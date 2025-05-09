Командиры сражавшихся под Курском частей КНДР приняли участие в Параде
Командиры сражавшихся под Курском частей КНДР присутствовали на Красной площади – Песков
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Командиры частей Корейской народной армии, участвовавших в освобождении Курской области, присутствовали на Красной площади на Параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, с ними пообщался президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это был высший офицерский состав (вооруженных сил КНДР – ред.), то есть это были те командиры, которые обеспечивали участие корейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.
По словам Пескова, по окончании Парада Путин познакомился и пообщался с ними, поблагодарив их за участие в операции.
"Это был акт вежливости и признания героических заслуг корейских военнослужащих в этой операции", - добавил он.
26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России, Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. По словам Герасимова, общие потери ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и ранеными.
Владимир Путин 28 апреля заявил, что Россия отдает должное героизму и высокому уровню подготовки воинов Корейской Народно-Демократической Республики, принимавших участие в освобождении Курской области от формирований киевского режима.
Президент РФ подчеркнул, что подразделения Корейской народной армии освобождали Курскую область от неонацистов в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР от 19 июня 2024 года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: