленточку" с гуманитарной миссией, передал свое облачение. Там же, в углу, представлен разбитый колокол Свято-Никольского монастыря ДНР, трофейные вещи", - уточнила Вдовиченко.
Здесь же, на стенах, портреты бойцов СВО, написанные художницей Ольгой Алиевой.
"Когда я смотрела на эти портреты, то невольно сравнила эти современные лица с теми, что изображены на плакатах времен Великой Отечественной войны, и поймала себя на мысли, что эти лица похожи, почти генетическое родство прослеживается. Потому что они – герои", - признается директор музея, приглашая всех посетить выставку "Под знаменем Победы", которая будет работать до конца июня.
Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что музей истории Симферополя пополняет фонды к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Внести свою лепту в создание новых экспозиций может любая семья. Здесь интересно все, что связано с годами Великой Отечественной: фотографии, документы, награды ветеранов. Все это поможет сохранить память о тех, кто сражался с немецко-фашистскими захватчиками, а после войны – строил мирную жизнь.
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