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Командиры сражавшихся под Курском частей КНДР приняли участие в Параде - РИА Новости Крым, 09.05.2025
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Командиры сражавшихся под Курском частей КНДР приняли участие в Параде
Командиры сражавшихся под Курском частей КНДР приняли участие в Параде - РИА Новости Крым, 09.05.2025
Командиры сражавшихся под Курском частей КНДР приняли участие в Параде
Командиры частей Корейской народной армии, участвовавших в освобождении Курской области, присутствовали на Красной площади на Параде в честь 80-летия Победы в... РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T15:46
2025-05-09T15:46
кндр (северная корея)
парад
80 лет победы
владимир путин (политик)
дмитрий песков
курская область
новости
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Командиры частей Корейской народной армии, участвовавших в освобождении Курской области, присутствовали на Красной площади на Параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, с ними пообщался президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.По словам Пескова, по окончании Парада Путин познакомился и пообщался с ними, поблагодарив их за участие в операции.26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России, Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. По словам Герасимова, общие потери ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и ранеными.Владимир Путин 28 апреля заявил, что Россия отдает должное героизму и высокому уровню подготовки воинов Корейской Народно-Демократической Республики, принимавших участие в освобождении Курской области от формирований киевского режима.Президент РФ подчеркнул, что подразделения Корейской народной армии освобождали Курскую область от неонацистов в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР от 19 июня 2024 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего Россия и КНДР заключили договор о партнерствеПутин позвонил командующему группировкой по освобождению Курской областиКурская дуга 2.0 – чем стал для Киева разгром ВСУ
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кндр (северная корея), парад, 80 лет победы, владимир путин (политик), дмитрий песков, курская область, новости, новости сво
Командиры сражавшихся под Курском частей КНДР приняли участие в Параде

Командиры сражавшихся под Курском частей КНДР присутствовали на Красной площади – Песков

15:46 09.05.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
Боевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Командиры частей Корейской народной армии, участвовавших в освобождении Курской области, присутствовали на Красной площади на Параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, с ними пообщался президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это был высший офицерский состав (вооруженных сил КНДР – ред.), то есть это были те командиры, которые обеспечивали участие корейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.
По словам Пескова, по окончании Парада Путин познакомился и пообщался с ними, поблагодарив их за участие в операции.
"Это был акт вежливости и признания героических заслуг корейских военнослужащих в этой операции", - добавил он.
26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России, Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. По словам Герасимова, общие потери ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и ранеными.
Владимир Путин 28 апреля заявил, что Россия отдает должное героизму и высокому уровню подготовки воинов Корейской Народно-Демократической Республики, принимавших участие в освобождении Курской области от формирований киевского режима.
Президент РФ подчеркнул, что подразделения Корейской народной армии освобождали Курскую область от неонацистов в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР от 19 июня 2024 года.
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